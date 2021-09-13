Проект Шойгу поможет олигархам покорить Сибирь • 115 • Аналитика Сергей Шойгу заявил амбициозную идею – построить в Сибири новые города и транспортный коридор «Кедровый тракт». Она тут же обросла альтернативными вариантами. Например, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил построить город-спутник в окрестностях Владивостока. Всё говорит о том, что стратегическое решение направить в Сибирь и Дальний Восток поток денег уже принято на высоком уровне. Вопрос в том, будет ли от этих денег польза кому-то, кроме подрядчиков. Сюжет: Коррупция На первый взгляд предложения Сергея Шойгу выглядят как предвыборный ход. Ведь именно он возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму, а партии в последнее время явно не хватало свежих тезисов. Причём жизнь учит, что лучше не обещать избирателю чего-то конкретного, например удвоения ВВП или кратного повышения пенсий. Потом ведь эти цифры и предъявить могут. Так что лучше обойтись просто красивой идеей. Например, идеей освоения Сибири. В пользу того, что план строительства новых сибирских городов родился в качестве предвыборного тезиса, говорит его абсолютная непроработанность. Публике не представлено никаких проектов и изысканий. Есть только слова кандидата в депутаты Госдумы Сергея Шойгу. И это при том, что он сам признался: Русское географическое общество с его участием разрабатывает идеи развития Сибири более 10 лет. Неужели за такое время не успели подготовить презентацию? Или всё же вспомнили о теме аккурат накануне выборов? Сергей Шойгу, Министр обороны Российской Федерации Интрига в том, что полностью откатить назад свои обещания у Сергея Шойгу и «Единой России» теперь не получится. Сказали: «Будем строить в Сибири новые города!» – придётся строить. И дело не только в том, что в случае отказа будет неудобно перед избирателями. Гораздо важнее, что заявления Сергея Шойгу неминуемо разбудят аппетиты олигархических кланов. Причём в этот раз речь идёт не просто о делёжке финансовых потоков, спускаемых из Москвы. Делить будут Сибирь, кладовую Родины, с её несметными богатствами. А также транспортные коридоры между Китаем и Европой. Объявился первый хозяин тайги Альберт Авдолян Первой ласточкой в транспортном переделе стал проект Альберта Авдоляна по строительству третьей ветки БАМа. Напомним, подконтрольная ему компания «А-Проперти» в 2018 году завладела Эльгинским месторождением коксующихся углей в Якутии. А вместе с ним – частной железной дорогой протяжённостью 321 километр. Это подъездные пути, построенные предыдущим собственником за свой счёт для вывоза угля к БАМу. Так вот Авдолян предложил продолжить эту ветку ещё километров на 200 – до самого Охотского моря. Получится альтернативная БАМу дорога, находящаяся в частных руках. Потенциально возить по ней смогут не только уголь, но и другие грузы для международной торговли. Ведь из порта на берегу Охотского моря (который предстоит построить) открывается путь ко всем странам Азиатско-Тихо-океанского региона. Но пока этот проект преподносится исключительно как «угольный». Поначалу пошли новости, что строить железнодорожную ветку Авдолян предлагает за свой счёт. Теперь появились утечки, что деньги Авдоляну может предоставить Фонд национального благосостояния (ФНБ). По крайней мере такой вопрос прорабатывался на совещании у вице-премьера Белоусова. И формально здесь всё в пределах установленных ранее правил. Деньги из ФНБ разрешено тратить на инфраструктурные проекты, коим и является железная дорога. А уж на каких условиях они будут предоставлены – в кредит или как субсидия, – может решить правительство. Однако здесь всё же наметился конфликт. Дело в том, что главным подрядчиком реконструкции БАМа выступают Железнодорожные войска, находящиеся в подчинении у Сергея Шойгу. И если часть денег ФНБ, выделенных под реконструкцию БАМа, уйдёт Авдоляну, то военным железнодорожникам останется меньше. Напомним, речь идёт о триллионах рублей. Очевидно, что тема эта была на контроле у Сергея Шойгу. А последние заявления министра обороны о необходимости создания «Кедрового тракта» говорят о том, что он действительно обдумывал вопросы транспортных коридоров на востоке страны. Идея «Кедрового тракта» позволяет Сергею Шойгу перехватить инициативу по распределению средств на строительство дорог в