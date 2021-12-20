Проект об ужесточении наказания за пытки отправлен в рассылку до 10 января

Законопроект об ужесточении наказания за пытки отправлен в рассылку до 10 января. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Мы договорились его разослать на три недели. 10 января срок закончится, мы проведем после этого комитет, рассмотрим отзывы. И на одно из первых заседаний [весенней сессии Госдумы] будем ставить первое чтение [законопроекта]», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

О внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивание», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет. Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ дает новое определение понятию пытки, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.

Клишас добавил, что перевод пыток в категорию особо тяжких преступных деяний увеличит срок давности по такого рода преступлениям, что, в свою очередь, позволит более эффективно реализовывать принцип неотвратимости наказания.

Он отметил, что законопроект будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года.

В свою очередь, член Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Татьяна Проценко заявила «Известиям», что данный законопроект об ужесточении наказания за пытки является актуальным и современным, так как квалифицирует многие неправомерные действия как пытку.

16 декабря председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что у него имеется несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. По его мнению, надо внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс и усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

Разработке законопроекта предшествовала публикация архивов с пытками в российских колониях и тюрьмах. 19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ведомства по региону были уволены.