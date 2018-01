Проект «ЗЗ». Плохим быть легко. Хорошим — трудно • 100 • Аналитика Школьная трагедия в Улан-Удэ попала на полосы крупнейших американских газет. О подростке с топором пишут «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост». Резня в России — не только в Бурятии и в Перми, но и в других городах, — по сути напоминает то, что не раз случалось в США. Бойня в Колумбайне (1999 г.) стала своего рода образцом для подражания. Почему же подрастающее поколение берёт пример с худшего? Это просто: к хорошему, к созидательному ведёт трудный путь, этому надо долго учиться, а плохому достаточно подражать. Отсюда и толпа нынешних антигероев.







На юге Сибири подросток, вооружённый топором, напал на одноклассников в школе, ранил нескольких детей и учительницу. Об этом сообщили русские чиновники, пишет «The New York Yimes» со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс».





О том же информирует своих читателей «Вашингтон пост».



По данным Следственного комитета России, девятиклассник вошёл в класс во время урока и напал на семиклассников и их учительницу. Он бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью и попытался покончить с собой до прибытия правоохранителей. Однако сделать это парню не удалось: нападавшего госпитализировали.



Ведётся официальное расследование. Мотивы подростка пока до конца не ясны, указывают американские издания. Нападение произошло в микрорайоне «Сосновый бор» на окраине бурятской столицы Улан-Удэ.



Это уже вторая атака на школу, случившаяся в России на минувшей неделе. Также в американских изданиях сообщается, что в другом месте двое подростков ударили ножами детей и их учителя. Было ранено полтора десятка человек. Затем подростки с ножами «попытались убить друг друга, но были задержаны».



Как только что сообщил «Интерфакс», пострадавшие от атаки в Улан-Удэ получат компенсации. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Компенсация составит 400 тысяч рублей.



«Сегодня подписываем распоряжение о выделении средств пострадавшим… Всё согласовано, сегодня деньги необходимо до людей довести, счета уже открыты… Поскольку все пострадавшие попали в больницу, а одна из них в тяжёлом состоянии, одна в крайне тяжёлом и четверо в состоянии средней степени тяжести, все они получат по аналогии с федеральными постановлениями по 400 тыс. рублей, разумеется, исключая нападавшего», — сообщил Цыденов.



Что касается виновника трагедии, то подростку, совершившему атаку на школу, Октябрьский районный суд столицы Бурятии продлил срок задержания до 11 часов 23 января.



Школа в «Сосновом бору» уже возобновила работу. О трагедии напоминает то, что в холле дежурят два представителя военной полиции, рядом стоят учителя. Детей теперь встречает сам директор. Многие школьники пришли сегодня на занятия с родителями. Впрочем, дальше порога их не пускают.



Как заявил РИА «Новости» представитель военной полиции, поступило также указание не пропускать внутрь здания журналистов. Разрешено входить детям и учителям.



Военная полиция будет дежурить в школе не менее недели, до особого распоряжения. Вероятно, далее будут наняты сотрудники какого-либо ЧОПа.



Весь день в школе будет вести приём психолог.



Причины атаки сейчас выясняют следователи. По одной из версий, вооружённый топором Б. намеревался отмстить учительнице русского языка и литературы: та недавно поставила ему двойку, испортив итоговые оценки за четверть, передаёт «Байкал Daily».



Другая версия основывается на том, что Б. давно уже готовил нападение, желая «прославиться» и повторить «подвиги» других школьников. Подростки, знающие Б., сообщили, что тот не отличался примерным поведением, а ещё его часто видели с сигаретами и выпивкой.



Есть также сведения о том, что упомянутый Б. входил в местное сообщество «Арестантский уклад един». АУЕ — это молодёжные группировки, живущие по криминальным «понятиям».



Вторая трагедия случилась в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми. Этот кровавый ужас тоже попал в западные СМИ. Заокеанский гегемон шлёт России ядерный привет



«Когда начался урок, зашли двое и сказали: «Будем вас убивать», — цитирует «Би-би-си» одну из пострадавших учениц 127-й школы сотрудница торгового центра «Кит», куда школьники прибежали за помощью.



15 января учительница Наталия Шагулина вела урок труда у 4«Б» класса. Почему двое подростков зашли именно в её кабинет? Доподлинно неизвестно. Все опрошенные «Би-би-си» люди, общавшиеся с пострадавшими, сходятся на том, что инициаторы атаки зашли в кабинет осознанно.



Один из нападавших атаковал учительницу, другой заблокировал дверь, а затем оба принялись наносить удары детям, пока те не сумели вырваться из класса.



