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Проект «ЗЗ». Плохим быть легко. Хорошим — трудно
22 января 2018, 13:24 • 100 • Аналитика
Школьная трагедия в Улан-Удэ попала на полосы крупнейших американских газет. О подростке с топором пишут «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост». Резня в России — не только в Бурятии и в Перми, но и в других городах, — по сути напоминает то, что не раз случалось в США. Бойня в Колумбайне (1999 г.) стала своего рода образцом для подражания. Почему же подрастающее поколение берёт пример с худшего? Это просто: к хорошему, к созидательному ведёт трудный путь, этому надо долго учиться, а плохому достаточно подражать. Отсюда и толпа нынешних антигероев.
На юге Сибири подросток, вооружённый топором, напал на одноклассников в школе, ранил нескольких детей и учительницу. Об этом сообщили русские чиновники, пишет «The New York Yimes» со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс».
О том же информирует своих читателей «Вашингтон пост».
По данным Следственного комитета России, девятиклассник вошёл в класс во время урока и напал на семиклассников и их учительницу. Он бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью и попытался покончить с собой до прибытия правоохранителей. Однако сделать это парню не удалось: нападавшего госпитализировали.
Ведётся официальное расследование. Мотивы подростка пока до конца не ясны, указывают американские издания. Нападение произошло в микрорайоне «Сосновый бор» на окраине бурятской столицы Улан-Удэ.
Это уже вторая атака на школу, случившаяся в России на минувшей неделе. Также в американских изданиях сообщается, что в другом месте двое подростков ударили ножами детей и их учителя. Было ранено полтора десятка человек. Затем подростки с ножами «попытались убить друг друга, но были задержаны».
Как только что сообщил «Интерфакс», пострадавшие от атаки в Улан-Удэ получат компенсации. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Компенсация составит 400 тысяч рублей.
«Сегодня подписываем распоряжение о выделении средств пострадавшим… Всё согласовано, сегодня деньги необходимо до людей довести, счета уже открыты… Поскольку все пострадавшие попали в больницу, а одна из них в тяжёлом состоянии, одна в крайне тяжёлом и четверо в состоянии средней степени тяжести, все они получат по аналогии с федеральными постановлениями по 400 тыс. рублей, разумеется, исключая нападавшего», — сообщил Цыденов.
Что касается виновника трагедии, то подростку, совершившему атаку на школу, Октябрьский районный суд столицы Бурятии продлил срок задержания до 11 часов 23 января.
Школа в «Сосновом бору» уже возобновила работу. О трагедии напоминает то, что в холле дежурят два представителя военной полиции, рядом стоят учителя. Детей теперь встречает сам директор. Многие школьники пришли сегодня на занятия с родителями. Впрочем, дальше порога их не пускают.
Как заявил РИА «Новости» представитель военной полиции, поступило также указание не пропускать внутрь здания журналистов. Разрешено входить детям и учителям.
Военная полиция будет дежурить в школе не менее недели, до особого распоряжения. Вероятно, далее будут наняты сотрудники какого-либо ЧОПа.
Весь день в школе будет вести приём психолог.
Причины атаки сейчас выясняют следователи. По одной из версий, вооружённый топором Б. намеревался отмстить учительнице русского языка и литературы: та недавно поставила ему двойку, испортив итоговые оценки за четверть, передаёт «Байкал Daily».
Другая версия основывается на том, что Б. давно уже готовил нападение, желая «прославиться» и повторить «подвиги» других школьников. Подростки, знающие Б., сообщили, что тот не отличался примерным поведением, а ещё его часто видели с сигаретами и выпивкой.
Есть также сведения о том, что упомянутый Б. входил в местное сообщество «Арестантский уклад един». АУЕ — это молодёжные группировки, живущие по криминальным «понятиям».
Вторая трагедия случилась в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми. Этот кровавый ужас тоже попал в западные СМИ.
«Когда начался урок, зашли двое и сказали: «Будем вас убивать», — цитирует «Би-би-си» одну из пострадавших учениц 127-й школы сотрудница торгового центра «Кит», куда школьники прибежали за помощью.
15 января учительница Наталия Шагулина вела урок труда у 4«Б» класса. Почему двое подростков зашли именно в её кабинет? Доподлинно неизвестно. Все опрошенные «Би-би-си» люди, общавшиеся с пострадавшими, сходятся на том, что инициаторы атаки зашли в кабинет осознанно.
Один из нападавших атаковал учительницу, другой заблокировал дверь, а затем оба принялись наносить удары детям, пока те не сумели вырваться из класса.
