Проект «ЗЗ». Путин не уйдёт. И не надейтесь! • 217 • Аналитика Ни в США, ни в Европе не сомневаются: 18 марта россияне снова выберут Путина. Наблюдатели находят предстоящее голосование театром абсурда. Другие говорят, что «диктатор лёгкой весовой категории» со своего поста уйти не может, ибо считает, что его личное выживание и выживание России — единое целое. Иные западные историки, специализирующиеся на России, уверены, что Путин будет находиться на посту столько, сколько ему самому будет нужно.







Уйдёт ли из Кремля когда-нибудь Владимир Путин? А сможет ли? Даже если захочет?





На этот вопрос попытался ответить Тунку Варадараджан (Tunku Varadarajan) в «The Wall Street Journal».



Результаты грядущих выборов, считает автор, «известны заранее». И недаром Стивен Коткин (Stephen Kotkin) отмечает, что переизбрание Путина «предопределено». Это «лишнее свидетельство российского губительного застоя».



Коткин — историк, специализирующийся на России, автор книги «Сталин: в ожидании Гитлера, 1929-1941». Это уже вторая книга трёхтомника «биографии советского диктатора», указывает автор статьи. В сравнении со Сталиным нынешний Путин — «диктатор лёгкой весовой категории». Коткин даже не берётся их сравнивать: приравнивать Путина к Сталину смысла нет, ибо тот Советский Союз, которым Сталин управлял до смерти, воплощал контроль «над одной шестой частью суши на планете», и это не говоря о странах-спутниках как в Европе, так и в Азии. Коммунистические партии вели свои дела во многих странах, выполнявших волю СССР, во Франции, в Италии, даже в США. Кроме того, на пике развития, в 1980-х гг., экономика СССР была мощной: составляла около трети американской экономики. Сегодня же экономика РФ равняется 1/15 американской экономики. Россия весьма слаба, полагает историк, и она «продолжает слабеть». Недавно она находилась на восьмом месте среди самых сильных мировых экономик, но теперь «занимает не то двенадцатое, не то тринадцатое место» («места» эти зависят от оценочных критериев). Если Путин просидит в Кремле ещё парочку сроков, иронизирует историк, то Россия «уже не сможет попасть и в первую двадцатку».



Российская ситуация представляется Коткину не вполне обычной. Историк выделяет у России «стремление к особой миссии в мире», которое является основой национальной культуры. И «режим Путина» есть наследник такой миссии. Поэтому Путин не может вот так запросто взять да отказаться от этих представлений.



Кстати, не одна Россия такова. Из крупнейших держав нынче ощущают «предопределение от бога» также США и Китай.



Но если и есть у России особая миссия, она не в состоянии её реализовать, убеждён Коткин. Москва уже смирилась с подъёмом Пекина. Но вот Запад… Коткин говорит, что тактика Путина направлена на «ускорение процесса разложения Запада». Путин не «взламывал выборы в США», зато «взломал американский социальный дискурс». Москва дискредитировала Х. Клинтон и заодно американскую демократию через поток компромата.



По-видимому, Путин допускает, что Россия может выжить лишь «в ущерб Западу». Этим Коткин объяснил и особую патриотичность Путина. Помимо веры в исключительность, путинская версия патриотизма построена на «выживании его личного режима». Его выживание и выживание страны суть «одно и то же». Только едва ли такое видение «соответствует долгосрочным интересам» России, иронизирует историк.



Соединение личного и не-личного ставит Россию в «порочный круг» и обрекает на застой. Доказательств более чем достаточно. Для России характерно заметное сокращение человеческого капитала. По словам Коткина, от 5 до 10 миллионов россиян сегодня живут за пределами бывшего СССР. И это преуспевающие люди: они получают за границей примерно на двадцать процентов больше, чем составляет средний доход граждан тех стран, которые оказались конечным пунктом для переехавших россиян. Историк говорит, что эти люди — талантливые, образованные и предприимчивые. Он лично знает некоторых: они работают в Принстонском университете.