восточном направлении. Сейчас спор о деньгах на реконструкцию БАМа и Транссиба идёт в кабинете вице-премьера Андрея Белоусова. С одной стороны, есть люди Авдоляна, который, судя по всему, пользуется поддержкой главы «Ростеха» Сергея Чемезова («Ростех» имеет долю в «А-Проперти»). С другой – министры экономического блока. В качестве эксперта-арбитра оказался глава глава железнодорожной монополии. Заявляя о своём «Кедровом тракте», Сергей Шойгу ломает всю игру. Теперь он, как автор идеи, претендует на то, чтобы решать, какие дороги нужны в Сибири и на Дальнем Востоке. И, вероятно, проект Авдоляна – Чемезова при таком раскладе окажется не в приоритете. Ведь «Кедровый тракт», по словам министра обороны, должен не только связать Китай с Европой, но ещё и обеспечить транспортную доступность новых городов. А Эльгинское месторождение оказывается не по пути. Ростислав Антонов, член Совета депутатов Новосибирска Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в ДФО Мнения Ростислав Антонов, член Совета депутатов Новосибирска – Нам бы сейчас не новые, нам бы старые города сохранить. Общая беда которых – катастрофическое недофинансирование всей инфраструктуры. Можно ли это сделать? Вполне. Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в ДФО – Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель – индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. Мне кажется, что востребована прежде всего реновация существующих городов. Дерипаска против Авдоляна Олег Дерипаска Справедливости ради нужно сказать, что словосочетание «Кедровый тракт» первым произнёс Олег Дерипаска. Ещё в конце прошлого года он написал статью, в которой предлагал свои идеи, как поднять экономику России. Его пассаж прямо бил по проекту Авдоляна, на тот момент ещё публично не заявленному. «И уж, конечно, модернизацию железных дорог нужно производить не ради перевозки угля, как сейчас, тем более что от этой продукции через несколько лет во всём мире начнут отказываться, – писал Дерипаска. – Уголь хорош только в том регионе, где его добывают, да и то лишь там, где есть углехимия. Всё остальное – рудимент, от которого придётся отказаться». Дальше Дерипаска прямо указывает, что «Кедровый тракт» нужен для обеспечения транзита между Европой и Азией. Он предлагал также создать на маршруте пять-шесть логистических центров, в которых будет сосредоточена переработка промышленных товаров на экспорт. Что такое «переработка промышленных товаров на экспорт» – понять трудно. Можно предположить, что фраза эта нужна была автору для соблюдения политеса. Мол, мы и свои товары каким-то образом будем экспортировать. Ну нельзя же прямо было сказать: «А давайте потратим наш ФНБ на то, чтобы обеспечить Китаю удобный доступ к европейским рынкам!» Непатриотично как-то выходит. Россия готовит большое разочарование для лучших людей Причём даже самим китайцам идея Дерепаски могла не понравиться. И в том числе потому, что исходила именно от одного из российских олигархов. Не секрет, что бонзы Коммунистической партии Китая относятся к российским нуворишам с недоверием. И понятное дело, что опираться в стратегических вопросах на договорённости с частниками они не будут. Нужно считать китайцев очень наивными, чтобы вообразить такую картину, будто наши олигархи выбьют госдотации для строительства дорог к своим предприятиям, а потом втюхают их восточному соседу в качестве логистического коридора для поставки азиатских товаров в Европу. Нет, китайцам нужны полицейские и политические гарантии безопасности их маршрутов. Шёлковый путь для них – это не просто способ доставки посылок с «АлиЭкспресс». Это инструмент не только экономической, но и политической экспансии, рычаг влияния. Что за бугром? Пустые города Попытки создавать новые города предпринимаются в самых разных странах. Но часто они заканчиваются неудачами. Илон Маск в марте объявил, что построит в Техасе свой город под названием Звёздная База (Starbase). Судя по всему, он будет расположен рядом с космодромом компании SpaceX. Правда, уже есть данные, что строить с нуля посреди пустыни ничего не будут. Скорее всего Маск договорится о переименовании существующего поселения, которое сейчас называется Бока-Чика. Местный судья уже сообщил журналистам, что представитель компании Маска сделал запрос о возможности переименования Бока-Чика в Starbase. Bloomberg сообщает, что местные власти рассчитывают решить за счёт