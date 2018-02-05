Проект «ЗЗ». В «новом миропорядке» Путина нет места чувству юмора • 149 • Аналитика О новом миропорядке, который создаёт кремлёвский властитель Путин, поведали иностранные аналитики. По мнению некоторых специалистов, основой путинского «нового миропорядка» является «устрашение». Москва не намерена отказываться от силовой позиции. Зачем отказываться, когда вся планета у твоих ног? Тем временем другие специалисты объяснили, что Путин особо опасен потому, что он лишён чувства юмора.







«Дивный новый мир» Путина становится «всё более реальным», убеждён Штефан Майстер (Stefan Meister), автор материала, опубликованного популярным швейцарским изданием «Neue Zürcher Zeitung».





По мнению Майстера, Владимир Путин — «явный аутсайдер» (klarer Underdog), но теперь он «всё чаще и чаще» вынуждает Запад плясать под свою дудку, под идейный мотив «мирового порядка». Там, где «демократии ссорятся», Путин «ловко демонстрирует силу власти».



Россия действительно «вернулась на международную арену». Владимир Путин создал образ силы на Украине и в Сирии и вообще «успешно проводит геополитику». Российский президент, отмечает автор, — «проницательный тактик, который знает слабости своих противников». Имея куда меньшие военные ресурсы, чем НАТО, он всё же сумел за последние годы приобрести «международный авторитет».



«Разумеется, — продолжает автор, — нынешнему российскому руководству не хватает стратегического видения». Вместе с тем, в отличие от ЕС, Путин всё-таки «чётко сформулировал те стратегические цели», которые он преследует. Сюда Майстер относит признание Вашингтоном Москвы как силы, которую уже нельзя игнорировать в международных конфликтах. Кроме того, следует учитывать и «ограниченный суверенитет» постсоветских соседей России: они нынче считаются «российскими зонами влияния». Наконец, фактом является и окончание «западной» политики демократизации внутри России (да и во всём мире тоже, иронизирует журналист).



В первую очередь речь следует вести о принятии Кремлём срочных решений и о хладнокровных действиях, и даже с применением военной силы. Российское руководство уверено, что мировой порядок находится в фазе трансформации, а посему в этом нестабильном мире теперь применяются «менее согласованные нормы и международное право». Прежде всего учитывается сила и учитывается влияние сильнейших. И, в отличие от Германии и ЕС, Москва, указывает автор, лучше подготовлена к реальности этого нового мира. Кремль как раз и порождает новый хаос посредством политики «контролируемой дестабилизации» — так было на востоке Украины, и так было с подавлением влияния Запада.



Согласно российской точке зрения, этот новый мир — мир Гоббса. Суть его не в новых технологиях (их можно взломать), не об устойчивой экономической политике, а о принятии быстрых решений и о рациональном сочетании военной мощи и управления информационным пространством.



Всё это «отсутствует в западных демократиях, которые медленно принимают решения перед лицом критически настроенной общественности и поэтому испытывают трудности с привлечением ресурсов для своей защиты», считает автор. Что же касается конкретно Восточной Украины, то «нет никаких оснований для того, чтобы руководство России изменило статус-кво до тех пор, пока не будут учтены её [России] интересы, поскольку она может чувствовать себя комфортно в нынешней ситуации».







В последние годы Россия прославилась как «большой международный хулиган», использовавший «уязвимость западных демократий». Однако нельзя забывать, что изначально Москва «реагировала с позиции слабой стороны». Она воспринимала западное вмешательство как «цветные революции», деятельность через НКО или свободные СМИ. Поэтому-то Путин с 2014 года и стал совершать нападки на эти институты. «Сочетание внутреннего контроля, мягких средств влияния и военной силы со стороны привело Кремль на верный в данный момент путь; Запад же тем временем спотыкается», — указывает швейцарец. Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени



Запад при этом изображается в России в виде врага. А есть ещё Восток. Он не враг. Автор напоминает, что Путин «переориентировался» на Китай. С другой стороны: что толку? Переориентация не принесла даже надежды на успех, поскольку Россия осталась «зависимой от продажи нефти и газа Европе». Правда, союз интересов ставит во главу угла другое — «стабильность режима».



