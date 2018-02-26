Проект «ЗЗ». Россия — слабая и невезучая. И поэтому её надо бояться • 168 • Аналитика Путинская Россия опасна потому, что эта страна — сила умирающая. Будущее её выглядит мрачно, зависимость России от экспорта сырья растёт, а дряхлая политическая система не в состоянии обеспечить назревшие изменения. Путин обеспечивает себе сторонников выплатами, которые получают силовики и военные, считают иностранные эксперты. Однако на такой «стабильности» далеко не уедешь. Самое же страшное случится тогда, когда Россия рухнет. Распад РФ тотчас создаст угрозу распространения ядерного оружия…







Помощники президента Трампа заявили, что мистер президент принимает сегодня куда «более жёсткие меры» в отношении Путина, чем считают его (Трампа) критики. Да, мистер Трамп пока не ввёл каких-либо санкций против российских олигархов, попавших в «кремлёвский доклад», однако, по словам трёх американских чиновников, организовавших специальный брифинг, не всё всё так просто, ибо США должны координировать свои действия с союзниками. Однако Трамп с Путиным всё равно поступает «жёстко».





Об этом пишут Д. Севастопуло и К. Мэнсон во влиятельном издании «Financial Times».



«Мы должны быть очень осторожны в отношении России, — предупредил один из чиновников. — Если подход к России окажется чрезмерно политизированным, то дело будет худо, когда этот же вопрос дойдёт до Китая, Северной Кореи и Ирана». «Я хочу заверить вас, что мы делаем очень много работы. Мы относимся к этому очень серьёзно», — сказал официальный представитель Трампа.



По словам чиновников Белого дома, президент Трамп предпринял «ряд жёстких действий в отношении России». Летом прошлого года он ввёл дополнительные санкции, обусловленные старым поводом — присоединением Россией полуострова Крым. Кроме того, на днях он взял в «прицел» две компании, которые были включены в список из 16 российских граждан и групп, названных в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера.



Также официальные представители администрации отметили, что опубликованные правительством стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны определили Россию «ревизионистской державой» и «противником» США. Будучи в Европе, министр обороны США мистер Мэттис заявил о «российской агрессии» и вмешательстве «русских в наши выборы».



Наконец, Пентагон предпринимает шаги по наращивание численности военнослужащих и техники «для противодействия российским амбициям» в Европе. Пентагон намерен удвоить финансирование (до 6,5 млрд. долларов) в сфере инициативы Европейского союза по сдерживанию, которая, как известно, направлена на противодействие России.







Ранее, в декабре прошлого года, Трамп подписал закон, запрещающий американским агентствам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского» из-за опасений относительно «кремлёвского влияния».



На прошлой неделе Вашингтон обвинил Россию в кибератаке на Украину посредством запуска вируса «NotPetya». Один из чиновников отметил, что США готовят ответ на нападение.



Кроме того, команда Трампа напомнила, что президент одобрил поставки летального оружия Украине.



Таким образом, мистер Трамп изо всех сил пытался убедить политические круги в Вашингтоне в своей «жёсткости» с Путиным. И это находит понимание… в России.



Отношения США с Россией достигли самой низкой исторической температуры, допускают авторы. По мнению российских официальных лиц, за прошедший год атмосфера двусторонних отношений стала хуже, чем была при Обаме. Любопытно, но при этом немногие россияне считают, что мистер Трамп оказался более жёстким по отношению к России, чем его предшественник. Москва считает Трампа заложником истеблишмента, который претворяет в жизнь либеральные ценности, в своё время превозносимые Обамой. Однако Путин такие ценности «отвергает», считают журналисты.



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По мнению колумниста Генри Эргаса, пишущего для «The Australian», риск для США состоит в том, что внешние политические учреждения Америки ещё больше зациклены на Владимире Путине, чем это было характерно для администрации Обамы. А ведь уже в то время министр обороны Эштон Картер назвал Россию самой серьёзной проблемой безопасности (Китай, Северная Корея, Иран и «Исламское государство» (запрещено в РФ)были на следующих местах).



Однако реальность такова, что Россия является силой умирающей, полагает аналитик.



