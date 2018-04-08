«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты

7 апреля 1943 года в Теребовлянском гетто на Западной Украине произошёл массовый расстрел евреев. Немецкие каратели и украинские полицейские убили около 1100 человек. Всего в годы Великой Отечественной войны на территории Украины нацистами было уничтожено более 1,5 млн евреев — четверть всех жертв холокоста в Европе. По мнению историков, трагедия достигла таких масштабов во многом благодаря участию в массовых убийствах местной полиции. Правда и мифы об украинских коллаборационистах и их преступлениях — в материале RT.

Теребовля — небольшой городок в Тернопольской области на Западной Украине. 1 декабря 1942 года гитлеровцы создали в городе еврейское гетто, в котором находились от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек. В 1943 году нацистами было принято решение о его ликвидации. 7 апреля гитлеровцы и бойцы украинской вспомогательной полиции вывели из города и расстреляли около 1100 евреев. Остальных людей, проживавших в гетто, нацистские преступники ликвидировали 3 и 5 июня. Спастись от убийц, по оценкам исследователей, удалось всего семерым местным евреям.

Каждый четвёртый еврей, погибший от рук гитлеровских палачей за годы войны, проживал на территории Украины. Общее количество жертв холокоста в оккупированной гитлеровцами УССР оценивается в 1,5—1,6 млн человек.

«Немецкий состав айнзатцгрупп на самом деле был очень немногочисленным. На весь Восточный фронт их насчитывалось всего около 3 тыс. человек», — рассказал RT директор фонда «Историческая память», историк Александр Дюков. Уничтожить столько людей лишь своими силами айнзатцгруппы не могли, но у них нашлось достаточно помощников из числа местных жителей.

Холокост на Украине

По оценкам историка Александра Круглова и энциклопедии «Холокост на территории СССР», по состоянию на лето 1941 года на Украине проживало самое большое по численности в Европе и второе (после Соединённых Штатов) в мире еврейское население, которое оценивается сегодня примерно в 2,8 млн человек.

После присоединения в 1939 году к УССР Западной Украины евреи составляли около 6% от общего населения республики. Во время войны, согласно изуверской гитлеровской «расовой теории», они были объявлены «неполноценными» гражданами и подлежали уничтожению.

Расстрелы в Лемберге (Львове) 1 июля 1941 года

© palimpsestes.fr

«В пределах бывшей «черты оседлости» и территорий, относившихся до 1918 года к Австро-Венгрии, на Украине проживало значительное количество евреев. С началом войны они старались эвакуироваться, отходя вместе с Красной армией, но удалось это не всем», — рассказал в интервью RT историк Константин Залесский.

С приближением нацистов к Западной Украине начались еврейские погромы. Члены украинских националистических организаций выходили из подполья, атаковали органы советской власти, освобождали заключённых из тюрем и нападали на евреев. С приходом гитлеровцев погромы приобрели массовый характер. Так, во Львове толпа местных радикалов в июле 1941 года пытала и забивала до смерти евреев прямо на улицах — людям выкалывали глаза и отрезали уши, женщин раздевали и насиловали. Жертвами погромов стали сразу несколько тысяч человек.

Однако вскоре процесс уничтожения еврейского населения приобрёл системный характер. Оккупационная администрация выявляла евреев и отделяла их от остального местного населения.

На территории Украины нацистами было создано около полусотни еврейских гетто и до 200 концентрационных лагерей.

Заключённых в них людей методично уничтожали.

До августа 1941 года гитлеровцы и их местные пособники убивали преимущественно еврейских мужчин трудоспособного возраста и представителей элиты. С осени они приступили к тотальному уничтожению всех евреев, включая стариков, женщин и детей. На сегодняшний день историки установили уже свыше 300 мест массовых казней еврейского населения.

Мемориал, посвящённый трагедии в Бабьем Яре в Киеве

РИА Новости

В одном лишь киевском Бабьем Яре было убито около 150 тыс. человек. И они были лишь десятой частью от общего количества жертв холокоста на Украине.