Что делать в такой ситуации Западу? Путин воскресил давний негативный образ Запада как противника — и как на это ответить?



Остаётся вновь уверовать в ценности Запада, говорит Майстер. Но разве это выход во времена Трампа? Ведь сегодня США и Европа «имеют всё более расходящиеся интересы, в том числе и в отношении России».



И вот вывод аналитика: следует провести «серьёзную дискуссию» по стратегии. Стратегия — вот где коренится «реальная проблема Европы». Основы стратегии: 1) Россию следует чётко сдерживать в военном отношении; 2) необходимо адекватно реагировать на стратегические вызовы — как локальные, так и международные; 3) наконец, пора покинуть эту расслабляющую «зону комфорта». С врагами открытых обществ следует «бороться внутри и снаружи». Если такая стратегия принесёт успех, Путин закроет свою лавочку и перестанет играть в игру под названием «Мировая держава».



Другие западные специалисты объяснили, что Путин особо опасен для всей планеты: ведь он начисто лишён чувства юмора.



Юлия Иоффе взяла интервью у режиссёра телевидения и кино Армандо Ианнуччи. Оно вышло в свежем номере «The Atlantic». По мнению Ианнуччи, известного своими фильмами на политические темы, в том числе сериалом-фарсом «Гуща событий» и нашумевшей картиной «Смерть Сталина», те политики, что лишены чувства юмора, являются «самыми опасными».



Даже в «Смерти Сталина» Ианнуччи высмеивал саму политическую борьбу, ту, что последовала за кончиной советского вождя Сталина. Этим были недовольны в Кремле. По словам самого режиссёра, эта лента полна гротеска и перекликается с веяниями новейшего времени — от фейков и до персоналий: Берлускони, Путина, Эрдогана и других, всех тех, кого режиссёр с усмешкой именует «сильными лидерами». У того, кто наблюдает за этими фигурами, появляется чувство перемещения во времени — примерно в 1930-е годы.



От фильма и личности Сталина разговор перешёл на Путина.



Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?



По мнению режиссёра, при Путине происходит возвращение в Россию товарища Сталина. «В Москве высятся гигантские статуи царя Николая II, Петра Великого», — напомнил он. Ианнуччи считает, что Путин таким образом укореняет в массах идею об одном-единственном сильном лидере.



Далее Ианнуччи отметил, что в годы Сталина в России были популярны анекдоты о вожде. Смех над вождём означал примерно следующее: «Ты можешь засадить меня за решётку, можешь отнять у меня семью, однако если я всё ещё могу смеяться над тобой, это будет означать: ты моё мнение переменить не сумел».



Вот именно по этой причине, причине смеха, политиков и бесит искусство. Политики не в силах предсказать, как искусство повлияет на граждан. Здесь их контроль заканчивается. «Непременно остерегайтесь тех политиков, что не переносят шуток в свой адрес», — говорит Ианнуччи.



Журналистка напомнила режиссёру о старой российской телепрограмме — сатирической передаче «Куклы». Путин, став президентом, постарался «закрыть весь телеканал», поскольку «терпеть не мог, как его там показывали».



Ианнуччи с этим согласен. Причину такого запрета он понимает следующим образом: «Я полагают, что политики, лишённые чувства юмора, — самые опасные».



* * *



Итак, Владимир Путин признан западными специалистами «самым опасным» человеком, всепланетная стратегия которого базируется на отсутствии юмора и силовом факторе «устрашения». «Дивный новый мир», который год за годом строит товарищ Путин, настолько пугает Запад, что каждый понедельник, как только в прессе начинается новая рабочая неделя, аналитики и обозреватели вопят о необходимости выстроить против Путина стратегию. Провал испытаний поставил под вопрос крупный американский контракт



