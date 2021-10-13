Проект "Навальный" перезапущен. Из тюрьмы пришло письмо о террористах

Издание "Медуза"* опубликовало письмо Алексея Навального из колонии.

Оппозиционер Алексей Навальный написал своим сторонникам программное обращение. Полностью текст опубликовало издание "Медуза". В своём послании из колонии Навальный взывает к своим сторонникам и призывает "жестить" их дальше.

В шести пунктах оппозиционер призывает поверить, что проект "Навальный" не в забвении. Он советует сторонникам публиковать компрометирующие власть материалы и "жестить".

"С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведём", говорится в тексте письма.

Кроме того, Навальный оценивает ход прошедших выборов в Госдуму. Несмотря на провал его системы, а также на блокировку основных ячеек его структуры, по мнению оппозиционера, они всё же сумели добиться успеха.

В завершение оппозиционер сделал несколько комплиментов сторонникам, а затем пожаловался, что за такое ему грозит выговор.

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