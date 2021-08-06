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Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов

06 августа 2021, 02:35  •  73 • Политика
Столица России может быть перенесена в Сибирь. Это прекрасно отразилось бы на развитии этой части страны. О том, как это работает, ранее говорил и Константин Малофеев, объясняя: если бизнесмен, олигарх живёт в конкретном регионе, то и этот регион процветает. А значит, и перенос столицы в Сибирь может сработать - земля станет точкой притяжения, в том числе для бизнеса.
Министр обороны России Сергей Шойгу полагает, что столица страны может быть перенесена в Сибирь. Однако этого мало. Для лучшего развития этой части гигантской России следует построить несколько новых городов. Подобный проект, напомнил Шойгу, был в советское время, однако довести его до конца не удалось, Союз распался.
С инициативой, как и писал ранее Царьград, Сергей Шойгу выступил в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Он заявил о необходимости построить в Сибири 3-5 городов с населением 300-500 тыс. человек ("а лучше - до миллиона"), которые бы стали крупными научно-промышленными и экономическими центрами.
И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, - сказал министр, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.
Строительство новых городов, развитие уже имеющихся... Об этом ранее говорил и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, напоминая, что в первую очередь таким развитием должны заниматься люди обеспеченные - наши бизнесмены, так называемые олигархи. Ведь если условный олигарх живёт и работает в регионе, то и этот регион выглядит уже иначе:
Связь с реальностью может быть только одна. Она может быть, только когда ты здесь живёшь - в России, - подчёркивал Константин Малофеев в беседе с Юрием Пронько. - Вот, Владимир Богданов (генеральный директор и совладелец ПАО "Сургутнефтегаз". - Ред.), он живёт в Сургуте. И сравните Сургут и Норильск. Съездите в Норильск и съездите в Сургут. В Норильске собственник их корпорации не живёт, а в Сургуте живёт. Вы сразу увидите разницу. Вот так это работает. Потому что когда человек там живёт, всё меняется. Ты же не будешь гадить там, где живёшь. У тебя там дети, внуки, у тебя там знакомые, друзья. У тебя всё там! И ты будешь удивляться, почему здесь баскетбольная "коробка" лучше, чем в Нью-Йорке. Да потому что сам там играю. А когда ты здесь не живёшь, тебе важно только зарплаты выплатить и чтобы социального взрыва не было. Поэтому и нужно, чтобы элита здесь жила и здесь находилась.
Константин Малофеев уверен, что все мы должны начать жить в условиях этой нормальности, когда Россия - дом.
"А если здесь кто-то не живёт, если много времени проводит за границей, это уже проблема всей этой прослойки. Пожалуйста, в отпуск съездите, или лечиться съездите, или ещё что-нибудь. Но жить должны здесь, и дети должны здесь учиться. Семья должна быть здесь", - добавил Малофеев.

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