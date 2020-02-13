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Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в правительство

13 февраля 2020, 15:39  •  13 • Политика
Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесен в правительство России. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Росреестра, который занимался разработкой документа совместно с Минэкономразвития на протяжении двух лет.
По данным единого государственного реестра недвижимости, в стране незарегистрированными остаются более чем 3,5 млн гаражей. Многие граждане годами не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а также из-за отсутствия в законе определения «гараж». Предположительно, новый законопроект может коснуться более 4 млн гаражных объектов.
В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 млн гаражных объектов. При этом количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно превышает указанные показатели. При этом в российском законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.
Помимо этого, документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.
В конце ноября замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.

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