«Проекты никого не интересуют»: почему Украина не может отчитаться за деньги ЕС

Источник RT в Государственной пограничной службе Украины заявил о «проблемах в освоении средств», выделенных ЕС на национальные проекты, а опрошенные эксперты полагают, что европейские транши для Киева в ряде случаев просто «разворовываются». При этом часто до реализации проекта дело даже не доходит. Так, Украина вернёт Евросоюзу €29,2 млн, которые были направлены на модернизацию пограничных контрольно-пропускных пунктов в 2014 году. Информацию о том, что Брюссель прекращает финансирование проекта из-за отсутствия какого-либо прогресса, подтвердила накануне Еврокомиссия.

На ремонт шести контрольно-пропускных пунктов на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией Евросоюз выделил более €29 млн ещё в 2014 году. Планировалось, что все работы завершатся до конца 2017 года. Но за три года состояние КПП к европейским стандартам не приблизилось — ни один из проектов так и не довели до конца.

К примеру, на модернизацию пропускного пункта между Украиной и Польшей «Устилуг — Зосин» выделили €6 млн. Половина этой суммы ушла на то, чтобы вырыть котлован. Остальные деньги по плану должны были пойти на новые административные здания для пограничников и таможенников, а также сканеры для проверки автотранспорта. Но ничего из этого на КПП так и не появилось. Рядом со старым зданием лишь выкопана яма, которая за три года изрядно заросла травой.

«Образцово-показательным» в плане целевого осваивания европейских денег стал пункт «Дьяковцы — Красноильск» на границе между Украиной и Румынией. КПП готов на 80—85%. Но в октябре прошлого года Сергей Романенко, финансовый директор подрядчика «Энергомонтажвентиляция», выполнявшего работы на объекте, заявил, что компания не получила денег за выполненные работы и подала иск к Государственной фискальной службе. Суд встал на сторону фискалов, и ремонт был приостановлен.

Для пунктов пропуска на границе с Польшей — «Краковец», «Шегини» и «Ягодин» — так и не было закуплено новое оборудование. Хотя для этих целей предназначалось €2,2 млн.

Источник RT в Государственной пограничной службе говорит, что деньги ЕС выделил на самое необходимое, но в подавляющем большинстве случаев даже это не было сделано.

«Во многих пунктах пропуска автомобили и грузовой транспорт ездят по ямам, здания ветхие, туалеты работают плохо, а оборудование уже давно нуждается в замене. Многие коллеги говорят, что им стыдно смотреть в глаза иностранцам. У нас были случаи, когда прямо при пограничниках автомобили пробивали резину», — рассказывает он.

Информация о возможном сворачивании финансирования проекта по модернизации украинских КПП циркулировала в СМИ ещё на прошлой неделе. Однако украинская ГФС до последнего отрицала подобные слухи, заявляя, что «вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счёт грантовых средств или за счёт сметы ГФС на 2018 год рассматриваются».

«Проекты никого не интересуют»

Украинские КПП — далеко не единственный проект, который готов был спонсировать Брюссель.

Так, в том же 2014 году ЕС выделил €720 тыс. властям Славянки (Донецкая область) на реконструкцию нескольких общежитий для переселенцев из Донбасса — с оговоркой, что деньги поступят на счета сразу же после того, как будут начаты ремонтные работы. Но за три с лишним года администрация города так и не смогла оформить нужные документы и заморозила проект. Местные чиновники не раз обращались в представительство ЕС с просьбой скорректировать сроки, но ответа так и не получили.

Ещё один эпизод с участием заграничного гранта произошёл в украинской Генеральной прокуратуре. Ведомство не смогло воспользоваться $200 тыс., которые США выделили на его реформу в 2015 году: глава Генпрокуратуры Владислав Куценко в марте 2016 года заявил, что средства на счета так и не поступили. Возбуждено уголовное дело, силовики ищут доллары по сей день, и пока безрезультатно.

Опрошенные RT эксперты говорят, что у европейских чиновников закончился запас терпения. Это признают и на Украине, сетуя на бумажную волокиту и повальную бюрократию.

«Процедуры согласования очень сложные, а для начала проекта нужно собрать десятки подписей. Некоторые управления могут не отвечать месяцами, особенно если у них меняется руководство», — рассказывает RT источник в Государственной пограничной службе Украины.

globallookpress.com

© Nikolay Gyngazov

Политологи, в свою очередь, считают, что деньги, которые ЕС выделяет Киеву на «благие» дела, в большинстве случаев используются нецелевым образом.

«Деньги, как правило, не тратят до тех пор, пока не найдут схему по их освоению. Никого не интересует реальное выполнение проектов. Обычно деньги воруют, а возвращать их уже будет государство из налогов его граждан», — заявил в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Созданы коррупционные схемы фактического вывода и обналичивания средств, также не менее важным остаётся проблема их оптимального использования. Очень часто эти деньги тратятся не так, как изначально предполагалось западными партнёрами Киева», — говорит Денисов.

Комментируя ситуацию с ремонтом КПП, эксперт подчеркнул, что речь идёт о «другой коррупционной модели, выстроенной в интересах контрабандистов».

Аналитики прогнозируют, что в скором будущем ЕС свернёт до минимума все существующие спонсорские программы на Украине и вряд ли начнёт новые.