Не станем возражать господам европейцам по поводу путинского юмора, однако порекомендуем западным акулам пера обзавестись юмором собственным. В мире, где реальность причудливо перемешивается с выдумкой, следует научиться не только отделять одно от другого, но и находить время для шуток. Юмор — отличное лекарство от страха и «глубокой озабоченности», а также отличное средство для продления жизни. Знаменитый британский писатель-юморист Вудхауз недаром прожил почти сотню лет. Даже в фашистском лагере для интернированных он сумел написать юмористический роман! Политикам и аналитикам неплохо бы поучиться у него. Быть может, тогда и Путин перестанет казаться «устрашающим». «Дивный новый мир» Путина становится «всё более реальным», убеждён Штефан Майстер (Stefan Meister), автор материала, опубликованного популярным швейцарским изданием «Neue Zürcher Zeitung».По мнению Майстера, Владимир Путин — «явный аутсайдер» (klarer Underdog), но теперь он «всё чаще и чаще» вынуждает Запад плясать под свою дудку, под идейный мотив «мирового порядка». Там, где «демократии ссорятся», Путин «ловко демонстрирует силу власти».Россия действительно «вернулась на международную арену». Владимир Путин создал образ силы на Украине и в Сирии и вообще «успешно проводит геополитику». Российский президент, отмечает автор, — «проницательный тактик, который знает слабости своих противников». Имея куда меньшие военные ресурсы, чем НАТО, он всё же сумел за последние годы приобрести «международный авторитет».«Разумеется, — продолжает автор, — нынешнему российскому руководству не хватает стратегического видения». Вместе с тем, в отличие от ЕС, Путин всё-таки «чётко сформулировал те стратегические цели», которые он преследует. Сюда Майстер относит признание Вашингтоном Москвы как силы, которую уже нельзя игнорировать в международных конфликтах. Кроме того, следует учитывать и «ограниченный суверенитет» постсоветских соседей России: они нынче считаются «российскими зонами влияния». Наконец, фактом является и окончание «западной» политики демократизации внутри России (да и во всём мире тоже, иронизирует журналист).В первую очередь речь следует вести о принятии Кремлём срочных решений и о хладнокровных действиях, и даже с применением военной силы. Российское руководство уверено, что мировой порядок находится в фазе трансформации, а посему в этом нестабильном мире теперь применяются «менее согласованные нормы и международное право». Прежде всего учитывается сила и учитывается влияние сильнейших. И, в отличие от Германии и ЕС, Москва, указывает автор, лучше подготовлена к реальности этого нового мира. Кремль как раз и порождает новый хаос посредством политики «контролируемой дестабилизации» — так было на востоке Украины, и так было с подавлением влияния Запада.Согласно российской точке зрения, этот новый мир — мир Гоббса. Суть его не в новых технологиях (их можно взломать), не об устойчивой экономической политике, а о принятии быстрых решений и о рациональном сочетании военной мощи и управления информационным пространством.Всё это «отсутствует в западных демократиях, которые медленно принимают решения перед лицом критически настроенной общественности и поэтому испытывают трудности с привлечением ресурсов для своей защиты», считает автор. Что же касается конкретно Восточной Украины, то «нет никаких оснований для того, чтобы руководство России изменило статус-кво до тех пор, пока не будут учтены её [России] интересы, поскольку она может чувствовать себя комфортно в нынешней ситуации».В последние годы Россия прославилась как «большой международный хулиган», использовавший «уязвимость западных демократий». Однако нельзя забывать, что изначально Москва «реагировала с позиции слабой стороны». Она воспринимала западное вмешательство как «цветные революции», деятельность через НКО или свободные СМИ. Поэтому-то Путин с 2014 года и стал совершать нападки на эти институты. «Сочетание внутреннего контроля, мягких средств влияния и военной силы со стороны привело Кремль на верный в данный момент путь; Запад же тем временем спотыкается», — указывает швейцарец.Запад при этом изображается в России в виде врага. А есть ещё Восток. Он не враг. Автор напоминает, что Путин «переориентировался» на Китай. С другой стороны: что толку? Переориентация не принесла даже надежды на успех, поскольку Россия осталась «зависимой от продажи нефти и газа Европе». Правда, союз интересов ставит во главу угла другое — «стабильность режима».