Очевидная комбинация: Рубан – Медведчук – Путин



Путин непременно победит на выборах 18 марта, считает историк. Отсюда вопрос: а не останется ли Путин, как и Сталин, главой государства до смерти?



Следует ответ: Владимир Путин «останется в Кремле столько времени, сколько ему понадобится, ежели только его не убьют при государственном перевороте».



Да и есть ли у Путина выбор? Историк в этом сильно сомневается. Сможет ли Путин уйти, ежели того захочет? Едва ли: ведь он сам чрезмерно персонифицировал свой режим. А режимы автократов часто становились жертвами собственных «успехов». Они успешно подавляли инакомыслие в своих странах, и это означало, насколько плохо они знали свой народ. И вряд ли Путин может уйти «мирно» на покой: фактически он представляет собой лидера «фракции», контролирующей в стране «власть и богатство». «Фракции» нужно, чтобы Путин оставался у руля: таким образом её участники сохранят своё богатство.



Кристиан Эш (Christian Esch) написал для немецкого издания «Der Spiegel» материал под броским заголовком: «Das System Putin». Он пишет о том же, о чём и предыдущий автор, чей материал рассмотрен в обзоре: 18 марта в России пройдут выборы, и «новым президентом» опять станет нынешний. За почти два десятилетия Путин «полностью подчинил» себе Россию, и предстоящее голосование — «самое абсурдное».







За восемнадцать лет правления Путин «воистину сросся с собственной страной». И «выборы России не требуются». Соответствующего мнения, ехидничает Эш, «придерживается и сам Путин». Ведь он «ни разу не участвовал» в предвыборных дебатах.



«Стабильность» и «национальная гордость» — вот посылы «системы Путина». Инструментами же для достижения «стабильности» избраны «ложь и сила». Пресловутого ощущения стабильности на самом деле нет. В последний срок Путина рубль потерял половину стоимости по отношению к евро, а реальные доходы населения снижаются на протяжении четырёх лет. По открытым официальным данным, двадцать два миллиона русских людей прозябают в бедности. Да и сам Путин уже не тот: он изменился в 2012 году, ибо испугался уличных протестов, предшествовавших его возвращению в Кремль. Затем политических противников Кремля объявили «внутренними врагами», «пятой колонной», «иностранными агентами». «Система Путина» стала одновременно популистской и репрессивной. Популизм особенно заметен во внешней политике: Крым, Сирия и др. Российские граждане могут гордиться величием страны, правда, как раз за счёт упомянутой «стабильности», в том числе за счёт уровня личного благосостояния.



Российской экономике хорошо бы пройти модернизацию, но как? Нет ни реформ, ни вложений в систему образования. А ещё мешает изоляция от Запада. «Кремниевая долина» в Сколково попросту не состоялась, это архитектурная имитация, а иной раз «трамплин» для тех, кто стремится покинуть страну и рвануть на Запад.



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Это трагедия Путина: он консервирует собственную власть и тем самым мешает альтернативным вариантам развития. Такими действиями Путин, считает Эш, выбивает почву из-под ног и у оппозиции, и у собственных сторонников.



Подобной «стратегией» Путин мешает самому важному — развитию России после Путина.



Беда Путина в том, что он счёл себя незаменимым.



* * *



Россия оказалась в лабиринте «стабильности». Видимо, выхода оттуда не знает и сам Путин. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать после знакомства с мнениями западных экспертов.



Наблюдая за чужой страной, за её предвыборной кампанией, заграничные специалисты по России не видят у неё того самого светлого будущего, к которому некогда призывали советские генсеки. И исторические основания для этого у них есть: если после брежневского «застоя» СССР просуществовал лишь несколько лет, то сколько продержится после путинской «стабильности» Россия, которая, по словам иных аналитиков, уже сейчас не живёт, а «выживает»?