В департаменте образования Перми заявили, что учительница «приняла весь удар на себя». Она была госпитализирована с тяжёлыми ранами. «Наталия Васильевна — очень мужественный человек. Когда она пришла в себя, первое, что она спросила: как дети, всё ли в порядке. Жалко, говорит, что я не смогла спасти всех», — рассказала Ольга Васильева, министр образования РФ.



Позднее в школу прибыли две группы ЧОП и бойцы Росгвардии. В кабинете №308 они обнаружили обоих нападавших, истекающих кровью.



Что касается личностей с ножами, то, по данным регионального МВД, «один из зачинщиков драки» стоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщает «РБК». Второй уже окончил девять классов этой школы и поступил в Пермский политехнический колледж им. Славянова.



Этот второй, Л., имел, как предполагается, аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и был подписан на группы, посвящённые расстрелу в Колумбайне (США). Вдобавок он публиковал на своей странице видео о той американской трагедии.



Пресса отмечается, что Л. был второгодником. «Он закончил девять классов, — цитирует «Life» родителей одного из учеников. — Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вёл себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали». Записки Колорадского Таракана. Как быстро женить Гривну на Рубле, пока она корью не заболела?



Если пробежаться по российским СМИ, то глазам откроется печальная картина: кровь в учебных заведениях России — уже тенденция новейшего времени. Именно потому резня в российских школах добралась уже и до американских и европейских СМИ.



Несколько дней назад в средней школе пос. Смольное Челябинской области ученик ранил ножом своего «оппонента». Мотивы выясняются. По предварительным данным, «более слабый ученик пытался защититься от второгодника, который его донимал».



В ноябре прошлого года в московском колледже были обнаружены тела студента-третьекурсника А. Емельянникова и преподавателя ОБЖ. Упомянутый Емельянников убил учителя, а затем опубликовал на странице в сети «ВКонтакте» снимки. Потом студент совершил суицид. Согласно версии, студент свёл счёты с преподавателем: тот угрожал его отчислить. Некоторые из знакомых студента связали убийство с помутнениями в психике из-за компьютерных игр.



Сентябрь 2017 года. Подросток в школе Ивантеевки выстрелил из пневматического оружия в учительницу, когда та выгнала его с урока. «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришёл в берцах и длинном чёрном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», — сообщил источник.







Судя по записям «ВКонтакте», этот школьник — фанат оружия, а ещё интересуется массовыми расстрелами в школах. На его странице размещены шуточки вроде этой: «Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни».



В феврале 2014 года старшеклассник явился в московскую школу №263 с ружьём, из которого выстрелил в учителя географии. Последний скончался на месте. Когда на место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять и в их сторону. Один сотрудник полиции был убит, второй получил ранение. Позднее этого старшеклассника признали невменяемым, и суд отправил его на принудительное лечение. Описанный инцидент оказался в России первым случаем стрельбы по «американскому сценарию». Закат экономической империи Стражей Исламской революции



Это далеко не все трагические случаи. Погуглите сами.



* * *



Даже на поверхностный взгляд заметно, кто начинает резню в школах и колледжах. В первую очередь это неуравновешенные типы, отличающиеся плохой успеваемостью: двоечники и второгодники. Среди причин, толкнувших подростков на кровь, называются также тяга к «селфи» на месте преступления и желание «прославиться». Образцом для некоторых кровожадных мальчиков являются убийства в американской школе Колумбайн.



Напомним, 20 апреля 1999 года два старшеклассника, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, хладнокровно подготовили и осуществили атаку на учеников и персонал школы. Убийцы применили огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку. Итог: 37 раненых, 13 — смертельно. Нападавшие застрелились.



Комиссия в составе сотрудников ФБР и психиатров пришла к выводу: Харрис и Клиболд не хотели покарать обидчиков (чего, кстати, не скажешь о большинстве российских случаев). По словам экспертов, «мстители» действуют импульсивно, убивая учителей и «обидчиков». Подростки же, устроившие кровавый ад в Колумбайне, мыслили «глобально» и даже высмеивали других «школьных расстрельщиков», неудачливых. Харрис также считал, что он лучше «остальных» людей и употреблял выражения вроде «Этого зас…анца надо было застрелить».



Словом, не тварь дрожащая, а право имею. Своё право он подтверждал тем, что Америка — «свободная страна».



Теперь, похоже, и Россия становится «свободной страной». «Свободной» для двоечников, второгодников и прочих неуспевающих, тяготеющих к уголовным «понятиям». Можно стрелять в школах и колледжах, можно резать и рубить топором. И школьников, и учителей. И делать «селфи», а далее повествовать о своих «подвигах» по разным «вконтактикам».



