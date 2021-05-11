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Проевропейские силы Молдовы не смогли объединиться

11 мая 2021, 01:20  •  88 • Украина
В партии PAS уверены, что победят без помощи других правых партий
В досрочных парламентских выборах в Молдове примут участие несколько прозападных политических сил – пропрезидентская партия PAS, «Платформа DA» (бывшие соратники Майи Санду) и Альянс за объединение румын (AUR) – партия румынская, но зарегистрированная и в Молдове. Председатель партии AUR Джордж Симион (Румыния) и председатель Альянса за объединение румын Республики Молдова Влад Билецкий уже объявили об этом на пресс-конференции в парламенте Румынии.
Существует ещё блок Unirea и менее известные унионистские партии, все они предполагали создать единый проевропейский блок для участия в выборах. Однако попытка переговоров провалилась – договориться унионисты не смогли.
«Мы инициировали создание политической платформы, состоялись встречи и переговоры, на которых присутствовали представители PAS и унионистских партий. Однако во время переговоров стало понятно – все эти партии не ладят друг с другом, и на самом деле это является огромной проблемой. Представители PAS в итоге вообще объявили, что их партия ни с кем объединяться не намерена и пойдёт на выборы самостоятельно. В таком случае с кем нам объединяться, когда никто этого не хочет?»,
– рассказал журналистам депутат «Платформы DA» Василе Нэстасе.
В Румынии без восторга встретили сообщение о том, что AUR собирается принимать участие в парламентских выборах в Молдове, предполагая, что это может дестабилизировать «хрупкую демократию за Прутом».
Ну а после празднования в Кишинёве Дня Победы раскол среди «проевропейцев» только усилился – многим не понравился тот факт, что президент Молдовы Майя Санду пришла с цветами к Вечному огню.
По мнению председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку, президент должна была организовать 9 мая празднование Дня Европы, но «выбрала путь молдавского политического оппортунизма».
«После того как Майя Санду посетила мемориал, я заявляю вам, что сегодня президент не представляла меня, как она не представляла меня в Страсбурге, где она бормотала о «молдавском народе и нации». Г-жа Санду решила сегодня присоединиться к когорте неосоветских консервов вместе с Ворониным и Додоном»,
– заявил Цыку, обвинив Санду в том, что она это сделала ради дополнительных голосов на предстоящих выборах.
Политолог Анатол Цэрану отмечает, что на фоне постоянных ссор среди правых партий левые демонстрируют сплочённость и готовность к объединению, что вызывает у него беспокойство.
«Концентрация политических сил левого спектра означает, что в выборах будет участвовать ограниченное количество электоральных конкурентов, и это уменьшит количество партий, не преодолевших порог. Справа, за исключением PAS, нет политических игроков, вселяющих уверенность в том, что они могут преодолеть порог»,
– рассказал Анатол Цэрану в эфире передачи «Punctul pe Azi» на телеканале TVR Moldova.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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