Её валовой национальный доход, измеряемый по паритету покупательной способности, сейчас едва ли больше, чем у России 1990 года. Российская экономика была тогда в шесть раз больше, чем экономика Австралии! Однако благодаря застою этот разрыв сократился почти вдвое, отмечает автор. Перспективы возврата нефтяных цен до максимального уровня 2008 года кажется нереальными. У России вообще мрачные перспективы, тем более что она становится «всё более зависимой от экспорта сырья».



Политическая система России неспособна обеспечить изменения, в которых страна «отчаянно нуждается», пишет автор далее. Былой бандитизм просто заменило «хищничество коррумпированных чиновников».



Путинскую форму правления Генри Эргас считает «слишком персонализированной». Правление опирается в первую «на его [Путина] высокие рейтинги одобрения». Но стабильной базы у такой власти нет. Вместо этого Кремль полагается на щедрые выплаты «приспешникам, военным и силовым структурам».



Но если у экономики будут медленные темпы роста, то финансирование и силовиков, и программ социальных расходов, необходимых для сохранения общественного согласия, окажется задачей непомерно трудной.



И вот здесь-то и кроется опасность для мира. Кое-кого может потянуть на «иностранные приключения», особенно если таковые войдут в резонанс «с националистической риторикой режима». С другой стороны, «российские набеги» пока были в основном только мерами реакции. Влияние Москвы остаётся «приглушённым» даже в «ближнем зарубежье». А сами попытки России усилить популистские движения в развитых демократиях «дали крохотные дивиденды».



Поэтому трудно не согласиться с Дмитрием Трениным из Московского центра Карнеги, который утверждает, что «Запад должен больше бояться слабости России, нежели её силы».



Крах России, вероятно, будет сопровождаться развалом федерации. И это создаст «непосредственную угрозу ядерного распространения». Будут одновременно дестабилизированы большие азиатские территории.



США пытаются вернуть Турцию, но примирение маловероятно



Популярность Путина, добавляет автор, делает такой крах маловероятным в краткосрочной перспективе. Но, как выразился Тони Брентон, бывший британский посол в России, «в России с её особенно непрозрачными и репрессивными традициями» создаётся впечатление «покорного согласия» общества с правителями. Но это только впечатление, и оно обманчиво. Известно выражение Александра Пушкина о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте, и оно ничуть не устарело.



Поэтому миру «есть о чём беспокоиться», резюмирует Эргас.



На эту же тему пишет и Доминик Фаш в «Les Echos». Фаш — эксперт в энергетике и глава компании «Russian Technology Foundation».



По мнению эксперта, русская избирательная кампания окружена неуверенностью. К примеру, Ксения Собчак уже заявила, что Путин избран, а потому сама она борется за следующий раунд. Фаш отмечает, что Путин, видимо, «принадлежит истории», а его цикл «завершается». Россия запуталась в своей собственной истории, и это случилось не впервые. Поворотные моменты всегда давали повод к возникновению трагических фарсов. В историческом списке: Смута, восстание декабристов, большевизм (само название которого — чушь, поскольку большевиков было меньшинство), развал СССР, который вдруг объявил величайшей катастрофой Путин. В качестве иллюстрации русской истории Фаш выбрал поэтому афоризм Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Куда и в кого плюют сегодня "артековцы"?



К судьбе России будто прилепилось хроническое невезение!



Между тем Россия снова обрела в сообществе народов самоуверенность. Сами россияне, вернее, многие из них, в это верят. Но с чего бы? ВВП России на своей высшей точке занял позицию между Италией и Индонезией. ВВП этот весьма далёк от показателя США, Китая или объединённой Европы. Для России характерна модель структурной коррупции, которая пропитала всё общество, а особенно элиты, пишет эксперт. Налицо двойные стандарты. Отсюда и вероятное возникновение судьбоносных ситуаций, которые не спрогнозирует и самый смелый футуролог.



* * *



Словом, возможно всё, но… не дай бог!



Иностранные эксперты уже не скрывают: их пугает не та Россия, что живёт при Путине. Их пугает Россия в том «раунде», о котором сообщила Собчак. Никто не в состоянии спрогнозировать, что станет со страной и, следовательно, с планетой, после 2024 года, когда Путин отдалится от власти. Какой жуткий сценарий ждёт «невезучую» Россию? И как это отразится на судьбе мира?



