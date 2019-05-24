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Профдеформация? "Слуга народа" в первую очередь отменил указы Порошенко, связанные с телевидением
24 мая 2019, 18:54 • 58 • Политика
Главный исполнитель роли в сериале "Слуга народа", а ныне президент Украины отменил майские указы Порошенко. Они все коснулись области телевидения. Эксперты удивляются: неужели профдеформация?
Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского опубликовала в открытом доступе документы, из которых следует, что глава государства 24 мая отменил сразу несколько указов своего предшественника Петра Порошенко. Эти указы совпали с бывшей профессиональной деятельностью президента.
Были отменены указы об увольнении и назначении членов Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию.
Отменён указ "Об освобождении Юрия Артёменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Ведомство занималось регулированием в сфере связи и информатизации.
Также отменён указ Порошенко "О назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" от 4 мая 2019 года. Видимо, президент начал с той области, которая ему ближе.
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