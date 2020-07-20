«Проекты так и не были реализованы»: удастся ли Пентагону найти замену боевой машине пехоты Bradley M2

Сухопутные войска США объявили о предварительном сборе предложений по дизайну будущей частично пилотируемой боевой машины пехоты (OMFV). В рамках программы Пентагон планирует найти замену БМП Bradley M2. Предыдущие попытки поиска альтернативы этой машине, стоящей на вооружении американской армии ещё со времён холодной войны, оказались неудачными. Эксперты отмечают, что у ВПК Соединённых Штатов существуют системные проблемы в сфере разработки новой бронетехники, которую по своим качествам по-прежнему превосходят советские и российские аналоги.

Сухопутные войска США объявили о готовности принимать предложения от военно-конструкторских фирм в рамках программы создания новой боевой машины пехоты ОMFV.

Американские оборонные СМИ отмечают, что этот шаг фактически означает перезапуск программы OMFV, в результате которой у армии страны должна появиться новая боевая машина пехоты на замену БМП Bradleу, различные модификации которой стоят на вооружении уже почти 40 лет.

Собирая предложения, военные рассчитывают получить обратную связь от предприятий американского военно-промышленного комплекса перед конкурсом, который намечен на конец текущего года. По его итогам Пентагон намерен заключить с подрядчиками пять контрактов на создание машины OMFV, что ознаменует следующий этап программы.

Генерал‑майор Брайан Каммингс, руководитель программы наземных боевых систем Сухопутных войск США, заявил, что это делается для того, чтобы технологии, которые будут использоваться в OMFV, были «на пределе возможного».

«По мере того как мы продолжаем разрабатывать эту поистине революционную машину для наших военных, мы с нетерпением ждём отзывов от оборонной промышленности, чтобы узнать, что сейчас находится в пределах возможного», — приводит слова генерала издание Defense News.

В свою очередь, бригадный генерал Росс Коффман, руководитель Многофункциональной группы по разработке боевых машин нового поколения в Пентагоне, добавил, что для проекта «крайне важно чётко обозначить необходимый набор возможностей без чрезмерного усложнения конструкции».

«Мы хотим создать благоприятные условия для оборонной промышленности, пока её представители продвигаются вперёд и творчески подходят к процессу, с тем чтобы предоставить Сухопутным войскам инновационные технологии и решения, необходимые для воплощения нашей идеи в жизнь — как в том, что касается возможности интегрирования новейших современных технологий, так и в том, что касается пространства для будущего роста данной платформы».

Неудачный конкурс

Стоит отметить, что Пентагон решил провести предварительный конкурс со сбором предложений от предприятий ВПК после того, как предыдущая попытка запустить программу OMFV провалилась. В 2019 году Сухопутные войска попросили промышленников представить на рассмотрение уже готовые прототипы, из которых для финала должны были быть выбраны два наиболее перспективных.

Однако к октябрю 2019-го в конкурсе остался лишь один участник — компания General Dymanics Land System. Остальные выбыли из-за требований, предъявляемых к будущей боевой машине, и временных ограничений на создание опытного образца.

Немецкая боевая машина пехоты Lynx KF41, участвовавшая в конкурсе OMFV

© Rheinmetall

В январе 2020 года Сухопутные войска и вовсе объявили о прекращении нынешней итерации программы OMFV и пересмотре её параметров. Это решение раскритиковали в конгрессе в ходе слушаний по утверждению оборонного бюджета страны на 2021 год, которые прошли весной.

Так, глава подкомитета палаты представителей по оборонным закупкам Питер Виклоски заявил, что график программы OMFV после перезапуска будет запаздывать на два года, а средства, выделенные на неё, оказались потрачены впустую, тогда как их можно было бы направить на другие оборонные программы.

Виклоски отметил, что армия США на регулярной основе запускает, а затем, не дождавшись какого-либо результата, закрывает дорогостоящие проекты, тратя средства налогоплательщиков.

Также в ходе слушаний был поднят вопрос о том, почему командование Сухопутными войсками не прекратило конкурс, когда до заявленных дедлайнов уже было известно, что некоторые участники не смогут в нём участвовать. Так, из него, в частности, выбыл концерн BAE Systems, а совместное предприятие Raytheon — Rheinmetall не успело в срок доставить в США свой прототип — броневую машину Lynx 41.

