|
Проект "Навальный" - всё? Кому кураторы с Запада отдадут место главного противника власти
28 ноября 2020, 00:15 • 71 • Политика
Журналист одного из СМИ Германии Артур Полански считает, что проект "Навальный" - всё. Оппозиционер теряет популярность в России, но его место пустовать будет недолго. Полански называет имя того, кому кураторы с Запада собираются отдать "должность" главного противника власти.
В одной из публикаций на страницах 24-7news.eu Полански пишет, что карьера Алексея Навального в России на излёте. Проект "Навальный" - всё, поэтому главным оппозиционером назначат другого человека.
Произойти это должно, по прикидкам журналиста, в начале нового электорального цикла, который приходится на 2021 год. Ситуацию в России попытаются раскачать, дестабилизировать. Речь идёт об общественно-политической сфере. И делать это будет прозападная внесистемная оппозиция.
Так как Навальный не смог оправдать ожидания Запада, его место займёт молодой и более перспективный, по мнению кураторов, "лидер". Полански называет имя Ильи Яшина. В публикации есть отсылка на Марию Певчих, которая заявила о планируемой передаче этому молодому человеку партии ПАРНАС ("Партия народной свободы"). Её лидером является Михаил Касьянов. И хоть у него есть ещё в оппозиционных кругах некоторый авторитет, ротация неминуема.
Артур Полански считает, что кураторы с Запада сделают главным противником власти Илью Яшина, который заменит Алексея Навального.
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2020, 11:30
|
21 ноября 2020, 01:25
|
22 ноября 2020, 08:35
|
24 ноября 2020, 01:50
|
22 ноября 2020, 16:50
|
26 ноября 2020, 16:10
|
20 ноября 2020, 23:35