В департаменте образования Перми заявили, что учительница «приняла весь удар на себя». Она была госпитализирована с тяжёлыми ранами. «Наталия Васильевна — очень мужественный человек. Когда она пришла в себя, первое, что она спросила: как дети, всё ли в порядке. Жалко, говорит, что я не смогла спасти всех», — рассказала Ольга Васильева, министр образования РФ.
Позднее в школу прибыли две группы ЧОП и бойцы Росгвардии. В кабинете №308 они обнаружили обоих нападавших, истекающих кровью.
Что касается личностей с ножами, то, по данным регионального МВД, «один из зачинщиков драки» стоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщает «РБК». Второй уже окончил девять классов этой школы и поступил в Пермский политехнический колледж им. Славянова.
Этот второй, Л., имел, как предполагается, аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и был подписан на группы, посвящённые расстрелу в Колумбайне (США). Вдобавок он публиковал на своей странице видео о той американской трагедии.
Пресса отмечается, что Л. был второгодником. «Он закончил девять классов, — цитирует «Life» родителей одного из учеников. — Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вёл себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали».
Если пробежаться по российским СМИ, то глазам откроется печальная картина: кровь в учебных заведениях России — уже тенденция новейшего времени. Именно потому резня в российских школах добралась уже и до американских и европейских СМИ.
Несколько дней назад в средней школе пос. Смольное Челябинской области ученик ранил ножом своего «оппонента». Мотивы выясняются. По предварительным данным, «более слабый ученик пытался защититься от второгодника, который его донимал».
В ноябре прошлого года в московском колледже были обнаружены тела студента-третьекурсника А. Емельянникова и преподавателя ОБЖ. Упомянутый Емельянников убил учителя, а затем опубликовал на странице в сети «ВКонтакте» снимки. Потом студент совершил суицид. Согласно версии, студент свёл счёты с преподавателем: тот угрожал его отчислить. Некоторые из знакомых студента связали убийство с помутнениями в психике из-за компьютерных игр.
Сентябрь 2017 года. Подросток в школе Ивантеевки выстрелил из пневматического оружия в учительницу, когда та выгнала его с урока. «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришёл в берцах и длинном чёрном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», — сообщил источник.
Судя по записям «ВКонтакте», этот школьник — фанат оружия, а ещё интересуется массовыми расстрелами в школах. На его странице размещены шуточки вроде этой: «Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни».
В феврале 2014 года старшеклассник явился в московскую школу №263 с ружьём, из которого выстрелил в учителя географии. Последний скончался на месте. Когда на место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять и в их сторону. Один сотрудник полиции был убит, второй получил ранение. Позднее этого старшеклассника признали невменяемым, и суд отправил его на принудительное лечение. Описанный инцидент оказался в России первым случаем стрельбы по «американскому сценарию».
Это далеко не все трагические случаи. Погуглите сами.
* * *
Даже на поверхностный взгляд заметно, кто начинает резню в школах и колледжах. В первую очередь это неуравновешенные типы, отличающиеся плохой успеваемостью: двоечники и второгодники. Среди причин, толкнувших подростков на кровь, называются также тяга к «селфи» на месте преступления и желание «прославиться». Образцом для некоторых кровожадных мальчиков являются убийства в американской школе Колумбайн.
Напомним, 20 апреля 1999 года два старшеклассника, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, хладнокровно подготовили и осуществили атаку на учеников и персонал школы. Убийцы применили огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку. Итог: 37 раненых, 13 — смертельно. Нападавшие застрелились.
Комиссия в составе сотрудников ФБР и психиатров пришла к выводу: Харрис и Клиболд не хотели покарать обидчиков (чего, кстати, не скажешь о большинстве российских случаев). По словам экспертов, «мстители» действуют импульсивно, убивая учителей и «обидчиков». Подростки же, устроившие кровавый ад в Колумбайне, мыслили «глобально» и даже высмеивали других «школьных расстрельщиков», неудачливых. Харрис также считал, что он лучше «остальных» людей и употреблял выражения вроде «Этого зас…анца надо было застрелить».
Словом, не тварь дрожащая, а право имею. Своё право он подтверждал тем, что Америка — «свободная страна».
Теперь, похоже, и Россия становится «свободной страной». «Свободной» для двоечников, второгодников и прочих неуспевающих, тяготеющих к уголовным «понятиям». Можно стрелять в школах и колледжах, можно резать и рубить топором. И школьников, и учителей. И делать «селфи», а далее повествовать о своих «подвигах» по разным «вконтактикам».
Плохое всегда перенимается легко, а вот хорошему нужно долго и трудно учиться. Выбор за подрастающим поколением.
Автор: Олег Чувакин
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