Проект «ЗЗ». Дед Мороз не едет к Санта-Клаусу

Томас Штраубхаар в немецкой газете «Die Welt» задался вопросом: а не угрожает ли Рождеству исламизация? Ведь многие немцы сегодня считают, что этот христианский праздник в опасности из-за притока мусульман-мигрантов.





Многие немцы убеждены, что христиане скоро окажутся меньшинством в своей стране, и доминировать в Германии будут иноверцы. Это, так сказать, — факт будущего, то есть вопрос времени. В качестве доказательства приводится известный аргумент: женщины в хиджабах рожают детей больше, чем женщины без хиджабов.



С другой стороны, по данным ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ, на конец 2015 года в Германии жило 4,7 млн. мусульман (всего 5,7% от населения страны). В том же году в Германии насчитывалось 23,8 млн. католиков и 22,3 млн. протестантов, то есть более 46 миллионов христиан.



И почему же тогда немцы говорят об исламизации?



Во-первых, большинство всегда переоценивает меньшинство.



Во-вторых, чужаки превращаются в инструмент, удобный для манипуляторов.



В-третьих, дело не в числе, а в отличиях, которые кажутся угрозой. На этом поле играют СМИ: незнакомое и новое привлекает больше внимания, нежели старое и привычное.



Угроза для Рождества от мусульман не исходит, делает свой вывод Штраубхаар. Опасной ему представляется другой тренд: в ФРГ снижается популярность христианства.



Пока немцы печалятся, глядя на Германию XXI века, отходящую от христианства, некоторые американские экономисты ожидают превращения США в «очередную Турцию или Венгрию». Впрочем, Америка пока не потеряна, допускает выдающийся экономист Пол Кругман, чей материал вышел в «Нью-Йорк таймс».



«Многие из нас вошли в 2017 год, ожидая худшего. И во многих отношениях худшее оказалось именно тем, что мы получили», — припечатывает Кругман.



Дональд Трамп оказался «настолько же ужасным, как и следовало предполагать». Изо дня в день он доказывает свою полную «моральную и интеллектуальную» непригодность для Белого дома.



Да и сама Республиканская партия, в том числе так называемые умеренные, оказалась «куда хуже, чем можно было ожидать». Эта партия сегодня «полностью состоит из циничных аппаратчиков, желающих продать подороже каждый принцип и любой клочок собственного достоинства, лишь бы их спонсоры сумели отхватить побольше налоговых льгот».



Былые консервативные средства массовой информации в США превратились в кричалки партийной пропаганды.



Мистер Кругман всё-таки хочет закончить год с чувством надежды.



По мнению экономиста, США могут стать «ещё одной Турцией или Венгрией — государством, которое теоретически сохраняет формы демократии, но на практике переходит к авторитаризму». Но это произойдёт не так быстро, как многие опасались.



В США налицо «сильное сопротивление». Это сопротивление показало себя буквально на следующий день после того, как Трамп занял свой пост. Не исключено, что американская демократия переживёт этот «ужасный эпизод» — президентство Трампа.



Пока же Америка всё ещё находится «в смертельной опасности». Республиканцы по-прежнему контролируют все рычаги федеральной власти, и никогда прежде Соединёнными Штатами не управляли люди, «столь мало заслуживающие доверия», считает автор.



Американский народ сможет «заставить себя услышать». Для этого есть улицы. Для этого есть урны для голосования.



Предстоит долгая борьба за возвращение той страны, которой должна быть Америка.



От таких новостей, где пессимизма больше, чем оптимизма, даже Санта-Клаус в Америке приуныл. А тут ещё выяснилось, что русский Дед Мороз не спешит к нему в гости.



Русский Дед Мороз провёл пресс-конференцию, на которой побывал корреспондент «National Public Radio» (NPR, США).



Люсиан Ким рассказывает американским радиослушателям: в России есть Дед Мороз, а у него есть спутница по имени Снегурочка. Серым советским будням эти персонажи давали цвет и радость. Эта пара по-прежнему популярна у русских, утверждает корреспондент.



Дед Мороз (Grandfather Frost) — серьёзный соперник Санта-Клауса. Этот «весёлый старик с бородой и сумкой подарков» летает по ночному небу на санях с тройкой нарисованных лошадей.



Когда московский корреспондент NPR Люсиан Ким узнал, что Дед Мороз проводит пресс-конференцию, он понял: его журналистский долг — побывать там и узнать как можно больше.



Дед Мороз был одет в долгополый красный тулуп и в шапку с драгоценными каменьями. Как полагается, он был при длинной белой бороде и имел волшебный посох. Рядышком с ним стояла его внучка Снегурочка в голубых одеждах, осыпанных жемчугом.



Дети радостно приветствовали эту пару, хлопали в ладоши.



Как отмечает журналист, первые вопросы оказались… политическими!



У Деда Мороза даже спросили, будет ли он баллотироваться на пост президента.



«Зачем? — ответил тот. — Я думаю, моя работа важнее!»



Потом одна маленькая девочка спросила, получит ли подарок Путин.



«Непременно», — ответил Дед Мороз, однако не уточнил, какой это будет подарок.



В ходе пресс-конференции американскому корреспонденту стало известно, что Деду Морозу перевалило за 2500 лет.



Вокруг Деда Мороза делается холоднее, если рядом собираются нехорошие люди. Самое главное для него — вера в добрые дела.



Дед Мороз — волшебник, чья роль позаимствована из старых славянских мифов, а не из описаний деяний св. Николая, как у Санта-Клауса. После русской революции коммунисты пытались запретить Рождество, сосредоточившись на праздничных мероприятиях в канун Нового года. Борис Рыжак (Boris Ryzhak), который управлял московским бюро NPR почти два десятка лет, «работал сезонно» Дедом Морозом в 1980-х годах. Его жена Маша играла роль Снегурочки.



По словам Рыжака, самым большим профессиональным риском было угощение: в поздравляемых семьях все пытались налить ему водки или коньяку. Иных Дедов Морозов к концу их смен приходилось доставлять домой.



Дед Мороз, который давал пресс-конференцию, оказался совершенно трезвым. И ему пришлось выслушать почти что политический вопрос от корреспондента NPR.



Вопрос был таким: «Мне хотелось бы знать, как относится Дед Мороз к Санте, и планирует ли он посетить Америку». Отвечая, Дед Мороз сказал, что Санта-Клаус — его хороший друг и что они часто встречаются на международных зимних слётах волшебников. Правда, ближайших планов посетить США у него нет. Сказав это по-русски, Дед Мороз перешёл на английский язык и поздравил корреспондента: «Happy New Year and merry Christmas, my dear friend!» («Счастливого Нового года и Рождества, мой дорогой друг!»).



* * *



С наступающим Новым годом, дорогие читатели!



В 2018-м году вас ждут любовь, счастье, радости, новые верные друзья, новые успехи и победы. В этом году сбудутся ваши самые сокровенные мечты. Наступающий год даст вам то, что не успел дать год уходящий.



Пусть станет на планете больше мира, а войны — меньше. Пусть больше человечество думает о добре, и меньше — о распрях и жестокости. Пусть воздух будет чист, пусть голубеет высоко небо, пусть шумят и растут леса, а поля дают богатые урожаи.



