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«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
18 июля 2021, 07:35 • 36 • Украина
Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала «Наш» экс-депутат Рады Евгений Мураев.
«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — заявил он.
Мураев обвинил правящую партию «Слуга народа» в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами.
«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект „Украина“ закончился», — предостерег он.
Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям.
«Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — заключил он.
В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части.
О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.
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