Плохое всегда перенимается легко, а вот хорошему нужно долго и трудно учиться. Выбор за подрастающим поколением. На юге Сибири подросток, вооружённый топором, напал на одноклассников в школе, ранил нескольких детей и учительницу. Об этом сообщили русские чиновники, пишет «The New York Yimes» со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс».О том же информирует своих читателей «Вашингтон пост».По данным Следственного комитета России, девятиклассник вошёл в класс во время урока и напал на семиклассников и их учительницу. Он бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью и попытался покончить с собой до прибытия правоохранителей. Однако сделать это парню не удалось: нападавшего госпитализировали.Ведётся официальное расследование. Мотивы подростка пока до конца не ясны, указывают американские издания. Нападение произошло в микрорайоне «Сосновый бор» на окраине бурятской столицы Улан-Удэ.Это уже вторая атака на школу, случившаяся в России на минувшей неделе. Также в американских изданиях сообщается, что в другом месте двое подростков ударили ножами детей и их учителя. Было ранено полтора десятка человек. Затем подростки с ножами «попытались убить друг друга, но были задержаны».Как только что сообщил «Интерфакс», пострадавшие от атаки в Улан-Удэ получат компенсации. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Компенсация составит 400 тысяч рублей.«Сегодня подписываем распоряжение о выделении средств пострадавшим… Всё согласовано, сегодня деньги необходимо до людей довести, счета уже открыты… Поскольку все пострадавшие попали в больницу, а одна из них в тяжёлом состоянии, одна в крайне тяжёлом и четверо в состоянии средней степени тяжести, все они получат по аналогии с федеральными постановлениями по 400 тыс. рублей, разумеется, исключая нападавшего», — сообщил Цыденов.Что касается виновника трагедии, то подростку, совершившему атаку на школу, Октябрьский районный суд столицы Бурятии продлил срок задержания до 11 часов 23 января.Школа в «Сосновом бору» уже возобновила работу. О трагедии напоминает то, что в холле дежурят два представителя военной полиции, рядом стоят учителя. Детей теперь встречает сам директор. Многие школьники пришли сегодня на занятия с родителями. Впрочем, дальше порога их не пускают.Как заявил РИА «Новости» представитель военной полиции, поступило также указание не пропускать внутрь здания журналистов. Разрешено входить детям и учителям.Военная полиция будет дежурить в школе не менее недели, до особого распоряжения. Вероятно, далее будут наняты сотрудники какого-либо ЧОПа.Весь день в школе будет вести приём психолог.Причины атаки сейчас выясняют следователи. По одной из версий, вооружённый топором Б. намеревался отмстить учительнице русского языка и литературы: та недавно поставила ему двойку, испортив итоговые оценки за четверть, передаёт «Байкал Daily».Другая версия основывается на том, что Б. давно уже готовил нападение, желая «прославиться» и повторить «подвиги» других школьников. Подростки, знающие Б., сообщили, что тот не отличался примерным поведением, а ещё его часто видели с сигаретами и выпивкой.Есть также сведения о том, что упомянутый Б. входил в местное сообщество «Арестантский уклад един». АУЕ — это молодёжные группировки, живущие по криминальным «понятиям».Вторая трагедия случилась в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми. Этот кровавый ужас тоже попал в западные СМИ.«Когда начался урок, зашли двое и сказали: «Будем вас убивать», — цитирует «Би-би-си» одну из пострадавших учениц 127-й школы сотрудница торгового центра «Кит», куда школьники прибежали за помощью.15 января учительница Наталия Шагулина вела урок труда у 4«Б» класса. Почему двое подростков зашли именно в её кабинет? Доподлинно неизвестно. Все опрошенные «Би-би-си» люди, общавшиеся с пострадавшими, сходятся на том, что инициаторы атаки зашли в кабинет осознанно.Один из нападавших атаковал учительницу, другой заблокировал дверь, а затем оба принялись наносить удары детям, пока те не сумели вырваться из класса.В департаменте образования Перми заявили, что учительница «приняла весь удар на себя». Она была госпитализирована с тяжёлыми ранами. «Наталия Васильевна — очень мужественный человек. Когда она пришла в себя, первое, что она спросила: как дети, всё ли в порядке. Жалко, говорит, что я не смогла спасти всех», — рассказала Ольга Васильева, министр образования РФ.Позднее в школу прибыли две группы ЧОП и бойцы Росгвардии. В кабинете №308 они обнаружили обоих нападавших, истекающих кровью.Что касается личностей с ножами, то, по данным регионального МВД, «один из зачинщиков драки» стоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщает «РБК». Второй уже окончил девять классов этой школы и поступил в Пермский политехнический колледж им. Славянова.