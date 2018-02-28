Проект «ЗЗ». Молодёжь за Путина. Или за айфон? • 115 • Аналитика Кремлёвские советники пытаются сделать предвыборную ставку на молодёжь. Особенно на тех, кто родился в 1999—2000 годах и кому уже исполнилось восемнадцать. На тех, кто недавно получил право голоса. На тех, кто отдаст этот голос 18 марта на выборах — и, возможно, отдаст его вовсе не за Путина. Третьего марта состоится массовое мероприятие в поддержку Путина. СМИ и форумы сообщают, что те, кто придёт на митинг-концерт «За сильную Россию!» в Лужниках, получит 500 рублей.





Фото: http://www.globallookpress.com



Сотни тысяч подростков и молодых людей, которые всю свою юную жизнь прожили при правлении Путина, находятся ныне в самой гуще предвыборных баталий, пишет в «The Times» журналист Том Пэрфитт.





18-летняя молодёжь — это «поколение П», иронизирует автор. Эти молодые люди появились на свет как раз в том году, когда Путин впервые занял высокий пост. Теперь эта молодёжь получила право голосовать на выборах. Поэтому юноши и девушки — «целевая группа» для советников, ведущих кампанию президента. Ведь эти восемнадцатилетние ребята «уязвимы» — как для апатии, так и для протестных настроений.



Через свою кампанию Кремль пытается апеллировать к «преемственности», тем самым возражая оппозиции, которая призывает к другому: не голосовать на выборах.



Позиция путинских консультантов и советников британскому журналисту понятна. Иные из молодых людей — верные сторонники Навального и его соратников. Объяснить их предвыборную «ярость» тоже легко: лидера российской оппозиции Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на пост президента. Именно по этой причине Навальный и призвал к бойкоту выборов.



Это не значит, что все послушаются Навального и не станут голосовать 18 марта.



В материале журналиста приводятся мнения некоторых молодых людей. Это восемнадцатилетние студенты, которые присутствовали на занятии по журналистике, проведённое прокремлёвской организацией «Сеть». Все пятеро сказали британскому корреспонденту, что 18 марта будут голосовать.



Е. Кафизова открыто призналась, что проголосует «за Путина». Почему? Ей «нравится стабильность».



А. Трубина ответила иначе: она готова отдать свой голос Ксении Собчак. «Стабильность» Трубина высмеивает. По её словам, можно твердить о «стабильности», однако бабушки в России живут в нищете, а люди в той самой стране, где «навалом нефти и газа», получают пенсии по восемь тысяч рублей. В такой стране что-то идёт не так. «Я хочу перемен», — говорит она.



М. Пантуахина отдаст голос Путину — и как раз потому, что Россия «к внезапным переменам» не готова. Вместе с тем нельзя сказать, что она безоговорочно доверяет Путину и Медведеву, составляющим «линию». По её мнению, «линия Путин — Медведев, Путин — Медведев в определённый момент должна прекратиться». Что это за момент? Неизвестно.



Д. Нургалиев — сторонник А. Нававльного и даже трудится в штабе Навального в городе Казани. Он сделает так, как велит Навальный. Юноша собирается бойкотировать выборы.



По его словам, гражданам следует втягиваться в движение протеста. Он считает, что «каждый гражданин» рано или поздно «должен» втянуться в это движение, поскольку «ужас» реальности касается всех. Поэтому «ты осознаёшь, что должен властям сопротивляться».



Корреспондент напоминает, что ради явки молодёжи в день выборов близ избирательных участков состоятся концерты. Ещё в январе, указывает далее журналист, в прессу попал «кремлёвский документ», в котором сообщалось, что на конкурсах за «селфи» на избирательных участках лучшие авторы получат ценные призы: айфоны и айпады.



Если побродить по московским форумам, заметим, то можно найти упоминания не только об айфонах.



Посмотрите на скриншот ниже. Он сделан утром 28 февраля. Это картинка с сетевого форума о заработках на съёмках и промоакциях «Массовки». Тема страницы уже закрыта, но содержание сохранилось.



Ехидные комментарии и хохот под кокаином



Страница посвящена набору участников митинга-концерта на стадионе «Лужники» в Москве. 3-го марта в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах состоится митинг «За сильную Россию». Для участия требуется публика.



Сбор желающих назначен на 13 часов. Концерт состоится в 14 часов. За участие в мероприятии обещают плату в размере пятисот рублей.



