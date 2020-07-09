Проевропейцев Молдовы просят вспомнить о людях

«Если вы отложите свои амбиции и начнёте думать о людях, то проблема будет решена»
Три раза молдавская оппозиция срывала заседания парламента, на котором должен был рассматриваться законопроект по внесению изменений в государственный бюджет в связи с повышением зарплаты медработникам, а также увеличением социальных выплат.
Накануне четвёртой попытки провести заседание парламента президент Молдавии Игорь Додон обратился к лидерам двух оппозиционных партий PAS Майе Санду и Платформы DA Андрею Нэстасе, призвав их отложить амбиции до лучших времён и прийти в парламент, чтобы пенсионеры, медики, предприниматели и фермеры смогли получить помощь от государства.
«Хочу призвать народных избранников проявить сознательность, мудрость и совесть, прийти в парламент и начать работать. Речь идёт об очень важных проектах, которых ждут люди. С теми, кто купил депутатов, нам не о чем разговаривать. Но в парламенте есть и другие фракции, которые идут на поводу у Канду и Шора и бойкотируют заседания парламента. Почему, в чём проблема? Вы за что получаете зарплату? Или откажитесь от зарплаты, потому что вы не выполняете свои обязанности»,
– считает глава государства.
По мнению Игоря Додона, оппозиция «руководствуется принципом: чем хуже, тем лучше». Отмена соглашения о российском кредите – из той же серии, уверен президент.
Он видит причину такого нелогичного вроде бы поведения оппозиционных лидеров в том, что в настоящее время начинаются переговоры с МВФ. Если ситуация в стране будет далека от стабильности, то никаких денег Молдове не видать, поэтому оппозиция и старается.
«Я считаю, что правительство Иона Кику справляется. Дороги ремонтируются, пенсии и зарплаты выплачиваются вовремя, ситуация с коронавирусом улучшается, возобновлены переговоры о российском кредите. Почему Кабинет министров должен уйти в отставку? Потому что этого требует кто-то, кто хочет дестабилизации?»,
– обратился Додон к Санду и Нэстасе.
А премьер-министр Ион Кику накануне четвёртой попытки обратился только к экс-премьеру Майе Санду.
«Политики делают политику – это их «хлеб», а у людей – нет хлеба. Если неприемлемых положений не существует, предлагаю Майе Санду не выступать против одобрения проекта. И если у PAS есть реалистичные предложения по новой корректировке бюджета то готов обсудить их и пойти на дополнительную ректификацию, но только после вступления в силу срочных проектов правительства»,
– говорится в обращении премьер-министра.
Также глава правительства напомнил, что среди тех проектов, которые оппозиция не хочет даже обсуждать, есть проект о создании 16 промышленных платформ в районах. И этот проект не может лежать и ждать, когда у оппозиции появится настроение прийти на заседание – работать нужно сегодня.
«Завтра в 10.00 я снова буду в парламенте. Рассчитываю на ответственность Майи Санду», – подвёл итог Ион Кику.
А президент советует, как можно очень быстро решить все проблемы – необходимо просто начать думать о людях, забыв про свои политические амбиции.
Соб. корр. ФСК