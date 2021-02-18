«Проевропейский» Кишинёв игнорирует Гагаузию

Ирина Влах: «Все эти действия и поступки ошибочны, абсолютно неправильны и не выверены»

В Гагаузии официально стартовала кампания выборов в Народное собрание автономии (НСГ). Традиционно Гагаузия голосует за Партию социалистов, и, скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем, вряд ли у «проевропейцев» есть какие-то шансы в этом регионе. Судя по всему, президент Майя Санду это знает, поэтому и решила просто игнорировать Гагаузию, помня о том, что автономия на прошедших президентских выборах практически единогласно голосовала за Игоря Додона.

По мнению башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах, действующий президент совершает большую ошибку, игнорируя не только руководство автономии, но и её жителей, которые голосовали за Игоря Додона. Тем более что в самой Молдове политическая ситуация достаточно сложная.

«Все эти действия и поступки ошибочны, абсолютно неправильны и не выверены. Но комментировать их я не хочу. К сожалению, у нас пока нет никаких взаимоотношений с администрацией президента. Нет никаких сигналов от руководства нашей страны. Хотя мы открыты и готовы работать. Кандидаты должны задуматься над тем, почему за них не голосовали жители того или иного региона. Либо не было общения, встреч, либо не была представлена предвыборная программа жителям Гагаузии. Политик, который открыт и общается с жителями автономии, видит их в своих программах, всегда получает от них поддержку»,

– уверена Ирина Влах.

По мнению же газеты «Молдавские ведомости», команда президента постоянно оказывает услуги Партии социалистов, делая всё, чтобы испортить отношения с гагаузами, забывая, что тридцать лет назад и в этом регионе тлела гражданская война, и лишь чудом удалось предотвратить масштабные военные действия.

«Глава государства не пригласила башкана на свою инаугурацию, а потом оставила её за бортом Высшего совета безопасности. Отношения между президентом и башканом, вероятно, рано или поздно наладятся, но такое явное охлаждение между ними сейчас выгодно социалистам, которые используют ситуацию для закрепления образа ПСРМ как единственного защитника интересов автономии. На выборах в НСГ Партия социалистов имеет шанс получить неплохое представительство в законодательном органе автономии»,

– констатируют «Молдавские ведомости».