Этот второй, Л., имел, как предполагается, аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и был подписан на группы, посвящённые расстрелу в Колумбайне (США). Вдобавок он публиковал на своей странице видео о той американской трагедии.Пресса отмечается, что Л. был второгодником. «Он закончил девять классов, — цитирует «Life» родителей одного из учеников. — Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вёл себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали».Если пробежаться по российским СМИ, то глазам откроется печальная картина: кровь в учебных заведениях России — уже тенденция новейшего времени. Именно потому резня в российских школах добралась уже и до американских и европейских СМИ.Несколько дней назад в средней школе пос. Смольное Челябинской области ученик ранил ножом своего «оппонента». Мотивы выясняются. По предварительным данным, «более слабый ученик пытался защититься от второгодника, который его донимал».В ноябре прошлого года в московском колледже были обнаружены тела студента-третьекурсника А. Емельянникова и преподавателя ОБЖ. Упомянутый Емельянников убил учителя, а затем опубликовал на странице в сети «ВКонтакте» снимки. Потом студент совершил суицид. Согласно версии, студент свёл счёты с преподавателем: тот угрожал его отчислить. Некоторые из знакомых студента связали убийство с помутнениями в психике из-за компьютерных игр.Сентябрь 2017 года. Подросток в школе Ивантеевки выстрелил из пневматического оружия в учительницу, когда та выгнала его с урока. «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришёл в берцах и длинном чёрном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», — сообщил источник.Судя по записям «ВКонтакте», этот школьник — фанат оружия, а ещё интересуется массовыми расстрелами в школах. На его странице размещены шуточки вроде этой: «Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни».В феврале 2014 года старшеклассник явился в московскую школу №263 с ружьём, из которого выстрелил в учителя географии. Последний скончался на месте. Когда на место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять и в их сторону. Один сотрудник полиции был убит, второй получил ранение. Позднее этого старшеклассника признали невменяемым, и суд отправил его на принудительное лечение. Описанный инцидент оказался в России первым случаем стрельбы по «американскому сценарию».Это далеко не все трагические случаи. Погуглите сами.Даже на поверхностный взгляд заметно, кто начинает резню в школах и колледжах. В первую очередь это неуравновешенные типы, отличающиеся плохой успеваемостью: двоечники и второгодники. Среди причин, толкнувших подростков на кровь, называются также тяга к «селфи» на месте преступления и желание «прославиться». Образцом для некоторых кровожадных мальчиков являются убийства в американской школе Колумбайн.Напомним, 20 апреля 1999 года два старшеклассника, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, хладнокровно подготовили и осуществили атаку на учеников и персонал школы. Убийцы применили огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку. Итог: 37 раненых, 13 — смертельно. Нападавшие застрелились.Комиссия в составе сотрудников ФБР и психиатров пришла к выводу: Харрис и Клиболд не хотели покарать обидчиков (чего, кстати, не скажешь о большинстве российских случаев). По словам экспертов, «мстители» действуют импульсивно, убивая учителей и «обидчиков». Подростки же, устроившие кровавый ад в Колумбайне, мыслили «глобально» и даже высмеивали других «школьных расстрельщиков», неудачливых. Харрис также считал, что он лучше «остальных» людей и употреблял выражения вроде «Этого зас…анца надо было застрелить».Словом, не тварь дрожащая, а право имею. Своё право он подтверждал тем, что Америка — «свободная страна».Теперь, похоже, и Россия становится «свободной страной». «Свободной» для двоечников, второгодников и прочих неуспевающих, тяготеющих к уголовным «понятиям». Можно стрелять в школах и колледжах, можно резать и рубить топором. И школьников, и учителей. И делать «селфи», а далее повествовать о своих «подвигах» по разным «вконтактикам».Плохое всегда перенимается легко, а вот хорошему нужно долго и трудно учиться. Выбор за подрастающим поколением. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 100 Источник Похожие новости Боевые действия в едином информационном пространстве - сетецентрический фронт США вернут себе ракеты средней и меньшей дальности «Оливковая ветвь» несет не мир…

Закат экономической империи Стражей Исламской революции По следам трагедий в Перми и Улан-Удэ. Стрелочников уже нашли? Кровавая дорожка к короткой славе. Кому сказать спасибо? Новости партнеров Loading...