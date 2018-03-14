Проект «ЗЗ». Америка больше не будет унижать Россию • 280 • Аналитика Рекс Тиллерсон поплатился за необдуманное высказывание в адрес России. Госсекретарь Тиллерсон счёл Россию виновной в отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании, а президент Трамп не счёл. В итоге Тиллерсон сдаёт дела мистеру Помпео, а эксперты пишут, что от оскорблений и угроз Вашингтону пора перейти к сотрудничеству с русскими.





Мистер Тиллерсон, давай, до свиданья!



Несколько часов назад президент США Д. Трамп объявил о своём решении: Рекс Тиллерсон будет уволен с поста госсекретаря. Скрывать причину решения Трамп не стал: прямо объявил, что у него (Трампа) случились «разногласия» с мистером Тиллерсоном по поводу образа мышления.





Обозреватели и аналитики в США тут же уцепились за связь между заявлением Тиллерсона об отравлении С. Скрипаля в Солсбери (Великобритания), за которым якобы стоит Москва, и нынешним решением президента Трампа.



Напомним, накануне Госдепартамент в лице своего начальника официально согласился с британским правительством и парламентом, настроенными против России. Госдеп счёл, что Кремль, вероятно, ответственен за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. О «полной уверенности» в этом, но без каких-либо доказательств, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон заявил через сайт своего ведомства: «Соединённые Штаты находились в контакте с нашими союзниками в Соединённом Королевстве… У нас есть полная уверенность в расследовании Великобритании и её оценке того, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе. Такого рода атакам — покушениям на убийство частного гражданина на земле суверенной нации — никогда не было оправдания, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова этим занимается…»



Несмотря на «вероятно» и «похоже», заявление оказалось весьма жёстким и, в сущности, однозначным.



Кандидат на пост госсекретаря уже обозначен: это Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ. Кандидатуру должен ещё одобрить сенат.



Отставка Тиллерсона запланирована на 31 марта, о чём любезно сообщил прессе и сотрудникам Госдепа сам Тиллерсон.



Джонатан Чейт в «New York Magazine» в связи с грядущей отставкой Тиллерсона иронически сопоставляет факт резкого заявления госсекретаря с решением Трампа: «Трамп отрицает вину России в убийстве [так в оригинале: Murder. — О. Ч.]. Тиллерсон её признаёт. И он уволен. Хм!»



Причину отставки госсекретаря обозреватель видит в том, что Тиллерсон «явно назвал Россию виновницей убийства Сергея Скрипаля в Соединённом Королевстве, а Дональд Трамп этого не сделал».



Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник осудила отравление как «безрассудный» и «возмутительный» акт, но при этом неоднократно отказалась одобрить вывод британского правительства о том, что за этим стоит Россия. Она сказала, что Вашингтон готов поддержать Британию, оказать ей помощь, но не признала виновницей инцидента с отравлением Москву.



Зато Рекс Тиллерсон однозначно дал понять, что попытка «явно» была предпринята русскими. И на другой день, утром, Трамп уже отправил Тиллерсона в отставку «без каких-либо предварительных уведомлений», пишет журналист. После этого Трамп «ненадолго появился на газоне Белого дома», где его настигла пресса. На вопрос об отравлении Скрипаля он ответил: «Мы будем осуждать Россию или того… кто бы это ни был».



Кто бы это ни был? Нет, это едва ли не совпадение: увольнение госсекретаря Чейт находит связанным с резким заявлением того. И вместе с тем Чейт удивлён: какое же тогда «невинное» объяснение может дать администрация Трампа отравлению Скрипаля, ежели «ближайший союзник [США], на территории которого произошло убийство, совершенно ясно указал на того, кто его совершил?»



Ультиматум истекает ровно в полночь

Да нет там никаких русских!



Некоторые эксперты весьма своевременно высказались на тему необходимых перемен. От оскорблений в адрес Москвы Вашингтону пора бы перейти к сотрудничеству.



На эту тему рассуждает Питер Лукьянофф (Peter N. Loukianoff) в издании «Russia Insider».



П. Лукьянов — американский предприниматель, инвестор с более чем 20-летним опытом работы в российско-американских предприятиях, публицист, автор материалов о России и СССР.



Американцам пора признать: пришло время для «прагматического сотрудничества с Россией», полагает Лукьянофф.



Несмотря на давний крах коммунизма в России и на независимость России, многие в Вашингтоне всё ещё не могут представить «продуктивных отношений» с русскими. А ведь до 1917 года Россия была единственной крупной державой в мире, с которой у США «не было ни войн, ни серьёзных дипломатических споров», напоминает эксперт. Русские даже поддерживали и защищали Америку на протяжении сложных периодов: американской революции и гражданской войны. И президент Джефферсон однажды заявил, что Россия — наиболее дружественная американцам «сила на Земле».