Времена Пушкина давно ушли. Как и времена Смуты и декабристов. Теперь перемены в виде «трагического фарса» могут затронуть не только страну, но и распространиться на весь мир. Крах «федерации», который предвещают иные аналитики, превратит полмира в арену ядерного распространения, а там и противостояния. Отсюда и иностранный страх: умирающей России бояться надо сильнее, чем России сильной.



В таком случае Западу, может быть, следует помочь России стать сильнее? Меньше придётся бояться! Помощники президента Трампа заявили, что мистер президент принимает сегодня куда «более жёсткие меры» в отношении Путина, чем считают его (Трампа) критики. Да, мистер Трамп пока не ввёл каких-либо санкций против российских олигархов, попавших в «кремлёвский доклад», однако, по словам трёх американских чиновников, организовавших специальный брифинг, не всё всё так просто, ибо США должны координировать свои действия с союзниками. Однако Трамп с Путиным всё равно поступает «жёстко».Об этом пишут Д. Севастопуло и К. Мэнсон во влиятельном издании «Financial Times».«Мы должны быть очень осторожны в отношении России, — предупредил один из чиновников. — Если подход к России окажется чрезмерно политизированным, то дело будет худо, когда этот же вопрос дойдёт до Китая, Северной Кореи и Ирана». «Я хочу заверить вас, что мы делаем очень много работы. Мы относимся к этому очень серьёзно», — сказал официальный представитель Трампа.По словам чиновников Белого дома, президент Трамп предпринял «ряд жёстких действий в отношении России». Летом прошлого года он ввёл дополнительные санкции, обусловленные старым поводом — присоединением Россией полуострова Крым. Кроме того, на днях он взял в «прицел» две компании, которые были включены в список из 16 российских граждан и групп, названных в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера.Также официальные представители администрации отметили, что опубликованные правительством стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны определили Россию «ревизионистской державой» и «противником» США. Будучи в Европе, министр обороны США мистер Мэттис заявил о «российской агрессии» и вмешательстве «русских в наши выборы».Наконец, Пентагон предпринимает шаги по наращивание численности военнослужащих и техники «для противодействия российским амбициям» в Европе. Пентагон намерен удвоить финансирование (до 6,5 млрд. долларов) в сфере инициативы Европейского союза по сдерживанию, которая, как известно, направлена на противодействие России.Ранее, в декабре прошлого года, Трамп подписал закон, запрещающий американским агентствам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского» из-за опасений относительно «кремлёвского влияния».На прошлой неделе Вашингтон обвинил Россию в кибератаке на Украину посредством запуска вируса «NotPetya». Один из чиновников отметил, что США готовят ответ на нападение.Кроме того, команда Трампа напомнила, что президент одобрил поставки летального оружия Украине.Таким образом, мистер Трамп изо всех сил пытался убедить политические круги в Вашингтоне в своей «жёсткости» с Путиным. И это находит понимание… в России.Отношения США с Россией достигли самой низкой исторической температуры, допускают авторы. По мнению российских официальных лиц, за прошедший год атмосфера двусторонних отношений стала хуже, чем была при Обаме. Любопытно, но при этом немногие россияне считают, что мистер Трамп оказался более жёстким по отношению к России, чем его предшественник. Москва считает Трампа заложником истеблишмента, который претворяет в жизнь либеральные ценности, в своё время превозносимые Обамой. Однако Путин такие ценности «отвергает», считают журналисты.По мнению колумниста Генри Эргаса, пишущего для «The Australian», риск для США состоит в том, что внешние политические учреждения Америки ещё больше зациклены на Владимире Путине, чем это было характерно для администрации Обамы. А ведь уже в то время министр обороны Эштон Картер назвал Россию самой серьёзной проблемой безопасности (Китай, Северная Корея, Иран и «Исламское государство» (запрещено в РФ)были на следующих местах).Однако реальность такова, что Россия является силой умирающей, полагает аналитик.Её валовой национальный доход, измеряемый по паритету покупательной способности, сейчас едва ли больше, чем у России 1990 года. Российская экономика была тогда в шесть раз больше, чем экономика Австралии! Однако благодаря застою этот разрыв сократился почти вдвое, отмечает автор. Перспективы возврата нефтяных цен до максимального уровня 2008 года кажется нереальными. У России вообще мрачные перспективы, тем более что она становится «всё более зависимой от экспорта сырья».