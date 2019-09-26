«Профессиональный интерес»: дело майнеров ядерного центра из Сарова поступило в суд

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников саровского ядерного центра, которые использовали суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Учёные были задержаны в начале прошлого года сотрудниками ФСБ во время несанкционированного выхода в интернет со служебных ЭВМ. Их обвиненили в неправомерном доступе к компьютерной информации, создании и использовании вредоносных программ, а также в нарушении правил хранения данных. Сейчас материалы дела находятся в суде. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их подзащитные майнили не в целях наживы, а из профессионального интереса.

Дело майнеров из закрытого наукограда Сарова, которые добывали биткоины на служебном суперкомпьютере, передано в суд. Об этом RT сообщили в пресс-службе Саровского горсуда Нижегородской области.

Как следует из информации, размещённой на официальном сайте, обвиняемыми по делу проходят два экс-сотрудника Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ—ВНИИЭФ) Андрей Рыбкин и Андрей Шатохин. Ещё один сотрудник Денис Байков, причастный к использованию служебных ЭВМ для майнинга, 17 сентября 2019 был приговорён судом к штрафу в размере 450 тыс. рублей.

Лучшие программисты страны

О скандале в РФЯЦ-ВНИИЭФ, который входит в госкорпорацию «Росатом», стало известно в феврале 2018 года. Тогда сотрудники спецслужб задержали троих работников ядерного центра. По данным силовиков, учёные использовали служебный суперкомпьютер для получения биткоинов.

Адвокат одного из обвиняемых сотрудников Алексей Королёв рассказал RT, что инженеры до последнего момента надеялись, что их не смогут вычислить, поскольку они были лучшими программистами в стране.

«Они несколько месяцев готовились: изучали способы добычи криптовалюты. Смотрели, соответствует ли компьютер необходимым мощностям, а так же разработали собственную программу, чтобы оставаться незамеченными. В компьютере в диспетчере задач всегда отражается, куда и когда заходил пользователь. Они разработали программу, которая не отображала в диспетчере задач эту информацию. Думали, что так их не сможет никто вычислить, ведь они профессионалы в области программирования», — рассказывает RT Королёв.

По его словам, в итоге сотрудники управления собственной безопасности и ФСБ задержали их не сразу, и обвиняемым всё же удалось добыть криптовалюту.

«Я не могу сказать, какие оперативные мероприятия проводились, чтобы их обнаружить, потому что некоторые из них до сих пор засекречены. Следователи говорили во время следствия, что дело находится на контроле у администрации президента и якобы даже Путину об этом докладывали. Но одно могу сказать точно, задержали их не в первый день, когда они начали майнить», — поясняет адвокат.

Признали вину

Адвокат отмечает, что сразу после задержания майнеры признали вину и дали показания.

«Вначале суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, но позднее её заменили на подписку о невыезде с учётом того, что они дали признательные показания. Конечно, они сожалеют о том, что сделали. Но, думаю, пошли они на это из-за профессионального интереса, а не с целью наживы», — предполагает Королёв.

Как выяснил RT, впоследствии следователи выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении Дениса Байкова, который отвечал только за подключение компьютера. Его обвинили по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), и уже приговорили к штрафу.

Как рассказала RT пресс-секретарь Саровского городского суда Нижегородской области Светлана Калюта третий фигурант был оштрафован.

«По ч. 3 ст. 272 УК РФ 17 сентября ему назначено наказание в виде штрафа в 450 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года и шесть месяцев», — пояснила Калюта.

Материалы дела в отношении двух других обвиняемых Андрея Рыбкина и Андрея Шатохина поступили в суд 11 сентября, но дата первого заседания пока не назначена. Они обвиняются по статьям ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), а также ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей).

По словам адвоката, обвиняемые сотрудники закончили вузы с красными дипломами, были на хорошем счету во ВНИИЭФ. Одному из них лично пожимал руку президент России Владимир Путин, когда приезжал в Саров в 2014 году. Тогда их представили как перспективных молодых учёных.

«Из-за сделанного они лишились должностей в госкорпорации. Конечно, их зарплата была выше среднего по меркам города, но не думаю, что сейчас они получают меньше. Мой подзащитный занимается муниципальными государственными контрактами по закупкам. То есть зарабатывает на тендерах по обеспечению компьютерными технологиями государственные корпорации, к которым относится тот же ВНИИЭФ», — рассказывает адвокат.

Стоит отметить, что летом 2009 года на заседании Комиссии по модернизации в Сарове Андрей Шатохин представлял широкой публике новый суперкомпьютер. Тогда в сюжетах СМИ он значился как начальник научно-исследовательской лаборатории Института теоретической и математической физики.

Представители УФСБ по Нижегородской области для комментариев были недоступны. В пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ также ничего не рассказали.

Между тем сразу после задержания сотрудников представители института заявляли, что ущерб предприятию майнеры не нанесли.

«Благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена. «Горе-майнеры» задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело. Обращаем внимание, что подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жёстко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие», — сообщала пресс-служба ядерного центра.