Однако мы возразим западным экспертам и историкам уже одним тем фактом, что президента в России избирает народ. Демократия! Если народное доверие к Путину до сих пор стоит высоко, значит, он заслужил своё право быть президентом. И быть им снова и снова. Мы ведь сами этого хотим, не так ли? Уйдёт ли из Кремля когда-нибудь Владимир Путин? А сможет ли? Даже если захочет?На этот вопрос попытался ответить Тунку Варадараджан (Tunku Varadarajan) в «The Wall Street Journal».Результаты грядущих выборов, считает автор, «известны заранее». И недаром Стивен Коткин (Stephen Kotkin) отмечает, что переизбрание Путина «предопределено». Это «лишнее свидетельство российского губительного застоя».Коткин — историк, специализирующийся на России, автор книги «Сталин: в ожидании Гитлера, 1929-1941». Это уже вторая книга трёхтомника «биографии советского диктатора», указывает автор статьи. В сравнении со Сталиным нынешний Путин — «диктатор лёгкой весовой категории». Коткин даже не берётся их сравнивать: приравнивать Путина к Сталину смысла нет, ибо тот Советский Союз, которым Сталин управлял до смерти, воплощал контроль «над одной шестой частью суши на планете», и это не говоря о странах-спутниках как в Европе, так и в Азии. Коммунистические партии вели свои дела во многих странах, выполнявших волю СССР, во Франции, в Италии, даже в США. Кроме того, на пике развития, в 1980-х гг., экономика СССР была мощной: составляла около трети американской экономики. Сегодня же экономика РФ равняется 1/15 американской экономики. Россия весьма слаба, полагает историк, и она «продолжает слабеть». Недавно она находилась на восьмом месте среди самых сильных мировых экономик, но теперь «занимает не то двенадцатое, не то тринадцатое место» («места» эти зависят от оценочных критериев). Если Путин просидит в Кремле ещё парочку сроков, иронизирует историк, то Россия «уже не сможет попасть и в первую двадцатку».Российская ситуация представляется Коткину не вполне обычной. Историк выделяет у России «стремление к особой миссии в мире», которое является основой национальной культуры. И «режим Путина» есть наследник такой миссии. Поэтому Путин не может вот так запросто взять да отказаться от этих представлений.Кстати, не одна Россия такова. Из крупнейших держав нынче ощущают «предопределение от бога» также США и Китай.Но если и есть у России особая миссия, она не в состоянии её реализовать, убеждён Коткин. Москва уже смирилась с подъёмом Пекина. Но вот Запад… Коткин говорит, что тактика Путина направлена на «ускорение процесса разложения Запада». Путин не «взламывал выборы в США», зато «взломал американский социальный дискурс». Москва дискредитировала Х. Клинтон и заодно американскую демократию через поток компромата.По-видимому, Путин допускает, что Россия может выжить лишь «в ущерб Западу». Этим Коткин объяснил и особую патриотичность Путина. Помимо веры в исключительность, путинская версия патриотизма построена на «выживании его личного режима». Его выживание и выживание страны суть «одно и то же». Только едва ли такое видение «соответствует долгосрочным интересам» России, иронизирует историк.Соединение личного и не-личного ставит Россию в «порочный круг» и обрекает на застой. Доказательств более чем достаточно. Для России характерно заметное сокращение человеческого капитала. По словам Коткина, от 5 до 10 миллионов россиян сегодня живут за пределами бывшего СССР. И это преуспевающие люди: они получают за границей примерно на двадцать процентов больше, чем составляет средний доход граждан тех стран, которые оказались конечным пунктом для переехавших россиян. Историк говорит, что эти люди — талантливые, образованные и предприимчивые. Он лично знает некоторых: они работают в Принстонском университете.Путин непременно победит на выборах 18 марта, считает историк. Отсюда вопрос: а не останется ли Путин, как и Сталин, главой государства до смерти?Следует ответ: Владимир Путин «останется в Кремле столько времени, сколько ему понадобится, ежели только его не убьют при государственном перевороте».