Проект «Великая Польша» – как барьер между Россией и Германией

Почему Варшаве мало «восточных кресов», а нужны Украина и Белоруссия целиком

На фоне продолжающегося саморазрушения Украины и запуска аналогичного процесса в Белоруссии нередко можно встретить высказывания о том, что главным выгодополучателем от краха этих государств может явиться соседняя Польша. В Варшаве никогда не забывали об утраченных в 1939 г. землях – «восточных кресах», ныне западных территориях Украины и Белоруссии. Киев даже предоставил полякам юридическую возможность для возвращения этих территорий, объявив «преступным» и недействительным пакт Молотова – Риббентропа (советско-германский договор о ненападении 1939 г.). В Минске уже официально заявляют об угрозе откола Гродненской области с целью её последующего присоединения к Польше. Подобные настроения устойчиво витают среди польских националистов и значительной части элит, нередко прорываясь в местный эфир или на страницы печати. Об этом, например, говорят бывший польский министр образования, основатель движения «Всепольская молодежь» Роман Гертых и популярный публицист Томаш Зоммер. Процитируем также слова известного публициста Войцеха Цейровского, обращенные к Белоруссии: «Если вы хотите быть демократической страной, то, пожалуйста, отдайте Польше то, что ей принадлежит».

Сбор и верификация в Польше имущественных претензий бывших польских владельцев недвижимости и земель «на кресах» в последнее время заметно активизировались.

Однако Варшава категорически отрицает наличие у неё намерений осуществить аншлюс западной Украины и западной Белоруссии. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отверг обвинения в том, что его страна якобы хочет получить часть белорусской территории, подчеркнув, что она лишь хочет «выступать в качестве примера проведения мирной трансформации государственного строя и делиться опытом».

М. Блащак

И в это, кстати, можно поверить, ибо, как ни парадоксально, Польше удобнее и перспективнее постепенно поглотить указанные постсоветские государства полностью, а не их отдельные части. Попытки простого присоединения «потерянных территорий» легко могли бы быть расценены в Европе как участие в расчленении Украины и Белоруссии, схожем с судьбой самой Польши, и не получить одобрения европейцев. Несомненным противником такого исхода выступила бы Германия, не заинтересованная в дальнейшем возвышении Польши. Берлин в таком случае был бы также вправе поставить вопрос об отошедших ей по итогам войны собственных «восточных землях». Подобный вариант не очень устраивает Вашингтон, поскольку оставшиеся украинские и белорусские земли при таком раскладе неизбежно бы влились в состав России, усилив её.

Другое дело – «ползучее переваривание» Украины и Белоруссии целиком через союзы, переходящие в ассоциацию и конфедерацию по результатам волеизъявления, что не потребует согласия третьих стран. Попутно шаг за шагом должен меняться и культурно-исторический код проживающих там этносов, то есть продолжен приостановленный было процесс «ополячивания» двух восточнославянских народов, прежде всего, через язык и религию. В этом направлении размышлял в своё время Юзеф Пилсудский, выдвигая концепции «прометеизма» и «трёхморья».

Ю. Пилсудский

Модернизированный вариант «доктрины Пилсудского» предполагает решение на первом этапе главной задачи – откола Украины и Белоруссии от России и хаотизации их культурно-политического пространства, из которого в последующем может быть создана новая геополитическая реальность. Собственные «пример» и «опыт» на данном пути – значительно более действенное оружие, чем штыки и пушки.

Демонстрации в Польше в пользу белорусской оппозиции

Действительно, если посмотреть на современные украинский и белорусский языки, то нетрудно заметить, что непонятные русскому уху элементы в них – это в основном достаточно поздние заимствования, в том числе искусственного характера, из польского языка. Замените их исконными восточнославянскими словами, и никакого перевода не понадобится. В условиях «украинизации» и «белорусизации» с насильственным отторжением от русского языка, что уже происходит на Украине и может получить развитие в Белоруссии, процесс дальнейшей полонизации их «государственных мов» неизбежен. Этому будет способствовать и продвигаемый не только правыми националистами, но и прозападными либералами в обеих странах переход на латиницу.

