«Профессионал, нужно очень внимательно с ним работать»: Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что образ президента США Джо Байдена, преподносимый как российской, так и американской прессой, не имеет ничего общего с действительностью. В ходе встречи с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС российский лидер рассказал о прошедшей накануне в Женеве встрече с американским коллегой, и отметил, что Байден — профессионал, который находится «полностью в материале» и ничего не упускает. Обстановку на встрече Путин назвал доброжелательной, отметив, что стороны смогли понять позиции друг друга по ключевым вопросам.

Президент России Владимир Путин заявил, что образ президента США Джо Байдена, преподносимый как российской, так и американской прессой, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

В ходе встречи Путин рассказал о прошедших накануне в Женеве переговорах с американским коллегой и отметил, что Байден — профессионал, который «ничего не пропускает».

В частности, Путин обратил внимание, что несмотря на длительную поездку и смену часовых поясов, Байден «выглядел бодрым».

«Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше, часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем», — заметил президент.

«И тот образ, который рисуют, он даже, может, немножко расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечему, Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас, но это было совершенно для меня очевидно», — рассказал Путин.

Тот факт, что Байден «чего-то путает иногда», российский лидер объяснил тем, что когда «люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом своё внимание». Американцы, по словам Путина, считают, что нет ничего важнее их самих.

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«Так что здесь нет ничего необычного. Повторю ещё раз: он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам», — рассказал он, отметив, что на переговорах удалось найти и те точки, по которым возможно сближение.

Путин подчеркнул, что есть ряд вопросов, которые являются приоритетам как для России, так и для США. К таким вещам, по его словам, относятся проблема сдерживания гонки вооружений, вопросы региональных конфликтов, проблемы окружающей среды и изменения климата.

При этом российский лидер заметил, что в ситуации, когда люди не разговаривают, возникает всё больше взаимных претензий, которых можно было бы избежать. В качестве примера Путин привёл сферу кибербезопасности, напомнив, что Москва «сколько уже лет» предлагает Вашингтону начать диалог на этот счёт, однако американская сторона отказывается, обвиняя Россию «во всех смертных грехах». При этом президент вновь подчеркнул, что количество кибератак с территории США на сегодняшний день является самым большим в мире.

«Но и мы, и они должны внимательно следить за тем, что происходит по этому направлению. И для нас, и для них это чрезвычайно важно. Вместо того чтобы «собачиться», как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью? Об этом говорили», — рассказал он.

Путин выразил надежду, что Байдену «дадут спокойно работать», и подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы.

«Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона», — заключил он.

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Саммит с участием Путина и Байдена в Женеве

Напомним, в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, российский лидер назвал переговоры конструктивными, отметив, что сторонами «было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».

Байден, также давший собственную пресс-конференцию, заявил, что тон встречи был позитивным, а также выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

В ходе переговоров президенты достигли ряда договорённостей. В частности, было решено вернуть ранее отозванных для консультаций послов стран на их места службы в Москве и Вашингтоне. Также лидеры условились о начале консультаций МИД РФ и Госдепа США по дипломатическому взаимодействию. Была достигнута договорённость и о консультациях по вопросу кибербезопасности.

Ещё одним из итогов переговоров стало совместное заявление лидеров России и США по стратегической стабильности. В частности, в нём говорилось, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по данному вопросу, который станет основой будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.