Да и есть ли у Путина выбор? Историк в этом сильно сомневается. Сможет ли Путин уйти, ежели того захочет? Едва ли: ведь он сам чрезмерно персонифицировал свой режим. А режимы автократов часто становились жертвами собственных «успехов». Они успешно подавляли инакомыслие в своих странах, и это означало, насколько плохо они знали свой народ. И вряд ли Путин может уйти «мирно» на покой: фактически он представляет собой лидера «фракции», контролирующей в стране «власть и богатство». «Фракции» нужно, чтобы Путин оставался у руля: таким образом её участники сохранят своё богатство.Кристиан Эш (Christian Esch) написал для немецкого издания «Der Spiegel» материал под броским заголовком: «Das System Putin». Он пишет о том же, о чём и предыдущий автор, чей материал рассмотрен в обзоре: 18 марта в России пройдут выборы, и «новым президентом» опять станет нынешний. За почти два десятилетия Путин «полностью подчинил» себе Россию, и предстоящее голосование — «самое абсурдное».За восемнадцать лет правления Путин «воистину сросся с собственной страной». И «выборы России не требуются». Соответствующего мнения, ехидничает Эш, «придерживается и сам Путин». Ведь он «ни разу не участвовал» в предвыборных дебатах.«Стабильность» и «национальная гордость» — вот посылы «системы Путина». Инструментами же для достижения «стабильности» избраны «ложь и сила». Пресловутого ощущения стабильности на самом деле нет. В последний срок Путина рубль потерял половину стоимости по отношению к евро, а реальные доходы населения снижаются на протяжении четырёх лет. По открытым официальным данным, двадцать два миллиона русских людей прозябают в бедности. Да и сам Путин уже не тот: он изменился в 2012 году, ибо испугался уличных протестов, предшествовавших его возвращению в Кремль. Затем политических противников Кремля объявили «внутренними врагами», «пятой колонной», «иностранными агентами». «Система Путина» стала одновременно популистской и репрессивной. Популизм особенно заметен во внешней политике: Крым, Сирия и др. Российские граждане могут гордиться величием страны, правда, как раз за счёт упомянутой «стабильности», в том числе за счёт уровня личного благосостояния.Российской экономике хорошо бы пройти модернизацию, но как? Нет ни реформ, ни вложений в систему образования. А ещё мешает изоляция от Запада. «Кремниевая долина» в Сколково попросту не состоялась, это архитектурная имитация, а иной раз «трамплин» для тех, кто стремится покинуть страну и рвануть на Запад.Это трагедия Путина: он консервирует собственную власть и тем самым мешает альтернативным вариантам развития. Такими действиями Путин, считает Эш, выбивает почву из-под ног и у оппозиции, и у собственных сторонников.Подобной «стратегией» Путин мешает самому важному — развитию России после Путина.Беда Путина в том, что он счёл себя незаменимым.Россия оказалась в лабиринте «стабильности». Видимо, выхода оттуда не знает и сам Путин. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать после знакомства с мнениями западных экспертов.Наблюдая за чужой страной, за её предвыборной кампанией, заграничные специалисты по России не видят у неё того самого светлого будущего, к которому некогда призывали советские генсеки. И исторические основания для этого у них есть: если после брежневского «застоя» СССР просуществовал лишь несколько лет, то сколько продержится после путинской «стабильности» Россия, которая, по словам иных аналитиков, уже сейчас не живёт, а «выживает»?Однако мы возразим западным экспертам и историкам уже одним тем фактом, что президента в России избирает народ. Демократия! Если народное доверие к Путину до сих пор стоит высоко, значит, он заслужил своё право быть президентом. И быть им снова и снова. Мы ведь сами этого хотим, не так ли? Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 217 Источник Похожие новости Проект «ЗЗ». Путин не уйдёт. И не надейтесь! Душанбе и Ташкент нацелились на «стратегическое партнёрство» Народный банк Китая перед сменой руководства

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