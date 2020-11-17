Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски

Частый гость российских программ, украинец Максим Яли в эфире украинского телеканала "Наш" раскритиковал действия властей. На вопрос, заданный по-украински, эксперт высказал, что думает, на русском языке. Его не перебивали, не пытались заткнуть рот, как это частенько бывает в Незалежной, когда слышат русскую речь.

И политолог сумел донести свою точку зрения. Правда, для официального Киева она оказалось не самой приятной.

В частности, Яли указал, что "слуги народа" попросту провалили подготовку ко второй волне коронавируса. При этом Зеленский и его команда не извлекают уроки из старых ошибок, а лишь наживают новые.

При этом, не исключил эксперт, украинская власть через две-три недели решится перейти с карантина выходного дня на полный локдаун. Яли пояснил, что народные избранники напрямую допускают такой сценарий.

Однако людям от "заботы" властей всё горше и горше.

"Можно сказать, они [власти. - Ред.] пилят сук, на котором сидят, потому что кроме возмущения граждан и наиболее активной части предпринимателей, которые готовы отстаивать свои права, они ничего не получат", - отметил он.

Тем более, добавил политолог, за полтора года правления Зеленского украинцы так и не почувствовали никаких улучшений.

"Решения там принимаются хаотично, ни о какой стратегии долгосрочной речи не идёт, даже о тактике - всё принимается вчерашним днём… Последствия будут сначала для экономики, а потом и для Зеленского и его политсилы. Естественно, негативные. Граждане ждут конкретных действий, а не красивых речей с телеэкранов", - резюмировал эксперт.