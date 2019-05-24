Профдеформация? "Слуга народа" в первую очередь отменил указы Порошенко, связанные с телевидением

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского опубликовала в открытом доступе документы, из которых следует, что глава государства 24 мая отменил сразу несколько указов своего предшественника Петра Порошенко. Эти указы совпали с бывшей профессиональной деятельностью президента.

Были отменены указы об увольнении и назначении членов Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию.

Отменён указ "Об освобождении Юрия Артёменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Ведомство занималось регулированием в сфере связи и информатизации.

Также отменён указ Порошенко "О назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" от 4 мая 2019 года. Видимо, президент начал с той области, которая ему ближе.