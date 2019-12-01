Профессии будущего. Чему учить новые поколения? • 104 • Аналитика

Опасное будущее

Проблема трудоустройства будущих поколений только на первый взгляд кажется простой и легко решаемой. Главным трендом становится повсеместная роботизация и компьютеризация практически всех сфер жизни человека, что автоматически освобождает массу людских ресурсов. Посмотрите вокруг: в городах практически пропали банковские кассы, все перешли на электронные платежи и переводы. За последние пять-шесть лет прошло несколько волн массовых сокращений в российском банковском секторе. Еще пара-тройка законопроектов, ограничивающих хождение бумажных денег, — и среди банковских служащих останутся одни программисты.



Этот тренд уже давно царствует в Европе. В Германии, к примеру, вообще в автосалоне невозможно купить машину за наличные деньги. С одной стороны, такой подход позволяет тотально контролировать движения денежных масс, а с другой заставляет коррупционеров покупать квартиры для хранения сотен килограммов наличности. В отдаленном будущем ситуация может серьезно осложниться – рабочих мест для постоянно растущего населения Земли просто не останется. Ведь даже сейчас, если по всей России перевести организации на настоящий электронный документооборот и электронные базы данных, то четверть, а то и треть служащих можно будет смело увольнять. А в будущем придется для страдающего праздностью населения придумывать искусственные профессии, результативность которых никому не интересна. Государство во многом держится за класс трудящихся в своей стране: если они массово забастуют, экономика рухнет. Это, кстати, было в основе всех революций, и правителям приходилось прислушиваться к голосу трудящихся. Если же от миллионов граждан ничего не будет зависеть, их руки будут не нужны, то и государству в них особой надобности особо нет.





К каким это приведет последствиям, думаю, фантазировать излишне. Сейчас даже название для этой прослойки людей придумали – useless class, или «бесполезный класс». Но спешу успокоить, это лишь самый пессимистичный сценарий развития предполагаемого будущего. Все-таки большая часть футурологов сходится на принципах серьезной трансформации рынка труда, а не его исчезновения.





Самой главной особенностью всех изменений в будущем будет их неимоверная быстрота. К примеру, глобальный трафик интернета с 2005 по 2021 годы должен вырасти в 127 раз! Он распространяется не только на гаджеты и ПК, но и на вещи, окружающие нас: холодильники, телевизоры и так далее. Пройдет пара-тройка лет, и на каждого жителя Земли будет приходиться не менее трех устройств, подключенных к Всемирной паутине. Естественно, это напрямую касается и рабочих мест. «Умные устройства» вытеснят людей из сферы массового производства раз и навсегда, заставляя искать новые сферы применения своего личного времени и потенциала. Здесь у человека есть одно неоспоримое преимущество даже перед самым совершенным роботом или программой: он способен творчески мыслить. Так называемая кастомизация промышленного производства, сферы услуг и экономики знаний пока дает надежду, что человек где-то будет нужен. Кажется, что инженеру будущего вообще без надобности будет знать базовые физические законы – за него все рассчитает искусственный интеллект, а одушевленный творец лишь добавит несколько штрихов, «очеловечивающих» итоговый продукт. Либо ему просто будет достаточно сгенерировать идею, а условный компьютер все сделает дальше сам.





Кривая Аутора

В этой связи очень интересно выглядит анализ американского экономиста Дэвида Аутора, который отследил изменения в занятости в промышленности Соединенных Штатов с 1980 по 2005 гг. Краткое изложение его работы можно встретить в сборнике «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире».



