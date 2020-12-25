«Проект такого масштаба реализуется впервые»: чем уникальны модернизированные противолодочные корабли ВМФ

Впервые после модернизации фрегат проекта 1155 «Маршал Шапошников» провёл стрельбы из нового оружия, сообщает Минобороны РФ. На полигоне в Японском море были испытаны артиллерийские установки и торпедный комплекс. Ключевая особенность судна теперь заключается в мощном современном ударном вооружении. Как предполагается, на очереди аналогичная, по сути, перестройка другой платформы Тихоокеанского флота — «Адмирала Виноградова». Эксперты отмечают, что модернизация кораблей проекта 1155 «своевременна и полезна» для ВМФ.

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» после модернизации начал испытывать новые образцы оружия, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (Владивосток) МО РФ. В частности, корабль провёл стрельбы из артиллерийских установок А-190 и АК-630. Также было проверено торпедное вооружение.

«На нынешнем этапе экипаж совместно с представителями промышленности приступил к испытанию новых образцов оружия, установленных на фрегате. В заливе Петра Великого (Японское море. — RT) впервые проведён комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Более мощная боевая единица»

Работы по обновлению «Маршала Шапошникова» проводились на мощностях АО «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток). По данным военного ведомства, на судне был «выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия».

Как отмечают на «Дальзаводе», глубокая модернизация «Маршала Шапошникова» привела к изменению облика корабля и позволила продлить срок его эксплуатации.

«Проект такого масштаба впервые реализуется в России… После глубокой модернизации в АО «Центр судоремонта «Дальзавод» корабль («Маршал Шапошников») станет фрегатом и будет представлять собой более мощную боевую единицу», — говорится на сайте предприятия.

Модернизированный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Помимо нового ракетного и артиллерийского вооружения, на «Маршале Шапошникове» были установлены более совершенные вспомогательные механизмы, силовой агрегат, рулевое устройство, средства связи, обнаружения и навигации.

Из информации, представленной на стенде «Дальзавода», следует, что «Маршал Шапошников» получил достаточно мощное радиоэлектронное вооружение. Оно включает несколько радиолокационных станций (РЛС), боевую информационно-управляющую систему «Сигма», средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ТК-25, систему обработки радиолокационной информации СОИ 5П-30П, комплекс посадки вертолётов «Тюльпан-В1», универсальную систему управления огнём корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира».

Однако главной особенностью обновлённого «Маршала Шапошникова» стал универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 (УКСК), который позволяет проводить пуски «Калибров», «Ониксов», гиперзвуковых «Цирконов» и противолодочных управляемых ракет комплекса «Ответ».

В частности, «Маршал Шапошников» получил возможность применять крылатые ракеты.

Второй по счёту корабль проекта 1155, который может подвергнуться перевоплощению из БПК во фрегат, — это БПК «Адмирал Виноградов», также несущий службу на Тихоокеанском флоте.

По информации «Известий», в результате глубокой модернизации «Адмирал Виноградов» должен получить вооружение ещё мощнее, чем установлено на «Маршале Шапошникове».

В частности, на палубе корабля может появиться зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М». Данное средство ПВО оснащено двумя 30-мм шестиствольными автоматическими пушками ГШ-6-30 и восемью ракетными установками. Такой арсенал позволяет бороться со всеми типами воздушных целей на дальности до 20 км и на высоте до 15 км.

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев считает целесообразной установку «Панцирь-М» на корабли ВМФ. По его словам, комплекс существенно повышает возможности противовоздушной обороны военно-морских платформ России. Сейчас «Панцирь-М» устанавливается на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», а в будущем им планируется оснащать фрегаты проекта 22350.

«Панцирь-М» — это модификация одноимённого сухопутного комплекса, который получил успешное боевое крещение в Сирии. Насколько я понимаю, корабельная версия впитала лучшее от него. Главное достоинство семейства «Панцирь» заключается в способности вести огонь как зенитным, так и пушечным вооружением», — пояснил Корнев RT.

ЗРАК «Панцирь-М»

РИА Новости

© Александр Гальперин

Из данных, представленных в сентябре на информационном стенде «Дальзавода», следует, что в результате модернизации на «Адмирале Виноградове» могут быть установлены малогабаритный торпедный комплекс «Пакет», многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», РЛС «Минерал», «Пума», «Позитив» и «Фуркэ» с системой обработки информации.

Как ожидают на предприятии, «Адмирал Виноградов» получит возможность применения гиперзвуковых ракет, в два раза больший боекомплект противокорабельных боеприпасов, а с установкой «Пакета» будет улучшена противоторпедная защита судна.

Согласно подсчётам инженеров, с новым арсеналом боевой потенциал «Адмирала Виноградова» увеличится в два раза по сравнению с нынешнем уровнем.

Возможность использования вертолётов

По данным источников российских СМИ, радикальное обновление может ожидать и другие большие противолодочные корабли проекта 1155. В числе ближайших «претендентов» называются «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Левченко».

Эти корабли были построены в 1980-е годы и нуждаются, как полагают эксперты, в радикальном обновлении. Трансформация военно-морских платформ в многофункциональные фрегаты — наиболее оптимальный сценарий модернизации и продления срока службы, говорят аналитики.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский также считает, что модернизация кораблей проекта 1155 «своевременна и полезна» для российского флота. По его словам, водоизмещение и габариты БПК позволяют установить широкий спектр новых вооружений.

«Проект 1155 оказался очень удачным. Главная энергетическая установка обеспечивает вполне высокую скорость хода — порядка 30 узлов (55,56 км/ч). Кроме того, у проекта 1155 большая автономность. Но вооружение этих кораблей действительно необходимо поменять, что, собственно, и удалось сделать на «Маршале Шапошникове», — сказал Мураховский.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Эксперт обратил внимание на важное преимущество модернизированного корабля проекта 1155, а именно — на возможность использования вертолётов. Как считает Мураховский, винтокрылые машины необходимы ракетным комплексам фрегата для загоризонтного целеуказания.

«На сегодняшний день сложно сказать, какое количество кораблей проекта 1155 будет обновлено. Но если удастся модернизировать ещё несколько единиц, то это будет хорошим подспорьем для нашего Военно-морского флота, поскольку мы за относительно небольшие деньги получим мощные корабли океанской зоны», — подытожил Мураховский.