Профессиональные затворники: художники творят в прежнем режиме • 11 • Аналитика © РИА Новости / Евгения Новоженина Настоящий художник-затворник, подвижник, который работает, не рассчитывая на почести и звания. Такую характеристику ремесла и его представителей дал как-то художник Михаил Шемякин. Такое определение, как выясняется, еще более актуально и для периода самоизоляции, когда страны и континенты борются с распространением коронавируса. Многие люди творчества уехали за город и там налаживают быт, а заодно и размышляют относительно творческих планов, как делает это андеграундный художник, блогер и музыкант Виктор Пузо (Буравкин). Посмотреть эту публикацию в Instagram Я и не думал, что деревенская жизнь мне будет настолько по душе. Дрова там натаскать, воды, навоз по грядкам раскидать, упырей лесных покормить, этовотвсё. Ну и выпить чонить. Пс: сегодня я самый кросивый. #сэлфихуелфи Публикация от Виктор Пузо (@victorpuzo) 16 Апр 2020 в 8:31 PDT "Сидеть в четырех стенах для меня опасно. У меня есть такой недуг как панические атаки, я собрал чемодан и уехал на дачу. Здесь тоже никого нет, я тоже один, но у меня тут есть леса, речка, поля, свежий воздух. Я таким образом решил сделать себе некий отпуск и подлечить нервы. Это огромный для меня плюс, потому что я сто лет не выбирался за город больше чем на три дня. Что касается одиночества, мне не привыкать, быть одному для меня не удивительно. Пока конкретных планов нет, я проветриваю свои мозги, идеи сами появятся, народ позванивает. У разных людей идеи творческого характера, что-то будет непременно", – сказал блогер в интервью радио Sputnik. Активно трудится заслуженный художник Никас Сафронов. Режим самоизоляции сейчас, по его словам, это дополнительная возможность заниматься только любимым делом, потому как художник изначально ориентирован на затворническую деятельность. Сафронов сетует, что сейчас стало меньше клиентов. Некоторые даже бросают трубки, несмотря на заключенные договоры. Однако борьба с COVID-19 – это вызов и для людей творческих профессий, сказал в интервью радио Sputnik Никас Сафронов: "Получил и уже сделал заказ одного короля. Он должен был зайти ко мне, прилететь в Москву на 9 мая. Президенту Кубы написал портрет, был договор с его командой, подбирали материалы и видео для портрета, но надеюсь, все эти проекты будут реализованы. Коронавирус – это опыт, данный нам свыше, который мы должны пройти и решить, как нам всем жить дальше. Условно, побыть в пустыне 40 дней, осознать многое. Но ты ешь, общаешься, рисуешь, можешь осознать, что происходило, что происходит вокруг, узнать мир с новой стороны. Это новая война, которая требует жертв, не то чтобы гибели, но жертв времени, душевных сил". Посмотреть эту публикацию в Instagram Говорят, когда человек лицом к лицу сталкивается с трагедией – вне зависимости от того, своя эта беда или чужая, – когда попадает в критическую ситуацию, из дальних уголков его души может выползти все черное, что он так тщательно прятал от окружающих. Так было после теракта в московском аэропорту Домодедово, когда таксисты требовали с перепуганных людей, желающих добраться из аэропорта в город, по 25-30 тысяч рублей. Так было, когда после взрыва в метро Санкт-Петербурга мошенники, представляясь родственниками жертв теракта, собирали деньги на похороны. И то же самое происходит сейчас, когда люди совершенно нагло пытаются нажиться на нашей общей трагедии – пандемии коронавируса. В последние дни мне приходят письма с просьбой перечислить деньги на помощь от коронавируса. Письма эти с абсолютно пустых аккаунтов, только что открытых, иногда с ворованными у настоящих благотворительных фондов картинками. Полуграмотные, вызывающие панику, давящие на жалость, а то и обещающие кару небесную всякому, кто откажется перечислить деньги на указанный номер банковской карты. Одни собирают деньги на маски, чтобы «дарить их сиротам, старикам и больным», другие обещают снабжать ими «церкви, мечети и храмы». Люди! Вы не понимаете, что это – гнусно? Омерзительно наживаться на чужой беде, особенно в такое время, когда затронут весь мир, когда опасность – это не просто слово, это действительность в жизни каждого из нас. Когда в группе риска находится самое святое – наши родители, дедушки и бабушки. Что еще должно произойти, чтобы вы поняли: есть ситуации, когда всю черноту своей души нужно прятать еще глубже, а на свет доставать из себя все хорошее, что есть в вас? Потому что иначе нельзя. Просто нельзя. И точка. #НикасСафронов #Nikas #художник #живопись #коронавирус #covid19 #stopcovid19 #мошенники #осторожнообман Публикация от Nikas Safronov (@safronov_nikas) 28 Мар 2020 в 9:15 PDT С войной сравнивает коронавирус и Лев Тырин – один из старейших волгоградских художников, слывущий одиноким затворником. Именно так он и живет большую часть своей жизни, на окраине Волгограда, вытянутого, как известно, вдоль реки Волги на 80 километров. Тырин ребенком дважды чуть не погиб в военном Сталинграде, чудом спасся, голодал, был сильно обморожен, в результате подорвал здоровье. Семью завести не удалось, живет один, изредка его навещают коллеги, а жизнь посвятил отображению в своем творчестве Великой Отечественной войны. Фото с сайта Город героев "Коронавирус – это как война. Действует враг невидимый, но от того еще более опасный. Для меня ничего особенно не изменилось, я так же, как и раньше, работаю в основном из дома. Выхожу на улицу редко, болят обмороженные в Сталинграде ноги. Но у меня еще и стали плохо видеть глаза, потому рисую в основном черно-белые графические работы. Однако Творческий Союз Художников России, в котором я состою, просит от меня цветные рисунки, а в цвете я уже плохо вижу. По-прежнему много делаю линогравюр и, как и раньше, на тему Великой Отечественной войны", – рассказал в интервью радио Sputnik Лев Тырин. Он признается, что словно белая ворона среди волгоградских художников. Говорит, что его работы порой не брали на выставки из-за того, что он уж слишком реалистично изображал ужасы войны. На что Тырин всякий раз отвечал – увиденное иначе изобразить не может, потому что видел все это 80 лет назад сам. Своими детскими глазами. Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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