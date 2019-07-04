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«Проект в формате «звёздных войн»: зачем Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию
04 июля 2019, 03:09 • 56 • В мире
Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции. В представленном Пентагоном списке «желаемых будущих возможностей» этого объекта значатся «условия для транспортировки людей» и «возможность смены орбиты». Однако на начальном этапе станция должна быть необитаемой и пригодной для разного рода экспериментов . Эксперты говорят о «чисто военном назначении» нового проекта, который с учётом последних инициатив Вашингтона в космосе может выполнять роль командного пункта. По мнению аналитиков, вся политика Белого дома в этой сфере направлена на милитаризацию межзвёздного пространства, что создаёт угрозу для международной безопасности.
Военный спутник США © Space and Missile Systems Center/Dod
Министерство обороны США ищет подрядчика на разработку собственной орбитальной станции. Заявки будут приниматься до 9 июля. Об этом говорится в тендере, размещённом на сайте Подразделения оборонных инноваций Пентагона.
«Министерство обороны США ищет проекты автономной орбитальной станции. Проект должен поддерживать сборку в космосе, проведение экспериментов с микрогравитацией, логистику и хранение, производство, обучение, оценочные испытания, размещение полезной нагрузки и иные функции. Проекты должны быть выведены на низкую околоземную орбиту в течение 24 месяцев с момента заключения контракта и иметь системы наведения, навигации и управления для длительной автономной работы», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.
«Не просто фантастика»
Как отмечают аналитики американского портала Breaking Defense, исходя из главных требований заказчика, можно сделать вывод, что речь идёт о необитаемой станции с внутренним объёмом не более 1 куб. м и массой полезной нагрузки 80 кг. Однако этот объект вполне может стать основой для более крупной орбитальной станции с экипажем на борту.
Так, в заявке Минобороны США в перечне «желаемых будущих возможностей (доступных в качестве опций на начальном или будущем этапе реализации)» упоминаются осуществление «временной или постоянной стыковки с другими модульными станциями того же типа (пилотируемыми или беспилотными)», а также «условия для транспортировки людей», «возможность смены орбиты» и «обеспечение радиационной стойкости для применения за пределами низкой околоземной орбиты», то есть на расстоянии свыше 2 тыс. км от Земли.
По мнению Breaking Defense, планы Пентагона демонстрируют, что перспективы появления в космосе американских военнослужащих как на специальных станциях на орбите Земли, так и в пространстве между Землёй и Луной — «уже не просто научная фантастика».
Как отметил в беседе с RT военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, проект космической станции Минобороны США напоминает программу «звёздных войн» времён Рональда Рейгана. Тогда в рамках проекта «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) США рассматривали возможность разместить в космосе боевые установки, предназначенные для уничтожения советских межконтинентальных баллистических ракет.
В свою очередь, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США не обладают богатым опытом создания собственных орбитальных станций. Наиболее амбициозный проект — станция Freedom — появился как раз во времена СОИ Рейгана как ответ советскому «Миру». Но этот проект, предполагавший участие европейских и американских союзников, так и не был реализован до конца. Остатки разработок той поры — американский сегмент Международной космической станции (МКС).
«Если в дела орбитальных станций вмешивается Пентагон, то это говорит о том, что станция будет иметь чисто военное назначение. Все эксперименты на её борту будут осуществляться в интересах Пентагона. И понятно, что этот проект не будет международным», — говорит Леонков.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, станция также может использоваться для управления другими космическим объектами. Например, орбитальным самолётом ВВС США Boeing Х-37, о задачах которого в космосе Пентагон не распространяется.
«Если состыковать эти два проекта, то всё становится на свои места, — утверждает Кнутов. — Эта станция будет управлять действиями таких кораблей, как Boeing Х-37, который будет вести войну в космосе. Станция может стать командным пунктом и центром для размещения космического оружия».
На Луну и дальше
Космические военные программы Соединённых Штатов официально со времён холодной войны не предполагают создания пилотируемых орбитальных боевых станций. Однако нынешний президент Дональд Трамп выступает за то, чтобы в рамках Вооружённых сил США фукнционировали космические войска как отдельный вид ВС.
В декабре прошлого года он подписал указ о создании в Пентагоне Космического командования. Кроме того, в администрации неоднократно заявляли о необходимости преодолеть якобы имеющееся отставание от России и Китая в области использования космического пространства в военных целях. В ВВС США в рамках подготовки к более интенсивному использованию космического пространства разработали даже специальное обучающее мобильное приложение для боевых пилотов.
В МИД России ранее заявляли, что готовы к диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. В то же время российское внешнеполитическое ведомство отмечало, что США препятствуют выработке международного соглашения, которое бы остановило милитаризацию космоса.
«Такой сценарий в целом был ожидаем с учётом линии США на обеспечение своего одностороннего доминирования в космосе любыми способами, о чём, в частности, свидетельствует решение Вашингтона о развёртывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году», — говорится в заявлении МИД России.
Формально США, как и другие участники Договора о космосе 1967 года, могут создавать станции военного назначения на околоземной орбите. Международное право запрещает размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения, а также использовать Луну и другие небесные тела в военных целях. Однако милитаризация космоса не способствует снижению международной напряжённости, отмечают эксперты.
Кроме того, в Пентагоне открыто изучают планы военной экспансии за пределы земной орбиты. Так, в опубликованном в мае совместном докладе Исследовательской лаборатории ВВС США и Экспериментального управления оборонных инноваций говорится о том, что в средне- и долгосрочной перспективе (пять лет и более) разработка и развёртывание систем и средств в космосе будут иметь два стимула: «Первый — потребность вооружённых сил в расширении базирования и деятельности критически важных объектов в окололунном пространстве с целью сокращения возможностей наших противников в части обнаружения этих объектов и ударов по ним, а также для укрепления наших возможностей и снижения возможностей наших противников в применении силы через космос, из космоса и в космосе. Второй стимул — необходимость создания должной инфраструктуры и средств для возвращения, а затем для постоянного присутствия США на Луне и за её пределами».
Однако размещение военной базы США на Луне будет прямым нарушением договора 1967 года, отмечают эксперты.
Адекватный ответ
Как отмечал ранее первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир, размещение американского оружия в космосе может быть направлено для нанесения превентивного удара по России, Китаю или любому другому государству и уничтожения баллистических ракет на ранних стадиях полёта.
В качестве адекватных ответных мер Москвы было названо принятие на вооружение комплексов «Сармат» и «Авангард», способных преодолеть американскую глобальную систему ПРО.
В свою очередь, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов отмечал, что Москва будет отвечать «зеркальными и асимметричными мерами» на размещение американского оружия в космосе.
«Военно-космические планы США несут опасность для всех стран, — считает Кошкин. — России придётся отвечать своей космической программой, которая позволит нейтрализовать подобную угрозу».
По словам Алексея Леонкова, есть два направления противодействия планам американцев. Первый путь — дипломатический — усиление международного давления на США. Второй — военно-технический — укрепление собственного оборонного потенциала.
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