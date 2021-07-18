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«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады

18 июля 2021, 07:35  •  36 • Украина

Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала «Наш» экс-депутат Рады Евгений Мураев.

«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — заявил он.

Мураев обвинил правящую партию «Слуга народа» в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект „Украина“ закончился», — предостерег он.

Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям.

«Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — заключил он.

В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части.

О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.

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