А сегодня один народ обвиняет другой народ во вмешательстве. Но разве не должны Соединённые Штаты искать пути к добрым отношениям с Россией, разве не должны американцы делать это «ради национальных интересов Америки»? Но делается обратное: бесконечное повторение санкций вынудило Россию сблизиться не с США, а с Китаем. Шансы на конфронтацию растут — политические, экономические, ядерные и другие.



А ведь русские уже делали американцам, и не раз, предложения по партнёрству — и в сфере бизнеса, и борьбе с терроризмом, и европейской безопасности.



Сейчас США вынуждены восстанавливать взаимное уважение и пытаться заинтересовать Москву «своими предложениями». Почему? Потому, что история и прагматизм показывают: конструктивное сотрудничество с Россией — в интересах Америки! Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем



Лукьянофф предлагает Вашингтону «очиститься» от «предвзятого отношения к Москве».



Настало время, считает эксперт, сместить акценты внешней политики США — отойти от концепции холодной войны, от самих устарелых понятий давнего времени и «переосмыслить деловые отношения с Россией».



Лукьянофф напоминает, что Россия неоднократно пыталась сблизиться с Соединёнными Штатами. В 2000 году, в первый год своего пребывания в должности, президент Путин предложил даже присоединить Россию к НАТО. После трагедии 11 сентября Путин стал первым мировым лидером, который выразил президенту Бушу соболезнования. Он даже вошёл в контакт с лидерами среднеазиатских стран, чтобы те позволили американским войскам использовать военные базы бывшего Советского Союза. Путин предоставлял разведданные, поддерживая американскую войну в Афганистане. Такие действия были бы невообразимы во время холодной войны.



В 2007 году Путин предложил Вашингтону компромисс по совместной противоракетной обороне. После избрания в 2008 году президент Медведев предложил совместно проработать несколько ключевых инициатив. В свою очередь, президент Обама выступил с идеей «перезагрузки». Как бы то ни было, но предложения России не воспринимались Америкой искренне.



По мнению эксперта, Вашингтону следовало признавать жесты доброй воли Москвы. Ведь эти политические жесты являлись «верным признаком искреннего желания России сотрудничать с США», избегая при том «советских идеологических парадигм». Усилия России должны были привести к стратегическому партнёрству с США. Но Вашингтон «не сумел воспользоваться этой возможностью», с горечью замечает автор. Вместо этого он «продолжал относиться к России как к СССР» («геополитический враг Америки номер один»). И эта неспособность отличить Россию от Советского Союза отравляет отношения двух государств и по сей день, резюмирует автор. Американские СМИ рисуют Россию «врагом и агрессором».



Санкции, которые американцы прописали русским, «обречены на провал», отмечает далее эксперт. Прагматичное сотрудничество, вероятно, было бы «более продуктивным», иронизирует он. Америке не следует жить привычками холодной войны. Она должна восстановить доверие через обновление кадрового состава дипломатов и политиков. Эти люди должны стремиться к приоритету торговли, а не конфликтов. Эти люди должны знать русский язык. Этот подход сработает. Это ясно, ведь многие американцы, которые работают в современной России, бывают «приятно удивлены», обнаруживая расхождения по сравнению со стереотипами. Всё в кучу - отравление, химоружие, иноагенты. Майор Трамп спалился?..



США следует как следует подумать над этим и признать выгоду от большого потенциала конструктивных отношений с Россией — той самой страной, которая была одним из сильнейших американских союзников в течение почти полутора сотен лет.



* * *



Отставка мистера Тиллерсона, который по той самой «привычке», о каковой ехидно высказался Лукьянофф, обвинил Москву в отравлении Скрипаля, показывает, что градус русофобии в Вашингтоне ещё можно понизить. Не исключено, что ястребы-конгрессмены сейчас вновь поставят заезженную пластинку с синглом «Трамп — агент Кремля», но Трамп едва ли своё решение отменит. И будущий госсекретарь М. Помпео, если только его утвердят, вряд ли станет в своих заявлениях рубить сплеча, разбрасываясь унизительными для России бездоказательными обвинениями.



Кроме того, как о том справедливо говорит тот же мистер Лукьянофф, американцам, в первую очередь политикам, надо бы усвоить: Россия — это вовсе не Советский Союз. Экономически она много слабее, а технологически она стоит много ниже США. Развитым социализмом в стране и не пахнет — русские давно привыкли к выкрутасам капитализма и рынка. Причины для противостояния двух политических систем не существует. Мышление в духе холодной войны, характерное, к примеру, для древнего сенатора Маккейна и его сподвижников, устарело ещё в конце 1980-х годов. Политика — дело грязное, но оно как будто само себя очищает, когда политики находят компромиссы и уводят планету от тотальной ядерной войны. Или когда побеждают терроризм.