Основными исполнителями массовых убийств евреев гитлеровским руководством были назначены так называемые айнзатцгруппы полиции безопасности и СД — нацистские эскадроны смерти, отвечавшие за уничтожение мирного населения (представителей национальностей, признанных «расово неполноценными», коммунистов и любых нелояльных по отношению к нацистам лиц).

Но автономно действовавшие зондеркоманды насчитывали лишь до 120, а подкоманды — до 20—30 человек. И самостоятельно провести казни сотен тысяч людей они были не в состоянии. Поэтому на Украине их важной опорой, по словам Александра Дюкова, стали местные коллаборационисты.

Истоки коллаборационизма

«Механизм отбора коллаборационистских кадров был отработан немцами и австрийцами ещё в Первую мировую войну. Поэтому то, что мы увидели в ходе Великой Отечественной, не было чем-то особенным — разве что в смысле масштабов», — пояснил Дюков.

По его словам, украинских коллаборационистов набирали из трёх основных категорий населения. «Во-первых, из представителей структур, с которыми ещё до войны сотрудничали германские спецслужбы. Не было такого, что нацисты приходили и не знали, с кем им работать. Для Украины такой структурой, из которой формировались военные и административные коллаборационистские органы, в первую очередь была Организация украинских националистов — ОУН. История её сотрудничества с нацистами была долгой. Во-вторых, коллаборационистские структуры создавались из военнопленных. Здесь тоже не было ничего нового — подобные механизмы работали и в Первую мировую войну. Коллаборационистов отбирали по национальному признаку (гитлеровцы отдавали предпочтение жившим в западной части СССР и некоторым мусульманским народам. — RT), взглядам, принципиальной готовности к сотрудничеству.

В-третьих, для формирования административных органов нацисты смотрели, кто из местных готов работать на них по идеологическим мотивам. Здесь опять-таки поставляла кадры подпольная сетка ОУН. Совокупность этих трёх способов привлечения к сотрудничеству коллаборационистов обеспечила неожиданно высокую (с точки зрения того времени) массовость явления», — рассказал историк.

Как стало известно впоследствии из материалов допросов сотрудников немецкой военной разведки «Абвер», ещё до начала войны гитлеровскими спецслужбами в качестве агентов были завербованы два конкурирующих между собой лидера «Организации украинских националистов»: Андрей Мельник и Степан Бандера. Последнего сами гитлеровцы характеризовали как уголовника, демагога и аморального человека, но тем не менее использовали.

Степан Бандера с бойцами ОУН

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«Лично Бандера рассматривал сотрудничество с немцами как равноправное, но немцы были с ним в этом, естественно, не согласны. Бандера хотел создать марионеточное государство под протекторатом Гитлера, а сами немцы — нет», — отметил в разговоре с RT Александр Дюков.

Начиная с 1933 года члены ОУН проходили подготовку на базе нацистских военизированных структур, в частности штурмовых отрядов. А с 1940 года украинских диверсантов стал готовить и забрасывать на территорию УССР и Молдавии «Абвер». На базе полка специального назначения «Бранденбург 800» были сформированы два украинских национальных батальона — «Роланд» и «Нахтигаль».

Профессиональные палачи

Летом 1941 года бойцы «Роланда» и «Нахтигаля» использовались для проведения диверсионных мероприятий на территории СССР и уничтожали евреев в прифронтовой зоне.

Но уже осенью их перевели на территорию Германии, расформировали и создали на их базе карательные подразделения вспомогательной полиции. Заместителем командира сначала «Нахтигаля», а затем 201-го охранного батальона вспомогательной полиции был один из ближайших соратников Бандеры и будущий лидер УПА* — гауптман Роман Шухевич.

«Интеллектуальные показатели Шухевича на общеоуновском уровне выглядели весьма прилично, и немцам было с ним комфортно сотрудничать. Шухевич был, вне всякого сомнения, в определённом смысле талантливым человеком, на порядок умнее Бандеры», — отметил Александр Дюков.

