Проект "Навальный" - всё? Кому кураторы с Запада отдадут место главного противника власти

В одной из публикаций на страницах 24-7news.eu Полански пишет, что карьера Алексея Навального в России на излёте. Проект "Навальный" - всё, поэтому главным оппозиционером назначат другого человека.

Произойти это должно, по прикидкам журналиста, в начале нового электорального цикла, который приходится на 2021 год. Ситуацию в России попытаются раскачать, дестабилизировать. Речь идёт об общественно-политической сфере. И делать это будет прозападная внесистемная оппозиция.

Так как Навальный не смог оправдать ожидания Запада, его место займёт молодой и более перспективный, по мнению кураторов, "лидер". Полански называет имя Ильи Яшина. В публикации есть отсылка на Марию Певчих, которая заявила о планируемой передаче этому молодому человеку партии ПАРНАС ("Партия народной свободы"). Её лидером является Михаил Касьянов. И хоть у него есть ещё в оппозиционных кругах некоторый авторитет, ротация неминуема.

Артур Полански считает, что кураторы с Запада сделают главным противником власти Илью Яшина, который заменит Алексея Навального.