Едва ли, конечно, мистер Трамп, берущий за образец милитариста Рейгана, станет причиной сближения двух государств. Остаётся надеяться, что он не испортит отношения ещё больше, а его преемник будет тяготеть более к миру, нежели к милитаризации и гонке вооружений. Несколько часов назад президент США Д. Трамп объявил о своём решении: Рекс Тиллерсон будет уволен с поста госсекретаря. Скрывать причину решения Трамп не стал: прямо объявил, что у него (Трампа) случились «разногласия» с мистером Тиллерсоном по поводу образа мышления.Обозреватели и аналитики в США тут же уцепились за связь между заявлением Тиллерсона об отравлении С. Скрипаля в Солсбери (Великобритания), за которым якобы стоит Москва, и нынешним решением президента Трампа.Напомним, накануне Госдепартамент в лице своего начальника официально согласился с британским правительством и парламентом, настроенными против России. Госдеп счёл, что Кремль, вероятно, ответственен за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. О «полной уверенности» в этом, но без каких-либо доказательств, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон заявил через сайт своего ведомства:Несмотря на «вероятно» и «похоже», заявление оказалось весьма жёстким и, в сущности, однозначным.Кандидат на пост госсекретаря уже обозначен: это Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ. Кандидатуру должен ещё одобрить сенат.Отставка Тиллерсона запланирована на 31 марта, о чём любезно сообщил прессе и сотрудникам Госдепа сам Тиллерсон.Джонатан Чейт в «New York Magazine» в связи с грядущей отставкой Тиллерсона иронически сопоставляет факт резкого заявления госсекретаря с решением Трампа: «Трамп отрицает вину России в убийстве [так в оригинале: Murder. — О. Ч.]. Тиллерсон её признаёт. И он уволен. Хм!»Причину отставки госсекретаря обозреватель видит в том, что Тиллерсон «явно назвал Россию виновницей убийства Сергея Скрипаля в Соединённом Королевстве, а Дональд Трамп этого не сделал».Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник осудила отравление как «безрассудный» и «возмутительный» акт, но при этом неоднократно отказалась одобрить вывод британского правительства о том, что за этим стоит Россия. Она сказала, что Вашингтон готов поддержать Британию, оказать ей помощь, но не признала виновницей инцидента с отравлением Москву.Зато Рекс Тиллерсон однозначно дал понять, что попытка «явно» была предпринята русскими. И на другой день, утром, Трамп уже отправил Тиллерсона в отставку «без каких-либо предварительных уведомлений», пишет журналист. После этого Трамп «ненадолго появился на газоне Белого дома», где его настигла пресса. На вопрос об отравлении Скрипаля он ответил: «Мы будем осуждать Россию или того… кто бы это ни был».Кто бы это ни был? Нет, это едва ли не совпадение: увольнение госсекретаря Чейт находит связанным с резким заявлением того. И вместе с тем Чейт удивлён: какое же тогда «невинное» объяснение может дать администрация Трампа отравлению Скрипаля, ежели «ближайший союзник [США], на территории которого произошло убийство, совершенно ясно указал на того, кто его совершил?»Некоторые эксперты весьма своевременно высказались на тему необходимых перемен. От оскорблений в адрес Москвы Вашингтону пора бы перейти к сотрудничеству.На эту тему рассуждает Питер Лукьянофф (Peter N. Loukianoff) в издании «Russia Insider».П. Лукьянов — американский предприниматель, инвестор с более чем 20-летним опытом работы в российско-американских предприятиях, публицист, автор материалов о России и СССР.Американцам пора признать: пришло время для «прагматического сотрудничества с Россией», полагает Лукьянофф.Несмотря на давний крах коммунизма в России и на независимость России, многие в Вашингтоне всё ещё не могут представить «продуктивных отношений» с русскими. А ведь до 1917 года Россия была единственной крупной державой в мире, с которой у США «не было ни войн, ни серьёзных дипломатических споров», напоминает эксперт. Русские даже поддерживали и защищали Америку на протяжении сложных периодов: американской революции и гражданской войны. И президент Джефферсон однажды заявил, что Россия — наиболее дружественная американцам «сила на Земле».А сегодня один народ обвиняет другой народ во вмешательстве. Но разве не должны Соединённые Штаты искать пути к добрым отношениям с Россией, разве не должны американцы делать это «ради национальных интересов Америки»? Но делается обратное: бесконечное повторение санкций вынудило Россию сблизиться не с США, а с Китаем. Шансы на конфронтацию растут — политические, экономические, ядерные и другие.А ведь русские уже делали американцам, и не раз, предложения по партнёрству — и в сфере бизнеса, и борьбе с терроризмом, и европейской безопасности.