Казавшееся совсем недавно совершенно невероятным объединение украинских униатов и православных в единую церковь сейчас уже выносится на повестку дня. Подконтрольная Ватикану УКГЦ и созданная Порошенко, но по сути «беспризорная» ПЦУ ведут об этом переговоры в практической плоскости. В силу своих материальных и иных возможностей верховодить в подобном симбиозе будут опирающиеся на ресурсы Рима униаты, поскольку у ПЦУ нет поддержки ни от кого. Экуменический патриарх Варфоломей настроен только брать, а не давать. Ключевая роль в политике Ватикана на этих территориях будет принадлежать польским католикам. В Белоруссии они и вовсе минуют «униатское чистилище», стремясь к прямому переходу населения страны в католицизм. К этой конфессии в стране относится не только польское нацменьшинство, но и немалая часть белорусов, чему способствовало попустительство государственного руководства в прежние годы. Серьезную активность в католическом прозелитизме на белорусской земле проявляет, в частности, делегированный из Варшавы архиепископ Минский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Главы ПЦУ и УГКЦ на фоне патриарха Варфоломея и римского папы

В современной Польше чрезвычайно популярен взгляд на будущее страны, сформулированный основателем и многолетним директором американской частной «разведывательно-аналитической» компании Stratfor Джорджем Фридманом. Он также хорошо известен своими тесными связями с политическим истеблишментом США и публикацией таких сценариев и прогнозов, которые угодны Белому дому. В своих трудах и высказываниях Фридман последовательно проводит льстящую польскому самолюбию мысль о неминуемом превращении Варшавы в важнейшую геополитическую силу всей Евразии. И, похоже, именно его «визионерскими» откровениями, помноженными на модернизированное наследие Ю. Пилсудского, продиктованы настроения и многие практические шаги руководства Польши в отношении её восточных соседей.

Джордж Фридман

В вышедшей около десяти лет назад книге «Следующие сто лет», изданной в том числе и в России, Фридман предсказал Польше не просто великое будущее, но и доминирующую роль в Центральной и Восточной Европе (1). С того момента и по сегодняшний день Фридман регулярно выступает с похожими пророчествами на варшавском радио и телевидении. По его мнению, «польский блок» постепенно поглотит всю европейскую часть бывшего СССР, создав таким образом государство со 100-милионным населением и с территорией, достигающей 1,2 млн кв. км. Действуя в интересах Америки и с её помощью, этот гигант будет эффективно сдерживать и контролировать не только Россию, но и Германию, не допуская их сближения. Со временем в состав данного образования войдут Хорватия и Словения. «Польша не была великой державой с XVI в. Но когда-то она была таковой… и, думаю, станет снова», – полагает Фридман. Можно, конечно, оценить эти прогнозы как плод безудержной фантазии, но нельзя не заметить, что все внешнеполитические инициативы Варшавы последнего времени в Восточной Европе, включая пресловутое «трёхморье», идут примерно в том же направлении.

Э. Макрон, А. Дуда, А. Меркель: возвысится ли Варшава выше Парижа и Берлина?

Книга Фридмана – не просто геополитическое фэнтези. Её жанр подпадает под распространённую в американском разведсообществе методику составления «самореализующихся прогнозов» или «самосбывающихся пророчеств». То есть описывается не обязательно самое вероятное, но самое желаемое будущее. По теории мировые игроки, увлеченные этими идеями, будут подстраиваться под них сами, повышая шансы на реализацию именно этого сценария. По такой методике пишут свои «форкасты» и Stratfor, и государственные учреждения США, подобные ЦРУ или Национальному разведывательному совету, подкрепляя их в дальнейшем собственной активностью. Оценить результативность подобной технологии достаточно трудно, но на примере Польши видно, что некоторые участники мировой политической сцены и в самом деле начинают руководствоваться подобными, в общем-то, достаточно сомнительными разработками.

Великодержавие Польши XVI века рухнуло, прежде всего, из-за недостаточной ресурсной базы. Те же основания для подобного исхода сохраняются и сейчас. Варшава может сама существенно пострадать от «имперского перегрева» (по Полу Кеннеди), даже не вступив ещё на порог создания «собственной империи», а лишь приблизившись к нему.

Примечание

(1) Джордж Фридман, «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века», М.: Эксмо, 2010. — 336 с.