К сообщению прикреплено всего несколько комментариев с именами и данными. Очевидно, мало кто из москвичей спешит поддержать кандидата Путина за пять сотен.



Впрочем, есть другой, по-видимому, куда более эффективный способ собрать «стотысячный» митинг во славу кандидата.



Как сообщил Telegram-канал «Протестная Москва», студентов ГУУ (госуниверситета управления) «приглашают» прибыть в Лужники на «концерт».



Канал напоминает, что секретарь «Единой России» Андрей Турчак недавно сообщал, что в Лужниках пройдёт митинг в поддержку Путина. «Мы узнали, — сообщает канал, — что подготовка к митингу уже идёт полным ходом. Причём в лучших традиция «Единой России».



«В студенческие конфы ГУУ во вконтакте рассылают сообщения, в которых говорится о концерте 3 марта в Лужниках, на который, возможно, приедет Путин. Поэтому будет проверка ФСО и, чтобы попасть на этот прекрасный концерт, надо прислать свои ФИО, паспортные данные и прописку. Как вам такое техно? […] От каждого института (а их в ГУУ всего десять) требуется прислать по десять человек. Вот и считайте. Студенты с нескольких десятков московских вузов, бюджетники, пенсионеры, врачи, учителя, — стотысячный митинг в поддержку президента готов».



(Текст приводится без правки. — О. Ч.). Скриншот с призывом «С каждого института нужно по 10 человек» смотрите ниже.



Цивилизованный дикий Киев, или Назад, в 90-е



Сообщения о митинге-концерте, деньгах и айфонах, которые заинтересовали даже крупную иностранную прессу вроде «The Times», возникли не на пустом месте. Концерт в Лужниках действительно анонсирован (ссылка). В нём будут участвовать Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, хор Турецкого, Диана Гурцкая, Тимати, Алексей Воробьёв и Денис Майданов.



Также сообщается, что на митинге «За сильную Россию» в поддержку Путина выступят с речами примерно десять человек, среди них режиссёр Никита Михалков, певец Тимати, лётчик-космонавт Сергей Рязанский и другие именитые персоны.







Очевидно, на митинге появится и сам Путин.



Как сообщил прессе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин может появиться на этом митинге. «Мы не можем исключать этого», — цитируют Пескова «Ведомости».



Что касается денег на это крупное мероприятие (а Басков с Киркоровым — это крупное, даже очень), то тут пока мало что известно. «РБК» сообщает, что митинг-концерт будет оплачен из избирательного фонда кандидата Путина, однако пресс-секретарь штаба затруднился назвать точную сумму: «оплаты ещё идут». Позднее информация будет представлена в финансовом отчёте кандидата.



Более-менее известен другой показатель, не финансовый. Предвыборный штаб Путина рассчитывает, что на акцию в «Лужники» придёт не меньше ста тысяч человек. Об этом агентству ранее поведали «источники».



Как напоминает «РБК», предвыборный митинг в поддержку Путина пройдёт в «Лужниках» не впервые. Обкатана такого рода массовая акция была на стадионе во время кампании 2012 года. По оценкам МВД, на том мероприятии собралось 130 тысяч человек. Путин заявил тогда своим сторонникам, что «мы с вами народ-победитель» и «не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела». Задолжал России? Возьми ещё — она простит!



О людях, которые побывали на митинге 2012 года, рассказывал на радио «Коммерсантъ FM» Н. Баталов: «Они не очень охотно идут на контакт, но многие из них говорили, что централизованно приехали на автобусах, и они, когда идут, держатся группками по 50-100 человек, и в основном видно, что эти люди приехали как-то централизованно, но, опять же, не очень охотно они общаются».



* * *



Разумеется, трудно назвать митингом мероприятие, куда «митингующие» идут ради пятисот рублей или по призыву «партии», по десять человек оттуда и отсюда. Согласно определению, митингом следует считать собрание большой группы людей, которые ставят перед собою ясные цели и задачи, к примеру, выдвижение политических требований или выражение отношения к конкретному политику, чиновнику или организации. На настоящем митинге не требуются певцы и «звёзды» из телевизора. И уж конечно, на подлинный митинг никого не сгоняют при помощи известных бюрократических методов. На митинг ты или идёшь сам, если поддерживаешь его идеи, или не идёшь, ежели не согласен с митингующими. Собрание «сторонников» или «противников» ради денег или по указке не есть митинг и таковым являться не может.