Сейчас США вынуждены восстанавливать взаимное уважение и пытаться заинтересовать Москву «своими предложениями». Почему? Потому, что история и прагматизм показывают: конструктивное сотрудничество с Россией — в интересах Америки!Лукьянофф предлагает Вашингтону «очиститься» от «предвзятого отношения к Москве».Настало время, считает эксперт, сместить акценты внешней политики США — отойти от концепции холодной войны, от самих устарелых понятий давнего времени и «переосмыслить деловые отношения с Россией».Лукьянофф напоминает, что Россия неоднократно пыталась сблизиться с Соединёнными Штатами. В 2000 году, в первый год своего пребывания в должности, президент Путин предложил даже присоединить Россию к НАТО. После трагедии 11 сентября Путин стал первым мировым лидером, который выразил президенту Бушу соболезнования. Он даже вошёл в контакт с лидерами среднеазиатских стран, чтобы те позволили американским войскам использовать военные базы бывшего Советского Союза. Путин предоставлял разведданные, поддерживая американскую войну в Афганистане. Такие действия были бы невообразимы во время холодной войны.В 2007 году Путин предложил Вашингтону компромисс по совместной противоракетной обороне. После избрания в 2008 году президент Медведев предложил совместно проработать несколько ключевых инициатив. В свою очередь, президент Обама выступил с идеей «перезагрузки». Как бы то ни было, но предложения России не воспринимались Америкой искренне.По мнению эксперта, Вашингтону следовало признавать жесты доброй воли Москвы. Ведь эти политические жесты являлись «верным признаком искреннего желания России сотрудничать с США», избегая при том «советских идеологических парадигм». Усилия России должны были привести к стратегическому партнёрству с США. Но Вашингтон «не сумел воспользоваться этой возможностью», с горечью замечает автор. Вместо этого он «продолжал относиться к России как к СССР» («геополитический враг Америки номер один»). И эта неспособность отличить Россию от Советского Союза отравляет отношения двух государств и по сей день, резюмирует автор. Американские СМИ рисуют Россию «врагом и агрессором».Санкции, которые американцы прописали русским, «обречены на провал», отмечает далее эксперт. Прагматичное сотрудничество, вероятно, было бы «более продуктивным», иронизирует он. Америке не следует жить привычками холодной войны. Она должна восстановить доверие через обновление кадрового состава дипломатов и политиков. Эти люди должны стремиться к приоритету торговли, а не конфликтов. Эти люди должны знать русский язык. Этот подход сработает. Это ясно, ведь многие американцы, которые работают в современной России, бывают «приятно удивлены», обнаруживая расхождения по сравнению со стереотипами.США следует как следует подумать над этим и признать выгоду от большого потенциала конструктивных отношений с Россией — той самой страной, которая была одним из сильнейших американских союзников в течение почти полутора сотен лет.Отставка мистера Тиллерсона, который по той самой «привычке», о каковой ехидно высказался Лукьянофф, обвинил Москву в отравлении Скрипаля, показывает, что градус русофобии в Вашингтоне ещё можно понизить. Не исключено, что ястребы-конгрессмены сейчас вновь поставят заезженную пластинку с синглом «Трамп — агент Кремля», но Трамп едва ли своё решение отменит. И будущий госсекретарь М. Помпео, если только его утвердят, вряд ли станет в своих заявлениях рубить сплеча, разбрасываясь унизительными для России бездоказательными обвинениями.Кроме того, как о том справедливо говорит тот же мистер Лукьянофф, американцам, в первую очередь политикам, надо бы усвоить: Россия — это вовсе не Советский Союз. Экономически она много слабее, а технологически она стоит много ниже США. Развитым социализмом в стране и не пахнет — русские давно привыкли к выкрутасам капитализма и рынка. Причины для противостояния двух политических систем не существует. Мышление в духе холодной войны, характерное, к примеру, для древнего сенатора Маккейна и его сподвижников, устарело ещё в конце 1980-х годов. Политика — дело грязное, но оно как будто само себя очищает, когда политики находят компромиссы и уводят планету от тотальной ядерной войны. Или когда побеждают терроризм.Едва ли, конечно, мистер Трамп, берущий за образец милитариста Рейгана, станет причиной сближения двух государств. Остаётся надеяться, что он не испортит отношения ещё больше, а его преемник будет тяготеть более к миру, нежели к милитаризации и гонке вооружений. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 280 Источник Похожие новости Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем И звуки Моцарта и хруст баварской рульки Не поздно ли спохватились? Хмеймим и весь северо-запад САР под прицелом «агрессивного детища» Турции

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