Аутор выявил двадцатипятилетний тренд на снижение занятости специалистов среднего уровня квалификации, с одновременным ростом потребности в высококвалифицированных работниках. Грубо говоря, менять высшее звено на роботов и программы очень дорого, творческий потенциал человека пока обходится гораздо дешевле. При этом наблюдается рост потребности в низкоквалифицированном труде – здесь также широкое внедрение автоматизации окупится только через десятилетия, если не позже. Конечно, в этой ситуации серьезно спасают потоки трудовых мигрантов, готовых работать за низкую заработную плату. А что делать, когда экономический эффект от внедрения роботов в сектор гастарбайтеров в один прекрасный момент перевесит все издержки? Уже сейчас роботы Kiva, которых у гиганта Amazon более 50 тысяч, вполне себе заменяют низкоквалифицированных складских рабочих. Нам в России, кстати, пока в этой связи можно быть спокойными – в стране на 10000 рабочих мест всего 1 промышленный робот приходится. А вот в США это число достигло 176, в Японии 305, а в Корее вообще 531.





Робот Kiva в империи Amazon

Кроме вытеснения рабочих с промышленных предприятий, автоматизация создает еще одно благо – исключение целого ряда посредников между производителем товара и его потребителем. Пример «Яндекс.Такси» тому самое яркое подтверждение – вылетел в трубу целый класс координаторов, менеджеров и диспетчеров, заметно поднимавших среднюю стоимость услуги.



Учиться по-новому?

В связи с надвигающейся на нас волной тотальной автоматизации пора бы задуматься о том, какие навыки нужны нашим детям. Об этом, кстати, задумался гораздо раньше (в 50-х годах прошлого столетия) профессор педагогики Чикагского университета Бенджамин Блум. Он предложил ранжировать по уровню сложности и востребованности шесть мыслительных (когнитивных) задач по возрастанию: помнить, узнавать, применять, анализировать, оценивать и создавать. То есть классический постулат «зубрежка в школе решает всё» еще в прошлом веке оказался ущербным. Сейчас на вершине тренда у детей должны быть способности вычленять из системы составные части и описывать, как части соотносятся друг с другом и с целым. На следующем уровне — умение оценивать, то есть выносить собственные суждения, основанные на внешних или внутренних критериях. Наконец, самым важным видятся способности создавать принципиально новое, определять компоненты новой структуры, соединять существующие части для возникновения нового. Собственно, вот на этих трех китах и должно строиться образование будущего. Вопрос только в том — как?



Оставим проблемы создания новых школ педагогам, а сами рассмотрим, что еще нового готовят нам футурологи в недалеком будущем на рынке труда. На первый план выходит востребованность человеческого воображения, которое пока на несколько порядков превосходит машинное. И есть предположение, что компьютер никогда не станет равным человеку в этой категории. Поэтому в индустрии игр, видео, музыки, сценариев и всего подобного можно вполне искать своим потомкам «тёплое» местечко. Кроме этого, ожидается спрос на профессии, в которых роботизация не сможет заменить общения человека с человеком. К примеру, педагог, наставник, ментор, коучер (называйте как хотите) никогда не выйдут из тренда. При этом на первый план выйдет глубокая индивидуализация процесса научения. Чувствуете современную востребованность репетиторов? Это первые ласточки будущего.



Человечество медленно, но верно увеличивает среднюю продолжительность жизни. В связи с этим ждем развития целой сферы услуг, направленной на пожилых людей. Это будет примерно так же, как и сейчас на детские интересы работают целые корпорации.

Маятник качнулся



Сейчас в связи с описанными проблемами всерьез рассматриваются возможности введения в будущем безусловного основного дохода (handsome fellowship), который бы гарантированно обеспечивал базовые потребности всех членов общества. И это не пособие по безработице – в Финляндии с 1 января 2017 года 2000 безработным выплачивали по 560 евро, при этом не прекращали выплаты при трудоустройстве человека. В далеко идущем варианте рассматривается даже перестройка всего сознания человека: теперь ему не нужно будет заботиться о заработке, а освободившееся время будет расходоваться на общение, помощью ближним, удовольствия и самореализацию.



