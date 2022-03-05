«Проект Украина» схлопнулся, а Зеленскому стоит опасаться не России

Зеленский разошелся не на шутку – даже на НАТО накинулся. Наркотики и безысходность творят с человеком чудеса. То же было с Тихановской, протест которой сдулся, а сама она начала критиковать ЕС за недостаточную «помощь» Белоруссии. Теперь оба никому не нужны – ни своему народу, ни Западу.«Всё, на что способен был альянс сегодня, — это провести через систему своих закупок 50 т дизтоплива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум», - заявил он в своем «экстренном» сообщении.Саммит НАТО он назвал «слабым и растерянным» и подытожил, что откупиться топливом от Украины не получится. Ой ли?Зеленский не нужен никому. Штаты уклоняются от ответа по поводу убежища для него. Боррель его тоже не особенно ждет. Позвал Зеленского британский премьер Джонсон, но он клоун, кто бы его слушал. Сейчас в Сети много информации о том, что Зеленский прибыл в Польшу, а его жена во Франции. Так ли это – неизвестно, но вполне возможно.Украине такой президент тоже не нужен. А зачем стране глава, который не может думать своей головой. Он отличный актер и играл в президента, выполняя требования Запада. Его выпад против НАТО тоже уже ничего не поменяет – все понимают, что он это говорит от отчаяния, а не потому что он такой смелый и дерзкий.За 8 лет коллективный Запад расслабился и, вероятно, уже не ожидал, что Россия так резко ответит. Ответит за все. «Проект Украина» закрылся, схлопнулся, а Зеленский…ну его или ликвидируют, сделав сакральной жертвой, что очень вероятно, ведь это методы Запада, или он-таки найдет, где спрятаться и проживет там до конца дней. Если он, конечно, не попадется нашим вежливым.