Что делать в такой ситуации Западу? Путин воскресил давний негативный образ Запада как противника — и как на это ответить?Остаётся вновь уверовать в ценности Запада, говорит Майстер. Но разве это выход во времена Трампа? Ведь сегодня США и Европа «имеют всё более расходящиеся интересы, в том числе и в отношении России».И вот вывод аналитика: следует провести «серьёзную дискуссию» по стратегии. Стратегия — вот где коренится «реальная проблема Европы». Основы стратегии: 1) Россию следует чётко сдерживать в военном отношении; 2) необходимо адекватно реагировать на стратегические вызовы — как локальные, так и международные; 3) наконец, пора покинуть эту расслабляющую «зону комфорта». С врагами открытых обществ следует «бороться внутри и снаружи». Если такая стратегия принесёт успех, Путин закроет свою лавочку и перестанет играть в игру под названием «Мировая держава».Другие западные специалисты объяснили, что Путин особо опасен для всей планеты: ведь он начисто лишён чувства юмора.Юлия Иоффе взяла интервью у режиссёра телевидения и кино Армандо Ианнуччи. Оно вышло в свежем номере «The Atlantic». По мнению Ианнуччи, известного своими фильмами на политические темы, в том числе сериалом-фарсом «Гуща событий» и нашумевшей картиной «Смерть Сталина», те политики, что лишены чувства юмора, являются «самыми опасными».Даже в «Смерти Сталина» Ианнуччи высмеивал саму политическую борьбу, ту, что последовала за кончиной советского вождя Сталина. Этим были недовольны в Кремле. По словам самого режиссёра, эта лента полна гротеска и перекликается с веяниями новейшего времени — от фейков и до персоналий: Берлускони, Путина, Эрдогана и других, всех тех, кого режиссёр с усмешкой именует «сильными лидерами». У того, кто наблюдает за этими фигурами, появляется чувство перемещения во времени — примерно в 1930-е годы.От фильма и личности Сталина разговор перешёл на Путина.По мнению режиссёра, при Путине происходит возвращение в Россию товарища Сталина. «В Москве высятся гигантские статуи царя Николая II, Петра Великого», — напомнил он. Ианнуччи считает, что Путин таким образом укореняет в массах идею об одном-единственном сильном лидере.Далее Ианнуччи отметил, что в годы Сталина в России были популярны анекдоты о вожде. Смех над вождём означал примерно следующее: «Ты можешь засадить меня за решётку, можешь отнять у меня семью, однако если я всё ещё могу смеяться над тобой, это будет означать: ты моё мнение переменить не сумел».Вот именно по этой причине, причине смеха, политиков и бесит искусство. Политики не в силах предсказать, как искусство повлияет на граждан. Здесь их контроль заканчивается. «Непременно остерегайтесь тех политиков, что не переносят шуток в свой адрес», — говорит Ианнуччи.Журналистка напомнила режиссёру о старой российской телепрограмме — сатирической передаче «Куклы». Путин, став президентом, постарался «закрыть весь телеканал», поскольку «терпеть не мог, как его там показывали».Ианнуччи с этим согласен. Причину такого запрета он понимает следующим образом: «Я полагают, что политики, лишённые чувства юмора, — самые опасные».Итак, Владимир Путин признан западными специалистами «самым опасным» человеком, всепланетная стратегия которого базируется на отсутствии юмора и силовом факторе «устрашения». «Дивный новый мир», который год за годом строит товарищ Путин, настолько пугает Запад, что каждый понедельник, как только в прессе начинается новая рабочая неделя, аналитики и обозреватели вопят о необходимости выстроить против Путина стратегию.Не станем возражать господам европейцам по поводу путинского юмора, однако порекомендуем западным акулам пера обзавестись юмором собственным. В мире, где реальность причудливо перемешивается с выдумкой, следует научиться не только отделять одно от другого, но и находить время для шуток. Юмор — отличное лекарство от страха и «глубокой озабоченности», а также отличное средство для продления жизни. Знаменитый британский писатель-юморист Вудхауз недаром прожил почти сотню лет. Даже в фашистском лагере для интернированных он сумел написать юмористический роман! Политикам и аналитикам неплохо бы поучиться у него. Быть может, тогда и Путин перестанет казаться «устрашающим». Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 149 Источник Похожие новости Трамп опять наш Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ

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