Проевропейцев Молдовы просят вспомнить о людях

«Если вы отложите свои амбиции и начнёте думать о людях, то проблема будет решена»

Три раза молдавская оппозиция срывала заседания парламента, на котором должен был рассматриваться законопроект по внесению изменений в государственный бюджет в связи с повышением зарплаты медработникам, а также увеличением социальных выплат.

Накануне четвёртой попытки провести заседание парламента президент Молдавии Игорь Додон об ратился к лидерам двух оппозиционных партий PAS Майе Санду и Платформы DA Андрею Нэстасе, призвав их отложить амбиции до лучших времён и прийти в парламент, чтобы пенсионеры, медики, предприниматели и фермеры смогли получить помощь от государства.

«Хочу призвать народных избранников проявить сознательность, мудрость и совесть, прийти в парламент и начать работать. Речь идёт об очень важных проектах, которых ждут люди. С теми, кто купил депутатов, нам не о чем разговаривать. Но в парламенте есть и другие фракции, которые идут на поводу у Канду и Шора и бойкотируют заседания парламента. Почему, в чём проблема? Вы за что получаете зарплату? Или откажитесь от зарплаты, потому что вы не выполняете свои обязанности»,

– считает глава государства.

По мнению Игоря Додона, оппозиция «руководствуется принципом: чем хуже, тем лучше». Отмена соглашения о российском кредите – из той же серии, уверен президент.

Он видит причину такого нелогичного вроде бы поведения оппозиционных лидеров в том, что в настоящее время начинаются переговоры с МВФ. Если ситуация в стране будет далека от стабильности, то никаких денег Молдове не видать, поэтому оппозиция и старается.

«Я считаю, что правительство Иона Кику справляется. Дороги ремонтируются, пенсии и зарплаты выплачиваются вовремя, ситуация с коронавирусом улучшается, возобновлены переговоры о российском кредите. Почему Кабинет министров должен уйти в отставку? Потому что этого требует кто-то, кто хочет дестабилизации?»,

– обратился Додон к Санду и Нэстасе.

А премьер-министр Ион Кику накануне четвёртой попытки обратился только к экс-премьеру Майе Санду.

«Политики делают политику – это их «хлеб», а у людей – нет хлеба. Если неприемлемых положений не существует, предлагаю Майе Санду не выступать против одобрения проекта. И если у PAS есть реалистичные предложения по новой корректировке бюджета то готов обсудить их и пойти на дополнительную ректификацию, но только после вступления в силу срочных проектов правительства»,

– говорится в обращении премьер-министра.

Также глава правительства напомнил, что среди тех проектов, которые оппозиция не хочет даже обсуждать, есть проект о создании 16 промышленных платформ в районах. И этот проект не может лежать и ждать, когда у оппозиции появится настроение прийти на заседание – работать нужно сегодня.

«Завтра в 10.00 я снова буду в парламенте. Рассчитываю на ответственность Майи Санду», – подвёл итог Ион Кику.

А президент советует, как можно очень быстро решить все проблемы – необходимо просто начать думать о людях, забыв про свои политические амбиции.