Маска кое-какие проблемы, например создать централизованное водоснабжение (сейчас вода в городок завозится цистернами). Город-призрак (Фото: wikipedia.org) Билл Гейтс вложился в свой проект более серьёзно. В 2017 году он купил в Аризоне за 80 млн долларов 10 тыс. гектаров земли, на которых собирался построить город Бельмонт, напичканный «умными» технологиями (в частности, обещан беспилотный транспорт). Населённый пункт должен вместить 80 тыс. человек, которые преимущественно будут жить в домах на одну семью. Правда, новостей об активном строительстве пока нет. Более того, местная пресса пишет, что в связи с глобальным потеплением и усугубляющейся засухой жить в этой местности вряд ли будет комфортно, ведь Гейтс купил землю в пустыне, рядом с автотрассой, которая идёт из одного штата в другой. В Китае насчитывается около 15 уже построенных, но пустых городов. Причин для этого оказалось несколько. Сишуань китайцы обходят стороной, потому что город стоит посреди пустыни. А Темза-Таун не пользуется популярностью из-за планировочных решений. Архитекторы застроили его на европейский манер малоэтажными зданиями, а китайцы уже привыкли к многоэтажкам и считают высокие дома более респектабельными. Кангбаши построен как город-миллионник с развитой инфраструктурой. Однако живут там всего около 30 тыс. человек. Для остальных просто не нашлось работы, которая может приносить достойный доход. Единственный «плюс» китайских городов-призраков – они притягивают туристов со всего мира. Так что власти не спешат тратить деньги на их снос. В начале этого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман представил проект нового города, стоимость которого должна составить 500 млрд долларов. Населённый пункт под названием The Line (Линия) должен протянуться на 170 километров от побережья Красного моря до высокогорных долин в регионе Табук. Фишка проекта – скоростной подземный транспорт, а также отсутствие «бетонных джунглей». Поперёк город легко можно будет пересечь пешком и окунуться в мир природы, в данном случае – насладиться флорой и фауной Аравийской пустыни. Специалисты отмечают, что изначально по линейному принципу проектировались Набережные Челны, Волгоград, один из районов Мадрида и несколько придорожных городков в Америке, но со временем от него отказались из-за некомфортной городской среды. Люди ощущали, что живут на обочине большой дороги из-за транзитного транспорта, при этом постоянно возникали пробки. Кстати Самым сексуальным мужчиной США стал "Доктор Смерть" Название «Кедровый тракт» Олег Дерипаска, судя по всему, придумал в спешке, а его спичрайтеры не решились поправить креативного шефа. Дело в том, что в Сибири не растут кедры. Там есть стланиковая, европейская, и сибирская сосны (называемые в народе кедровыми соснами), семечки из их шишек назвали кедровыми орешками, так как было модно в христианских странах иметь свой «кедр», который занимает важное место в Библии. Но как международный бренд название «Кедровый тракт» не выдерживает никакой критики. Ой! Позвольте, а вы тоже заметили: нам так и не рассказали, что именно подразумевается под давно вышедшим из употребления словом «тракт»? Это автомобильные дороги, или железнодорожные ветки, или сеть логистических центров? Вот так грандиозный проект назвали словом, которое уже ничего не значит, и украсили ссылкой на растение, которое в этом регионе не растёт. В итоге он превратился в наспех испечённую предвыборную агитку для внутреннего пользования. А выйдем с такой идеей на международный уровень – нас просто поднимут на смех вместе с нашим сибирским кедром. Возможно, рассуждая в подобном ключе, советники Шойгу проработали тему несколько иначе, нежели спичрайтеры Дерипаски. Вместо «логистических центров» теперь фигурируют «новые города с населением до 1 млн человек». Это сразу же придаёт прожекту общегосударственный масштаб. Но когда эти города могут быть построены и когда смогут создать тот объём товаров, который загрузит гипотетический сибирский «Кедровый тракт»? Получается, что придуманный как трюк политтехнологов проект в итоге может оказаться очень дорогой утопией. На первый взгляд идея сибирского «Кедрового тракта» выглядит как попытка вписаться в сформулированную Пекином ещё лет 10 назад концепцию «Один пояс – один путь». Правда, нужно иметь в виду, что название у неё по-восточному обманчивое. Сухопутных транспортных коридоров из Китая в