Однако основным трендом в образовании будущих поколений должен стать отказ от таких линейных профессий («дел всей жизни»), уход с которых ставил бы крест на дальнейшей карьере. Человек должен уметь быстро и эффективно перестраиваться, находить новые применения своего потенциала и сфер самореализации. Проще говоря, уволили с должности рекламного менеджера — он стал блогером. А как исчерпал себя в Youtube, оперативно переучился и принялся проектировать жилые здания. И современному образованию осталось только найти инструменты для формирования этих «универсальных» навыков. Проблема трудоустройства будущих поколений только на первый взгляд кажется простой и легко решаемой. Главным трендом становится повсеместная роботизация и компьютеризация практически всех сфер жизни человека, что автоматически освобождает массу людских ресурсов. Посмотрите вокруг: в городах практически пропали банковские кассы, все перешли на электронные платежи и переводы. За последние пять-шесть лет прошло несколько волн массовых сокращений в российском банковском секторе. Еще пара-тройка законопроектов, ограничивающих хождение бумажных денег, — и среди банковских служащих останутся одни программисты.Этот тренд уже давно царствует в Европе. В Германии, к примеру, вообще в автосалоне невозможно купить машину за наличные деньги. С одной стороны, такой подход позволяет тотально контролировать движения денежных масс, а с другой заставляет коррупционеров покупать квартиры для хранения сотен килограммов наличности. В отдаленном будущем ситуация может серьезно осложниться – рабочих мест для постоянно растущего населения Земли просто не останется. Ведь даже сейчас, если по всей России перевести организации на настоящий электронный документооборот и электронные базы данных, то четверть, а то и треть служащих можно будет смело увольнять. А в будущем придется для страдающего праздностью населения придумывать искусственные профессии, результативность которых никому не интересна. Государство во многом держится за класс трудящихся в своей стране: если они массово забастуют, экономика рухнет. Это, кстати, было в основе всех революций, и правителям приходилось прислушиваться к голосу трудящихся. Если же от миллионов граждан ничего не будет зависеть, их руки будут не нужны, то и государству в них особой надобности особо нет.К каким это приведет последствиям, думаю, фантазировать излишне. Сейчас даже название для этой прослойки людей придумали – useless class, или «бесполезный класс». Но спешу успокоить, это лишь самый пессимистичный сценарий развития предполагаемого будущего. Все-таки большая часть футурологов сходится на принципах серьезной трансформации рынка труда, а не его исчезновения.Самой главной особенностью всех изменений в будущем будет их неимоверная быстрота. К примеру, глобальный трафик интернета с 2005 по 2021 годы должен вырасти в 127 раз! Он распространяется не только на гаджеты и ПК, но и на вещи, окружающие нас: холодильники, телевизоры и так далее. Пройдет пара-тройка лет, и на каждого жителя Земли будет приходиться не менее трех устройств, подключенных к Всемирной паутине. Естественно, это напрямую касается и рабочих мест. «Умные устройства» вытеснят людей из сферы массового производства раз и навсегда, заставляя искать новые сферы применения своего личного времени и потенциала. Здесь у человека есть одно неоспоримое преимущество даже перед самым совершенным роботом или программой: он способен творчески мыслить. Так называемая кастомизация промышленного производства, сферы услуг и экономики знаний пока дает надежду, что человек где-то будет нужен. Кажется, что инженеру будущего вообще без надобности будет знать базовые физические законы – за него все рассчитает искусственный интеллект, а одушевленный творец лишь добавит несколько штрихов, «очеловечивающих» итоговый продукт. Либо ему просто будет достаточно сгенерировать идею, а условный компьютер все сделает дальше сам.Кривая АутораВ этой связи очень интересно выглядит анализ американского экономиста Дэвида Аутора, который отследил изменения в занятости в промышленности Соединенных Штатов с 1980 по 2005 гг. Краткое изложение его работы можно встретить в сборнике «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире».