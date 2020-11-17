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Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
17 ноября 2020, 21:20 • 174 • В мире
Так называемый профессиональный украинец, частый гость российских ток-шоу Максим Яли напрямую объяснил, что не так в украинском сценарии борьбы с коронавирусом. Он раскритиковал не только карантин выходного дня, но и в целом деятельность Владимира Зеленского и его команды. Причём свой спич политолог выдал в эфире украинского ТВ на русском языке.
Частый гость российских программ, украинец Максим Яли в эфире украинского телеканала "Наш" раскритиковал действия властей. На вопрос, заданный по-украински, эксперт высказал, что думает, на русском языке. Его не перебивали, не пытались заткнуть рот, как это частенько бывает в Незалежной, когда слышат русскую речь.
И политолог сумел донести свою точку зрения. Правда, для официального Киева она оказалось не самой приятной.
В частности, Яли указал, что "слуги народа" попросту провалили подготовку ко второй волне коронавируса. При этом Зеленский и его команда не извлекают уроки из старых ошибок, а лишь наживают новые.
При этом, не исключил эксперт, украинская власть через две-три недели решится перейти с карантина выходного дня на полный локдаун. Яли пояснил, что народные избранники напрямую допускают такой сценарий.
Однако людям от "заботы" властей всё горше и горше.
"Можно сказать, они [власти. - Ред.] пилят сук, на котором сидят, потому что кроме возмущения граждан и наиболее активной части предпринимателей, которые готовы отстаивать свои права, они ничего не получат", - отметил он.
Тем более, добавил политолог, за полтора года правления Зеленского украинцы так и не почувствовали никаких улучшений.
"Решения там принимаются хаотично, ни о какой стратегии долгосрочной речи не идёт, даже о тактике - всё принимается вчерашним днём… Последствия будут сначала для экономики, а потом и для Зеленского и его политсилы. Естественно, негативные. Граждане ждут конкретных действий, а не красивых речей с телеэкранов", - резюмировал эксперт.
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