В поисках замены

Программа OMFV, если не считать её очередного перезапуска, стала уже третьей за последние 20 лет попыткой заменить БМП Bradley, вставшую на вооружение ещё в период холодной войны.

Bradley разрабатывалась в ответ на появление у Советского Союза принципиально новых на тот момент боевых машин пехоты БМП-1.

Американские военачальники были весьма обеспокоены тем, что СССР располагает машиной, которая могла быстро доставлять на поле боя солдат, защищая их от огня противника, а также потенциального воздействия ядерного и химического оружия. При этом БМП-1 также выполняла роль боевой единицы, вооружённой 73-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетными комплексами.

Боевые машины M2 Bradley во время учений рядом с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями

Reuters

© Jo Yong-Hak

В то же время у США на вооружении со времён Вьетнамской войны стояли бронетранспортёры M113, которые не обладали такими возможностями. Процесс разработки и принятия на вооружение Bradley М2 также со временем приобрёл неоднозначную репутацию: история создания машины с многочисленными модификациями дизайна и сменой подрядчиков даже стала основой для комедийного фильма «Войны Пентагона» о бюрократических проблемах американской армии в области закупок вооружения.

Из-за многочисленных пересмотров требований со стороны военачальников Bradley не раз меняла свои характеристики и в итоге стала скорее напоминать лёгкий танк. Кроме того, она была менее маневренной, чем советские и российские аналоги. Например, БМП-1 может перевозить десант из восьми человек, тогда как Bradley — всего из шести.

К концу 1990-х Сухопутные войска начали разработку новых перспективных боевых машин пехоты под названием «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems). Однако после потраченных $18 млрд программа была закрыта в 2009 году, в её рамках так и не было выпущено ни одного работающего прототипа.

В 2010-м была запущена программа «Наземная боевая машина» (Ground Combat Vehicle). На неё Пентагон потратил $1,5 млрд, прежде чем свернуть разработку, также не получив работающего прототипа.

В 2018-м командование Сухопутных войск инициировало программу OMFV, которая была прекращена в 2019 году и перезапущена в 2020-м.

Между тем аналитики напоминают, что системные сбои с разработкой новой бронетехники в США наблюдаются уже довольно давно. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, требования и сроки, выдвигавшиеся Пентагоном к предприятиям ВПК, были «фантастическими», а американские конструкторы не могли решить целый ряд технических задач при проектировании боевых машин.

«Не раз либо модели БМП, которые предлагались, были слишком тяжёлыми, либо им не хватало огневой мощи. Всё это говорит о том, что вся сложившаяся система лоббирования заказов и поддержки программ сыграла с американцами злую шутку. Одобрялись не те программы, которые действительно нужны, а те, которые получали наибольшую поддержку от лоббистов. История с Bradley М2 даже попала в Голливуд, сняли фильм, в котором показали, как она в действительности принималась на вооружение», — напомнил эксперт.

При этом, по его словам, как СССР, так и современная Россия располагает множеством разновидностей боевых машин, которые способны обеспечивать преимущество на поле боя.

«У нас есть такие БТР, как «Бумеранг», которые способны одинаково эффективно бороться с лёгкой и тяжёлой техникой противника. Есть БМП-2, БМП-3. Например, у БМП-3 есть необитаемая башня, которая в том числе может хорошо работать по живой силе. То есть наращивание объёмов выпуска эффективных боевых единиц и разработка новых, в отличие от американцев, у нас не прекращалась», — пояснил Леонков.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, США в очередной раз озаботились проблемой нехватки современной боевой машины пехоты из-за новых российских образцов, которые успешно применялись в Сирии. Однако, с его точки зрения, Пентагону нескоро удастся поставить новую БМП в строй.

«Пройдёт как минимум пять лет, прежде чем такая машина у США появится на вооружении. Кроме того, неизвестно, получится ли она достаточно удачной. Ранее они уже разрабатывали различные БМП, тратили умопомрачительные средства, но проекты так и не были реализованы», — заключил аналитик.