Аутор выявил двадцатипятилетний тренд на снижение занятости специалистов среднего уровня квалификации, с одновременным ростом потребности в высококвалифицированных работниках. Грубо говоря, менять высшее звено на роботов и программы очень дорого, творческий потенциал человека пока обходится гораздо дешевле. При этом наблюдается рост потребности в низкоквалифицированном труде – здесь также широкое внедрение автоматизации окупится только через десятилетия, если не позже. Конечно, в этой ситуации серьезно спасают потоки трудовых мигрантов, готовых работать за низкую заработную плату. А что делать, когда экономический эффект от внедрения роботов в сектор гастарбайтеров в один прекрасный момент перевесит все издержки? Уже сейчас роботы Kiva, которых у гиганта Amazon более 50 тысяч, вполне себе заменяют низкоквалифицированных складских рабочих. Нам в России, кстати, пока в этой связи можно быть спокойными – в стране на 10000 рабочих мест всего 1 промышленный робот приходится. А вот в США это число достигло 176, в Японии 305, а в Корее вообще 531.Робот Kiva в империи AmazonКроме вытеснения рабочих с промышленных предприятий, автоматизация создает еще одно благо – исключение целого ряда посредников между производителем товара и его потребителем. Пример «Яндекс.Такси» тому самое яркое подтверждение – вылетел в трубу целый класс координаторов, менеджеров и диспетчеров, заметно поднимавших среднюю стоимость услуги.В связи с надвигающейся на нас волной тотальной автоматизации пора бы задуматься о том, какие навыки нужны нашим детям. Об этом, кстати, задумался гораздо раньше (в 50-х годах прошлого столетия) профессор педагогики Чикагского университета Бенджамин Блум. Он предложил ранжировать по уровню сложности и востребованности шесть мыслительных (когнитивных) задач по возрастанию: помнить, узнавать, применять, анализировать, оценивать и создавать. То есть классический постулат «зубрежка в школе решает всё» еще в прошлом веке оказался ущербным. Сейчас на вершине тренда у детей должны быть способности вычленять из системы составные части и описывать, как части соотносятся друг с другом и с целым. На следующем уровне — умение оценивать, то есть выносить собственные суждения, основанные на внешних или внутренних критериях. Наконец, самым важным видятся способности создавать принципиально новое, определять компоненты новой структуры, соединять существующие части для возникновения нового. Собственно, вот на этих трех китах и должно строиться образование будущего. Вопрос только в том — как?Оставим проблемы создания новых школ педагогам, а сами рассмотрим, что еще нового готовят нам футурологи в недалеком будущем на рынке труда. На первый план выходит востребованность человеческого воображения, которое пока на несколько порядков превосходит машинное. И есть предположение, что компьютер никогда не станет равным человеку в этой категории. Поэтому в индустрии игр, видео, музыки, сценариев и всего подобного можно вполне искать своим потомкам «тёплое» местечко. Кроме этого, ожидается спрос на профессии, в которых роботизация не сможет заменить общения человека с человеком. К примеру, педагог, наставник, ментор, коучер (называйте как хотите) никогда не выйдут из тренда. При этом на первый план выйдет глубокая индивидуализация процесса научения. Чувствуете современную востребованность репетиторов? Это первые ласточки будущего.Человечество медленно, но верно увеличивает среднюю продолжительность жизни. В связи с этим ждем развития целой сферы услуг, направленной на пожилых людей. Это будет примерно так же, как и сейчас на детские интересы работают целые корпорации.Сейчас в связи с описанными проблемами всерьез рассматриваются возможности введения в будущем безусловного основного дохода (handsome fellowship), который бы гарантированно обеспечивал базовые потребности всех членов общества. И это не пособие по безработице – в Финляндии с 1 января 2017 года 2000 безработным выплачивали по 560 евро, при этом не прекращали выплаты при трудоустройстве человека. В далеко идущем варианте рассматривается даже перестройка всего сознания человека: теперь ему не нужно будет заботиться о заработке, а освободившееся время будет расходоваться на общение, помощью ближним, удовольствия и самореализацию.Однако основным трендом в образовании будущих поколений должен стать отказ от таких линейных профессий («дел всей жизни»), уход с которых ставил бы крест на дальнейшей карьере. Человек должен уметь быстро и эффективно перестраиваться, находить новые применения своего потенциала и сфер самореализации. Проще говоря, уволили с должности рекламного менеджера — он стал блогером. А как исчерпал себя в Youtube, оперативно переучился и принялся проектировать жилые здания. И современному образованию осталось только найти инструменты для формирования этих «универсальных» навыков. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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