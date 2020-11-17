Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же веж...
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, исп...
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лид...
Главная / В мире

Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски

17 ноября 2020, 21:20  •  174 • В мире
Так называемый профессиональный украинец, частый гость российских ток-шоу Максим Яли напрямую объяснил, что не так в украинском сценарии борьбы с коронавирусом. Он раскритиковал не только карантин выходного дня, но и в целом деятельность Владимира Зеленского и его команды. Причём свой спич политолог выдал в эфире украинского ТВ на русском языке.
Частый гость российских программ, украинец Максим Яли в эфире украинского телеканала "Наш" раскритиковал действия властей. На вопрос, заданный по-украински, эксперт высказал, что думает, на русском языке. Его не перебивали, не пытались заткнуть рот, как это частенько бывает в Незалежной, когда слышат русскую речь.
И политолог сумел донести свою точку зрения. Правда, для официального Киева она оказалось не самой приятной.
В частности, Яли указал, что "слуги народа" попросту провалили подготовку ко второй волне коронавируса. При этом Зеленский и его команда не извлекают уроки из старых ошибок, а лишь наживают новые.
При этом, не исключил эксперт, украинская власть через две-три недели решится перейти с карантина выходного дня на полный локдаун. Яли пояснил, что народные избранники напрямую допускают такой сценарий.
Однако людям от "заботы" властей всё горше и горше.
"Можно сказать, они [власти. - Ред.] пилят сук, на котором сидят, потому что кроме возмущения граждан и наиболее активной части предпринимателей, которые готовы отстаивать свои права, они ничего не получат", - отметил он.
Тем более, добавил политолог, за полтора года правления Зеленского украинцы так и не почувствовали никаких улучшений.
"Решения там принимаются хаотично, ни о какой стратегии долгосрочной речи не идёт, даже о тактике - всё принимается вчерашним днём… Последствия будут сначала для экономики, а потом и для Зеленского и его политсилы. Естественно, негативные. Граждане ждут конкретных действий, а не красивых речей с телеэкранов", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
17 ноября 2020, 00:15
На зачистку ушло девять минут: Протестующих вытеснили с "площади перемен" в Минске
17 ноября 2020, 00:15
Интернационального долга не будет: В Пакистане готовится удар по Китаю
17 ноября 2020, 03:55
"Он, конечно, был замечательным котом, но...": Победу Байдену обеспечивали лапами и хвостами
17 ноября 2020, 07:35
Украину призвали прийти в себя после потери Крыма. Российский политик дал совет Киеву
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!&q...
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Кана...
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опроверж...
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
14 ноября 2020, 00:45
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
15 ноября 2020, 23:30
Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США
15 ноября 2020, 16:10
Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.