Политическая система России неспособна обеспечить изменения, в которых страна «отчаянно нуждается», пишет автор далее. Былой бандитизм просто заменило «хищничество коррумпированных чиновников».Путинскую форму правления Генри Эргас считает «слишком персонализированной». Правление опирается в первую «на его [Путина] высокие рейтинги одобрения». Но стабильной базы у такой власти нет. Вместо этого Кремль полагается на щедрые выплаты «приспешникам, военным и силовым структурам».Но если у экономики будут медленные темпы роста, то финансирование и силовиков, и программ социальных расходов, необходимых для сохранения общественного согласия, окажется задачей непомерно трудной.И вот здесь-то и кроется опасность для мира. Кое-кого может потянуть на «иностранные приключения», особенно если таковые войдут в резонанс «с националистической риторикой режима». С другой стороны, «российские набеги» пока были в основном только мерами реакции. Влияние Москвы остаётся «приглушённым» даже в «ближнем зарубежье». А сами попытки России усилить популистские движения в развитых демократиях «дали крохотные дивиденды».Поэтому трудно не согласиться с Дмитрием Трениным из Московского центра Карнеги, который утверждает, что «Запад должен больше бояться слабости России, нежели её силы».Крах России, вероятно, будет сопровождаться развалом федерации. И это создаст «непосредственную угрозу ядерного распространения». Будут одновременно дестабилизированы большие азиатские территории.Популярность Путина, добавляет автор, делает такой крах маловероятным в краткосрочной перспективе. Но, как выразился Тони Брентон, бывший британский посол в России, «в России с её особенно непрозрачными и репрессивными традициями» создаётся впечатление «покорного согласия» общества с правителями. Но это только впечатление, и оно обманчиво. Известно выражение Александра Пушкина о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте, и оно ничуть не устарело.Поэтому миру «есть о чём беспокоиться», резюмирует Эргас.На эту же тему пишет и Доминик Фаш в «Les Echos». Фаш — эксперт в энергетике и глава компании «Russian Technology Foundation».По мнению эксперта, русская избирательная кампания окружена неуверенностью. К примеру, Ксения Собчак уже заявила, что Путин избран, а потому сама она борется за следующий раунд. Фаш отмечает, что Путин, видимо, «принадлежит истории», а его цикл «завершается». Россия запуталась в своей собственной истории, и это случилось не впервые. Поворотные моменты всегда давали повод к возникновению трагических фарсов. В историческом списке: Смута, восстание декабристов, большевизм (само название которого — чушь, поскольку большевиков было меньшинство), развал СССР, который вдруг объявил величайшей катастрофой Путин. В качестве иллюстрации русской истории Фаш выбрал поэтому афоризм Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!»К судьбе России будто прилепилось хроническое невезение!Между тем Россия снова обрела в сообществе народов самоуверенность. Сами россияне, вернее, многие из них, в это верят. Но с чего бы? ВВП России на своей высшей точке занял позицию между Италией и Индонезией. ВВП этот весьма далёк от показателя США, Китая или объединённой Европы. Для России характерна модель структурной коррупции, которая пропитала всё общество, а особенно элиты, пишет эксперт. Налицо двойные стандарты. Отсюда и вероятное возникновение судьбоносных ситуаций, которые не спрогнозирует и самый смелый футуролог.Словом, возможно всё, но… не дай бог!Иностранные эксперты уже не скрывают: их пугает не та Россия, что живёт при Путине. Их пугает Россия в том «раунде», о котором сообщила Собчак. Никто не в состоянии спрогнозировать, что станет со страной и, следовательно, с планетой, после 2024 года, когда Путин отдалится от власти. Какой жуткий сценарий ждёт «невезучую» Россию? И как это отразится на судьбе мира?Времена Пушкина давно ушли. Как и времена Смуты и декабристов. Теперь перемены в виде «трагического фарса» могут затронуть не только страну, но и распространиться на весь мир. Крах «федерации», который предвещают иные аналитики, превратит полмира в арену ядерного распространения, а там и противостояния. Отсюда и иностранный страх: умирающей России бояться надо сильнее, чем России сильной.В таком случае Западу, может быть, следует помочь России стать сильнее? Меньше придётся бояться! Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 168 Источник Похожие новости Как Путин, уничтожив шаблоны, добился успеха во внешней политике На бизнес надвигается нечто непонятное США пытаются вернуть Турцию, но примирение маловероятно

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