Даже когда Бандера после того, как его поймали на воровстве казённых денег, был арестован, Шухевич продолжил служить немцам на офицерской должности. По словам Александра Дюкова, во всей деятельности Шухевича (инженера по образованию) был заметен технократический подход, в то время как Бандера, учившийся в своё время во «Львовской политехнике» заметно хуже своего соратника, был агрономом по диплому и сельскохозяйственным работником по складу мышления.

Летом 1941 года немцы приступили к формированию из украинских националистов местной милиции. Со временем, разбавив сторонников ОУН готовыми к сотрудничеству военнопленными, нацисты начали создавать батальоны вспомогательной охранной полиции — шуцманшафт.

Старшины 102-го, 115-го и 118-го батальонов шуцманшафт на войсковых курсах в Минске, 1942 год

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«Эти структуры стали материалом для реализации задач, поставленных перед так называемыми айнзатцгруппами, призванными уничтожать евреев, коммунистов и антинацистски настроенное мирное население», — подчеркнул Дюков.

По словам эксперта, именно шуцманшафт стал основной силой, задействованной при ликвидации еврейских гетто. А в 1943 году часть личного состава шуцманшафта ушла в леса и образовала УПА, применив затем свой специфический «палаческий опыт» в ходе Волынской резни.

«Профессиональные палачи, убивавшие евреев и поляков, были зачастую одними и теми же людьми», — подчеркнул Дюков.

По его словам, без коллаборационистской вспомогательной полиции немцам пришлось бы отвлекать слишком большие силы с фронта для проведения карательных операций, борьбы с партизанами и охраны тыла. Каждый коллаборационист в тылу был «боевой единицей, сохранённой немцами на фронте». Поэтому значение вспомогательной полиции для Третьего рейха было чрезвычайно велико.

Кроме того, её представители лучше разбирались в местном населении. Это резко уменьшало шансы жертв нацистов на спасение. Еврею или коммунисту, пытавшемуся спастись от убийц, было проще уйти от немцев, чем от коллаборационистов, хорошо ориентировавшихся на местности.

Принимали украинские коллаборационисты активное участие в холокосте и за пределами советской территории.

Украинские военные упростили режим пересечения линии разграничения в Донбассе на Пасху «Значительная часть коллаборационистов, прошедших подготовку в рамках операции «Рейнхард» в учебном лагере СС «Травники» по программе подготовки охранников концлагерей, была именно выходцами с Украины. Они использовались в концлагерях на территории Польши и непосредственно Третьего рейха», — рассказал Константин Залесский.

Точное количество украинских коллаборационистов сегодня назвать достаточно сложно. Историки пишут о том, что в различных военизированных формированиях Третьего рейха служили около 250 тысяч украинцев. Однако Александр Дюков считает эту цифру несколько завышенной — исследователи механически складывают численность различных подразделений, без учёта того, что один и тот же человек мог служить сразу в нескольких. Например, в 1943 году бойцы шуцманшафта массово переходили на службу в дивизию ваффен СС «Галичина». Тем не менее, пока миллионы украинцев сражались с нацизмом в рядах Красной армии, десятки тысяч служили Гитлеру только в шуцманшафте.

Шествие националистов, посвящённое 109-летию со дня рождения Степана Бандеры, Киев

© Valentyn Ogirenko / Reuters

К сожалению, сегодня на Украине историческую правду о деятельности ОУН и УПА* в годы Второй мировой войны и об их активном участии в холокосте предпочитают замалчивать. Улицы и площади называют в честь агента «Абвера» и РСХА Степана Бандеры, гауптмана вспомогательной полиции Романа Шухевича и одного из создателей системы шуцманшафта, высокопоставленного эсэсовца Михаила Омельяновича-Павленко.

«Тем не менее историческая правда заключается в том, что украинские националисты начали и закончили Вторую мировую войну, несмотря на определённый период отчуждённости, на одной стороне с гитлеровцами», — резюмировал Александр Дюков.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).