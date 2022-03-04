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Профессиональный украинец Ковтун сбежал из России в Турцию - источник

04 марта 2022, 20:25  •  276 • Политика
Регулярный участник русских политических шоу украинский "эксперт" Вячеслав Ковтун сбежал из России после задержания в Подмосковье, сообщает источник.
Скандально известный украинский "эксперт" Вячеслав Ковтун после задержания в Подмосковье сбежал из России в Турцию. Такой информацией поделился источник Царьграда.
Ковтун известен регулярным участием в различных русских политических шоу. На этих передачах он всегда яростно отстаивал позицию Украины, какой бы абсурдной и бессмысленной она ни была. За это "эксперт" получил кличку "профессиональный украинец".
Стоит отметить, что за оскорбительные и непозволительные высказывания Ковтуна часто изгоняли из эфиров. Бывало, дело даже доходило до драк. Со временем Ковтуна перестали звать на эфиры. Тем не менее на Украину "профессиональный украинец" так и не вернулся, а остался жить в Москве.

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