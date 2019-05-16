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«Проект одобрен»: Меркель оценила вероятность остановки «Северного потока — 2»
16 мая 2019, 15:39 • 168 • В мире
Еврокомиссия не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» даже с учётом поправок к Газовой директиве ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она считает, что транзит газа через Украину должен сохраниться и в будущем. Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер подчеркнул, что в случае своего избрания сделает всё возможное, чтобы заблокировать строительство «Северного потока — 2». Как полагают эксперты, за попытками остановить реализацию проекта могут стоять Соединённые Штаты. Ранее Вашингтон призывал ЕС отказаться от сотрудничества с Россией в энергетической отрасли. В Москве отмечают, что Штаты прибегают к недобросовестной конкуренции.
Работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» РИА Новости © Томас Юджстер
Еврокомиссия не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», несмотря на новую Газовую директиву ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна остаться транзитёром энергоресурсов. Как отметила политик, она неоднократно обсуждала это и с президентом России Владимиром Путиным, и с властями Украины.
Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что в случае своего избрания сделает всё возможное, чтобы заблокировать строительство «Северного потока — 2».
«Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость от российского сырья… Как глава Еврокомиссии я буду использовать все возможности, чтобы заблокировать «Северный поток — 2», — сказал он Polska Times.
Меркель подчеркнула, что Вебер руководствуется «общеевропейской перспективой».
«Моя перспектива — это немецкая и совместимая с Европой перспектива», — заявила Меркель.
Позицию Вебера раскритиковала и зампредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Мануэла Швезиг. Она напомнила, что ФРГ намерена к 2038 году отказаться от АЭС, а также от каменного и бурого угля и перейти на возобновляемые источники энергии. Чтобы добиться этого, необходимо использовать природный газ, подчеркнула Швезиг.
«В таком случае мы будем нуждаться в газе как переходном решении. Мы не должны играть будущим нашей страны», — приводит её слова ZDF.
Такая ситуация, когда общеевропейский орган выступает против интересов отдельных стран Евросоюза, стала закономерной, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, это связано с влиянием лоббистов американского бизнеса в ЕС.
«Институты Евросоюза часто работают против национальных экономик и в интересах американских финансово-промышленных групп. Это говорит о наличии американских лоббистов внутри институтов Европейского союза. В этот раз европейская группа победила американскую», — сказал он RT.
Недобросовестная конкуренция
Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина. Киев опасается, что в случае реализации проекта Москва откажется от транзита через украинскую ГТС и из-за этого уменьшатся поступления в бюджет. При этом в России неоднократно подчёркивали, что готовы продолжать транзит, если юридические споры между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» будут улажены, а с Киевом удастся заключить конкурентный, взаимовыгодный контракт.
Соединённые Штаты же заявляют, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Так, 8 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона будет пытаться остановить строительство «Северного потока — 2».
«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (строительство. — RT)», — сказал он.
В России же неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» не политический, а экономический проект. Попытки США противодействовать ему — это проявление недобросовестной конкуренции, стремление навязать свой (более дорогой) сжиженный газ.
«Что касается попыток наших американских партнёров разрушить те или иные договорённости, те или иные проекты — речь идёт и о «Северном потоке — 2», и о некоторых других проектах, — то мы неоднократно об этом говорили, и я хочу ещё раз повторить: под предлогом различных политических причин на самом деле предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Ничего больше за этим не стоит», — сказал 15 мая президент России Владимир Путин.
США осознают, что не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2». Это ранее признавал госсекретарь США Майк Помпео. Однако Вашингтон даёт понять, что принцип недобросовестной конкуренции в интересах США будет использоваться и впредь, отметил доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин.
«Конечно, «Северный поток — 2» нужен Европе: это более дешёвый газ, более дешёвые энергоресурсы для европейской экономики. Но получается, что США (как они демонстрируют это сейчас, в ходе своей торговой, тарифной войны с Китаем) в очередной раз показывают, что недобросовестная конкуренция, если она в интересах США, будет поддерживаться», — пояснил он в беседе с RT.
Газовая директива
15 апреля Совет стран ЕС одобрил поправки к Газовой директиве. В связи с этим требования, до этого касавшиеся только сухопутных газопроводов, теперь будут распространяться и на морские.
Речь идёт, в частности, об анбандлинге — запрете для газодобывающих компаний владеть газопроводом. Кроме того, оператор магистрали должен предоставлять доступ к ней другим компаниям.
Тем не менее по инициативе Германии была предусмотрена возможность делать исключения. Так, страна Евросоюза, в которую проведён газопровод извне объединения, имеет право сама выбирать, какие требования предъявлять оператору.
В Газовой директиве указано, что право на исключения получат газопроводы, «завершённые» к моменту вступления в силу документа. Компания-оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG направила письмо в Еврокомиссию с просьбой разъяснить это положение. В компании полагают, что директива вступает в силу летом этого года. Примерно в это же время та часть газопровода, которая подпадает под действие новых правил будет «завершена, но не готова к эксплуатации».
В связи с этим в Nord Stream 2 AG рассчитывают на предоставление российскому газопроводу исключения из новых правил. В противном случае компания будет рассматривать решение Брюсселя как дискриминацию отдельного инфраструктурного проекта, запрещённую Энергетической хартией Евросоюза.
При этом сам газопровод построен уже более чем на 50%, сообщили в компании в среду, 15 мая.
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