Всё это можно было бы назвать общеизвестным, если бы не массовое прибытие в прошлом на аналогичные «митинги» людей, которые, как рассказывают очевидцы и участники событий, «централизованно» приезжают на автобусах.



Мы часто клеймим Запад за его шаткие ценности и двойные стандарты. Так давайте проведём митинг без певцов и знаменитостей. Без денежных купюр и автобусов. Без бюрократических призывов в духе советских обязаловок: «С каждого института нужно по 10 человек». Проведём настоящий митинг. Истинно народный. Пусть на него явится сто тысяч человек или всего десять человек, но он будет честным.



Мы так можем? Или у нас тоже двойные стандарты? Сотни тысяч подростков и молодых людей, которые всю свою юную жизнь прожили при правлении Путина, находятся ныне в самой гуще предвыборных баталий, пишет в «The Times» журналист Том Пэрфитт.18-летняя молодёжь — это «поколение П», иронизирует автор. Эти молодые люди появились на свет как раз в том году, когда Путин впервые занял высокий пост. Теперь эта молодёжь получила право голосовать на выборах. Поэтому юноши и девушки — «целевая группа» для советников, ведущих кампанию президента. Ведь эти восемнадцатилетние ребята «уязвимы» — как для апатии, так и для протестных настроений.Через свою кампанию Кремль пытается апеллировать к «преемственности», тем самым возражая оппозиции, которая призывает к другому: не голосовать на выборах.Позиция путинских консультантов и советников британскому журналисту понятна. Иные из молодых людей — верные сторонники Навального и его соратников. Объяснить их предвыборную «ярость» тоже легко: лидера российской оппозиции Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на пост президента. Именно по этой причине Навальный и призвал к бойкоту выборов.Это не значит, что все послушаются Навального и не станут голосовать 18 марта.В материале журналиста приводятся мнения некоторых молодых людей. Это восемнадцатилетние студенты, которые присутствовали на занятии по журналистике, проведённое прокремлёвской организацией «Сеть». Все пятеро сказали британскому корреспонденту, что 18 марта будут голосовать.Е. Кафизова открыто призналась, что проголосует «за Путина». Почему? Ей «нравится стабильность».А. Трубина ответила иначе: она готова отдать свой голос Ксении Собчак. «Стабильность» Трубина высмеивает. По её словам, можно твердить о «стабильности», однако бабушки в России живут в нищете, а люди в той самой стране, где «навалом нефти и газа», получают пенсии по восемь тысяч рублей. В такой стране что-то идёт не так. «Я хочу перемен», — говорит она.М. Пантуахина отдаст голос Путину — и как раз потому, что Россия «к внезапным переменам» не готова. Вместе с тем нельзя сказать, что она безоговорочно доверяет Путину и Медведеву, составляющим «линию». По её мнению, «линия Путин — Медведев, Путин — Медведев в определённый момент должна прекратиться». Что это за момент? Неизвестно.Д. Нургалиев — сторонник А. Нававльного и даже трудится в штабе Навального в городе Казани. Он сделает так, как велит Навальный. Юноша собирается бойкотировать выборы.По его словам, гражданам следует втягиваться в движение протеста. Он считает, что «каждый гражданин» рано или поздно «должен» втянуться в это движение, поскольку «ужас» реальности касается всех. Поэтому «ты осознаёшь, что должен властям сопротивляться».Корреспондент напоминает, что ради явки молодёжи в день выборов близ избирательных участков состоятся концерты. Ещё в январе, указывает далее журналист, в прессу попал «кремлёвский документ», в котором сообщалось, что на конкурсах за «селфи» на избирательных участках лучшие авторы получат ценные призы: айфоны и айпады.Если побродить по московским форумам, заметим, то можно найти упоминания не только об айфонах.Посмотрите на скриншот ниже. Он сделан утром 28 февраля. Это картинка с сетевого форума о заработках на съёмках и промоакциях «Массовки». Тема страницы уже закрыта, но содержание сохранилось.Страница посвящена набору участников митинга-концерта на стадионе «Лужники» в Москве. 3-го марта в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах состоится митинг «За сильную Россию». Для участия требуется публика.Сбор желающих назначен на 13 часов. Концерт состоится в 14 часов. За участие в мероприятии обещают плату в размере пятисот рублей.К сообщению прикреплено всего несколько комментариев с именами и данными. Очевидно, мало кто из москвичей спешит поддержать кандидата Путина за пять сотен.