Европу предполагается создать несколько, как минимум три. И все они выходят короче и быстрее, чем через БАМ и Транссиб. В этом можно убедиться, взглянув на карту (см. справку). Так что ситуация с «Кедровым трактом» пока очень похожа на историю с газопроводом «Сила Сибири». Напомним, что реально заработать на нём смогли только подрядчики, а вот когда свои затраты отобьёт «Газпром», неизвестно. Китайцы же вообще не гарантируют, что будут и дальше закупать газ из этой трубы. Вдвойне обидно, что создаётся эта ситуация не как часть хорошо проработанной политической многоходовки, а в результате банальной предвыборной медиаактивности, подчас бездумной. Жаль, что такой мощный силовик, как Сергей Шойгу, который 30 лет создавал себе имидж рыцаря без страха и упрека, теперь становится рядовой фигурой в руках политтехнологов. И они, похоже, готовы разменять её на то, чтобы ещё раз вдохнуть чуточку электорального духа в зомбиподобное тулово «ЕдРа». Детали Итак, чтобы обосновать идею строительства «Кедрового тракта», теперь озвучен план создания новых городов. Что о нём известно? Вот что успел проговорить Сергей Шойгу: это будет три-пять научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек; они будут построены вдоль транспортного коридора, который уже окрестили «Кедровым трактом»; между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника»; Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили в этом же районе может быть создана «Алюминиевая долина»; в Южной Сибири предполагается развивать добычу коксующихся углей; в районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства пластиков; в районе Лесосибирска предполагается развивать лесопереработку; наряду с госинвестициями предполагается привлекать частный капитал. Пока что, судя по описанию, это больше похоже не на города-миллионники, а на рабочие посёлки советского образца, которые строились при заводах. Разница только в том, что часть из них могут быть изначально частными, то есть иметь своего владельца в лице кого-то из олигархов. Ну, примерно, как было в XIX веке, тогда ведь российские промышленники тоже осваивали Сибирь, строя в регионе городки за свой счёт. Сергей Шойгу, кстати, признаётся, что любит изучать материалы тех времён. Правда, есть одна нестыковка. В XIX и начале XX века для заселения Сибири использовали казаков и крестьян. Тогда это были многочисленные сословия. Сейчас же большинство россиян живут в городах, к тому же миграционные потоки направлены из малых городов в мегаполисы, где можно получить все блага цивилизации. Так кто же поедет жить в новые сибирские города, по сути, на стройплощадку посреди тайги? Тем более что в последние десятилетия люди, наоборот, уезжают из Сибири и Дальнего Востока. Центром притяжения является столичный регион и юг России. Сергей Шойгу говорит о соотечественниках из стран бывшего зарубежья. Но здесь нужно помнить, что регионы Сибири и Дальнего Востока участвовали в госпрограмме по возвращению соотечественников в Россию с 2007 года, но особой популярностью среди «возвращенцев» не пользовались. Так кого же теперь можно привлечь в Сибирь? Граждан ДНР и ЛНР? Скрывающихся от запрещённого в России «Талибана»* афганцев (среди них многие говорят на русском)? Любой вариант пока выглядит фантастическим. И если на первом этапе понадобятся в основном строители, коих можно привлечь вахтовым методом, то потом-то нужны будут специалисты – химики, физики, электротехники. Каким калачом их будут заманивать в сибирскую тайгу? Сам собой встаёт вопрос: не проще ли вложить деньги в обустройство существующих крупных сибирских городов? В них есть и научная школа, и промышленный потенциал. А бегут люди оттуда зачастую вследствие экологических проблем. Те же упомянутые Сергеем Шойгу Красноярск, Братск и Канск стоят под чадящими трубами. Не пора ли олигархам, которые извлекают прибыли из тамошних заводов, вложиться в очистку производства? Может, стоит начать не с неведомого «тракта», а построить больше спортплощадок и парков? Поднять уровень и престиж существующих учебных заведений? А то получится, что и старые города придут в упадок, и новые не появятся. Останутся в тайге только призраки былого величия. * Верховный Суд Российской Федерации признал "Движение Талибан" экстремистской организацией, запрещенной на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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