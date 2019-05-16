«Проект одобрен»: Меркель оценила вероятность остановки «Северного потока — 2»

Еврокомиссия не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» даже с учётом поправок к Газовой директиве ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она считает, что транзит газа через Украину должен сохраниться и в будущем. Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер подчеркнул, что в случае своего избрания сделает всё возможное, чтобы заблокировать строительство «Северного потока — 2». Как полагают эксперты, за попытками остановить реализацию проекта могут стоять Соединённые Штаты. Ранее Вашингтон призывал ЕС отказаться от сотрудничества с Россией в энергетической отрасли. В Москве отмечают, что Штаты прибегают к недобросовестной конкуренции.

Еврокомиссия не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», несмотря на новую Газовую директиву ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Проект в значительной степени одобрен. Новая Газовая директива даёт Еврокомиссии больше возможностей для обжалования. Но и она этому (строительству. — RT) не помешает», — приводит слова Меркель газета Handelsblatt.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна остаться транзитёром энергоресурсов. Как отметила политик, она неоднократно обсуждала это и с президентом России Владимиром Путиным, и с властями Украины.

Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что в случае своего избрания сделает всё возможное, чтобы заблокировать строительство «Северного потока — 2».

«Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость от российского сырья… Как глава Еврокомиссии я буду использовать все возможности, чтобы заблокировать «Северный поток — 2», — сказал он Polska Times.

Меркель подчеркнула, что Вебер руководствуется «общеевропейской перспективой».

«Моя перспектива — это немецкая и совместимая с Европой перспектива», — заявила Меркель.

Позицию Вебера раскритиковала и зампредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Мануэла Швезиг. Она напомнила, что ФРГ намерена к 2038 году отказаться от АЭС, а также от каменного и бурого угля и перейти на возобновляемые источники энергии. Чтобы добиться этого, необходимо использовать природный газ, подчеркнула Швезиг.

«В таком случае мы будем нуждаться в газе как переходном решении. Мы не должны играть будущим нашей страны», — приводит её слова ZDF.

Такая ситуация, когда общеевропейский орган выступает против интересов отдельных стран Евросоюза, стала закономерной, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, это связано с влиянием лоббистов американского бизнеса в ЕС.

«Институты Евросоюза часто работают против национальных экономик и в интересах американских финансово-промышленных групп. Это говорит о наличии американских лоббистов внутри институтов Европейского союза. В этот раз европейская группа победила американскую», — сказал он RT.

Reuters

© Yves Herman

Недобросовестная конкуренция

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина. Киев опасается, что в случае реализации проекта Москва откажется от транзита через украинскую ГТС и из-за этого уменьшатся поступления в бюджет. При этом в России неоднократно подчёркивали, что готовы продолжать транзит, если юридические споры между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» будут улажены, а с Киевом удастся заключить конкурентный, взаимовыгодный контракт.

Соединённые Штаты же заявляют, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Так, 8 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона будет пытаться остановить строительство «Северного потока — 2».

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (строительство. — RT)», — сказал он.

В России же неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» не политический, а экономический проект. Попытки США противодействовать ему — это проявление недобросовестной конкуренции, стремление навязать свой (более дорогой) сжиженный газ.

«Что касается попыток наших американских партнёров разрушить те или иные договорённости, те или иные проекты — речь идёт и о «Северном потоке — 2», и о некоторых других проектах, — то мы неоднократно об этом говорили, и я хочу ещё раз повторить: под предлогом различных политических причин на самом деле предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Ничего больше за этим не стоит», — сказал 15 мая президент России Владимир Путин.

США осознают, что не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2». Это ранее признавал госсекретарь США Майк Помпео. Однако Вашингтон даёт понять, что принцип недобросовестной конкуренции в интересах США будет использоваться и впредь, отметил доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин.

«Конечно, «Северный поток — 2» нужен Европе: это более дешёвый газ, более дешёвые энергоресурсы для европейской экономики. Но получается, что США (как они демонстрируют это сейчас, в ходе своей торговой, тарифной войны с Китаем) в очередной раз показывают, что недобросовестная конкуренция, если она в интересах США, будет поддерживаться», — пояснил он в беседе с RT.

Газовая директива

15 апреля Совет стран ЕС одобрил поправки к Газовой директиве. В связи с этим требования, до этого касавшиеся только сухопутных газопроводов, теперь будут распространяться и на морские.

Речь идёт, в частности, об анбандлинге — запрете для газодобывающих компаний владеть газопроводом. Кроме того, оператор магистрали должен предоставлять доступ к ней другим компаниям.

Тем не менее по инициативе Германии была предусмотрена возможность делать исключения. Так, страна Евросоюза, в которую проведён газопровод извне объединения, имеет право сама выбирать, какие требования предъявлять оператору.

В Газовой директиве указано, что право на исключения получат газопроводы, «завершённые» к моменту вступления в силу документа. Компания-оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG направила письмо в Еврокомиссию с просьбой разъяснить это положение. В компании полагают, что директива вступает в силу летом этого года. Примерно в это же время та часть газопровода, которая подпадает под действие новых правил будет «завершена, но не готова к эксплуатации».

В связи с этим в Nord Stream 2 AG рассчитывают на предоставление российскому газопроводу исключения из новых правил. В противном случае компания будет рассматривать решение Брюсселя как дискриминацию отдельного инфраструктурного проекта, запрещённую Энергетической хартией Евросоюза.

«Компания Nord Stream 2 AG уважает законодательство ЕС и международное право и полагает, что они должны быть применены к проекту надлежащим образом, в частности в том, что касается фундаментальных принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий», — говорится в письме.

При этом сам газопровод построен уже более чем на 50%, сообщили в компании в среду, 15 мая.