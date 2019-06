Проект «Северный поток II» в свете доктрины Маккиндера • 23 • Аналитика









В последние месяцы перед этим заявлением посол США в Германии Ричард Гренелл высказывал серьезные угрозы в адрес компаний, которые занимаются строительством этого российско-германского трубопровода.



Сможет ли Германия противостоять существенному давлению со стороны США?

Автор данной статьи предполагает, что Германия не сможет долго сопротивляться давлению США, несмотря на значительный интерес Берлина к увеличению поставок природного газа из России.



Правительство Германии всегда подчеркивало, что «Северный поток II» — вопрос только экономики, а не геополитики. С целью нивелирования угроз данному проекту немецкие чиновники несколько раз пытались удовлетворить требования США, в том числе по вопросу поддержки дополнительных поставок газа через территорию Украины.



Но все это не изменит позиции США, которая базируется на более чем 100-летних принципах англосаксонской геополитики. Этот трубопровод – достаточно серьезный вопрос для американских стратегов, потому что он был бы спасательным кругом для восходящего сухопутного мирового союза государств в авангарде с Германией в противовес нынешним морским мировым державам во главе с США.



В апрельском номере National Geographic 1904 года британский военно-морской географ Хэлфорд Маккиндер опубликовал геополитический анализ под названием «Географический стержень истории». Один из ключевых тезисов в этом документе состоял в том, что объединение прирожденной сухопутной мировой державы России с европейскими странами, кроме того, восходящей державой Германией, будет драматической угрозой для глобально доминирующей (на тот момент) морской мировой державы Великобритании. Такое объединение означало бы соединение всего евразийского наземного моста – с побережья Тихого океана от востока России до Атлантического побережья Германии. И оно объединило бы ведущее в мире индустриальное государство самого современного уровня развития со страной, имеющей наибольшие запасы природных ресурсов, таких, как газ, нефть, уголь, металлы и многие другие стратегические полезные ископаемые. В результате этого анализа члены Королевского географического общества заявили, что война будет вестись против поднимающейся Германии, чтобы не допустить немецкого роста вместе с матерью всех сухопутных держав: огромной Россией. Хэлфорд Маккиндер определил данное противостояние в рамках этой статьи 115-летней давности как самую основную цель англосаксонской концепции «морской мировой державы». По его мнению, необходимо избежать такого кластера сухопутных держав, сформированного из России и Германии, иначе это объединение окажет значительное влияние на глобальное доминирование Британской империи.



Этот геополитический анализ лежал в корне Первой и Второй мировых войн, включая всю внутреннюю борьбу на европейском континенте в эти периоды. Это учение стало фундаментом для основания НАТО и должно рассматриваться как геополитическая основа этого «альянса», в котором доминируют США и Великобритания. Вышеописанное основное содержание этого документа было раскрыто общественности как своего рода доктрина НАТО первым генеральным секретарем этой организации Лордом Гастингсом Лайонелом Исмеем, когда он объявил: «Цель НАТО состоит в том, чтобы не подпускать русских, не отпускать американцев и придерживать немцев». Это историческое заявление по прежнему опубликовано на официальной странице НАТО.



После того как США заманили Прибалтику и Польшу в антироссийскую политику, использовав исторически сложившиеся предрассудки, имеющиеся у тамошней публики, с помощью хорошо срежиссированной революции они раскололи Украину, которая исторически входит в зону национальных интересов России. Эти стратегические наступательные шахматные ходы были не чем иным, как осуществлением замысла, который был определен еще геостратегом США Збигневом Бжезинским (ныне покойным). Ранее, с 1997 года, этот ведущий мыслитель США, который был известен своим чрезвычайно агрессивным антироссийским отношением, утверждал, что Россия не может быть мировой державой или даже европейской великой державой без Украины. Эти тезисы были опубликованы в его последней книге под названием «The Grand Chessboard — American Primacy and its Geostrategic Imperatives». По его мнению, последней выявленной стратегией НАТО должно быть формирование пояса вассалов от Балтики до украинской гавани Одессы, чтобы осуществить умышленное отделение Германии и всей Европы от России, следуя именно вышеупомянутой доктрине Маккиндера.



Отражая все эти геополитические, исторические и военные факты, следует признать, что германо-российская концепция существования нефтепровода «Северный поток II» находится в полном противоречии со всеми вышеперечисленными доктринальными положениями НАТО. И Германия как побежденное и оккупированное вражеское государство (статьи 53 и 107 Хартии ООН) не будет иметь возможности использовать этот трубопровод из-за этой доминирующей во всем системы. США как лидер НАТО заставят Германию отменить этот проект, пусть даже и используя средства военной угрозы, потому что предотвращение российско-германского союза промышленности и энергетики является casus bellum для англосаксонской геополитики с 1904 года.



Вследствие этой очень специфической стратегической и исторической ситуации автор этих строк уже два года советует взять за основу газопровод «Турецкий поток». Проникнуть в Европу вместе с Турцией в качестве нового и стратегически ключевого партнера с юга (Болгария) в центр (Австрия) Европы. Эти балканские территории гораздо слабее и мягче, чем древняя и очень хорошо охраняемая линия фронта − Восток-Запад, проходящая между Таллином на севере и Одессой на юге. 