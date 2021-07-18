«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады

Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала «Наш» экс-депутат Рады Евгений Мураев.«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — заявил он.Мураев обвинил правящую партию «Слуга народа» в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами.«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект „Украина“ закончился», — предостерег он.Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям.«Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — заключил он.В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части.О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.