Впрочем, есть другой, по-видимому, куда более эффективный способ собрать «стотысячный» митинг во славу кандидата.Как сообщил Telegram-канал «Протестная Москва», студентов ГУУ (госуниверситета управления) «приглашают» прибыть в Лужники на «концерт».Канал напоминает, что секретарь «Единой России» Андрей Турчак недавно сообщал, что в Лужниках пройдёт митинг в поддержку Путина. «Мы узнали, — сообщает канал, — что подготовка к митингу уже идёт полным ходом. Причём в лучших традиция «Единой России».(Текст приводится без правки. — О. Ч.). Скриншот с призывом «С каждого института нужно по 10 человек» смотрите ниже.Сообщения о митинге-концерте, деньгах и айфонах, которые заинтересовали даже крупную иностранную прессу вроде «The Times», возникли не на пустом месте. Концерт в Лужниках действительно анонсирован (ссылка). В нём будут участвовать Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, хор Турецкого, Диана Гурцкая, Тимати, Алексей Воробьёв и Денис Майданов.Также сообщается, что на митинге «За сильную Россию» в поддержку Путина выступят с речами примерно десять человек, среди них режиссёр Никита Михалков, певец Тимати, лётчик-космонавт Сергей Рязанский и другие именитые персоны.Очевидно, на митинге появится и сам Путин.Как сообщил прессе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин может появиться на этом митинге. «Мы не можем исключать этого», — цитируют Пескова «Ведомости».Что касается денег на это крупное мероприятие (а Басков с Киркоровым — это крупное, даже очень), то тут пока мало что известно. «РБК» сообщает, что митинг-концерт будет оплачен из избирательного фонда кандидата Путина, однако пресс-секретарь штаба затруднился назвать точную сумму: «оплаты ещё идут». Позднее информация будет представлена в финансовом отчёте кандидата.Более-менее известен другой показатель, не финансовый. Предвыборный штаб Путина рассчитывает, что на акцию в «Лужники» придёт не меньше ста тысяч человек. Об этом агентству ранее поведали «источники».Как напоминает «РБК», предвыборный митинг в поддержку Путина пройдёт в «Лужниках» не впервые. Обкатана такого рода массовая акция была на стадионе во время кампании 2012 года. По оценкам МВД, на том мероприятии собралось 130 тысяч человек. Путин заявил тогда своим сторонникам, что «мы с вами народ-победитель» и «не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела».О людях, которые побывали на митинге 2012 года, рассказывал на радио «Коммерсантъ FM» Н. Баталов: «Они не очень охотно идут на контакт, но многие из них говорили, что централизованно приехали на автобусах, и они, когда идут, держатся группками по 50-100 человек, и в основном видно, что эти люди приехали как-то централизованно, но, опять же, не очень охотно они общаются».Разумеется, трудно назвать митингом мероприятие, куда «митингующие» идут ради пятисот рублей или по призыву «партии», по десять человек оттуда и отсюда. Согласно определению, митингом следует считать собрание большой группы людей, которые ставят перед собою ясные цели и задачи, к примеру, выдвижение политических требований или выражение отношения к конкретному политику, чиновнику или организации. На настоящем митинге не требуются певцы и «звёзды» из телевизора. И уж конечно, на подлинный митинг никого не сгоняют при помощи известных бюрократических методов. На митинг ты или идёшь сам, если поддерживаешь его идеи, или не идёшь, ежели не согласен с митингующими. Собрание «сторонников» или «противников» ради денег или по указке не есть митинг и таковым являться не может.Всё это можно было бы назвать общеизвестным, если бы не массовое прибытие в прошлом на аналогичные «митинги» людей, которые, как рассказывают очевидцы и участники событий, «централизованно» приезжают на автобусах.Мы часто клеймим Запад за его шаткие ценности и двойные стандарты. Так давайте проведём митинг без певцов и знаменитостей. Без денежных купюр и автобусов. Без бюрократических призывов в духе советских обязаловок: «С каждого института нужно по 10 человек». Проведём настоящий митинг. Истинно народный. Пусть на него явится сто тысяч человек или всего десять человек, но он будет честным.Мы так можем? Или у нас тоже двойные стандарты? Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 115 Источник Похожие новости Задолжал России? Возьми ещё — она простит! Миф, в который не верят сами мифотворцы Борис Титов будет управлять страной не из Москвы

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