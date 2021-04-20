Проект об иностранном владении онлайн-кинотеатрами в РФ будет перевнесен

Законопроект об ограничении доли иностранного владения в работающих в России онлайн-кинотеатрах будет перевнесен в новой, устраивающей всех редакции. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил депутат Госдумы и автор инициативы Антон Горелкин.

«На мой законопроект поступило очень много откликов, критики, предложений со стороны отрасли. Мы встречались, обсуждали лично, переписывались, переругивались и находили компромиссы. Очевидно, что цель инициативы остается прежней, а вот механизм ее достижения надо трансформировать, чтобы он был более комфортным для отечественных компаний», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что работа ведется совместно с представителями АВС-индустрии (аудиовизуальных сервисов). Автор инициативы также указал, что законопроект будет перевнесен в устраивающем всех виде, добавив, что сейчас новый вариант в стадии финальной проработки.

Ранее, 16 марта, Горелкин уже сообщал «Известиям» о том, что в нижней палате российского парламента доработают этот законопроект с учетом консультаций с отечественными онлайн-кинотеатрами.

Также он подчеркнул, что при действующих формулировках та или иная международная корпорация может, условно, дать заем своей же дочерней компании в России, продать ей на эти же деньги права на свой контент и продолжать работать в стране. В этом случае, по словам Горелкина, она формально будет исполнять требования закона, но проблемы монополизации рынка не решатся.

В начале марта сообщалось, что аудитория, которая платит за контент онлайн-кинотеатров, по итогам 2020 года в России выросла на 52% ― к концу года она составляла 8,5 млн. Проникновение подписки среди российских домохозяйств к концу года достигло 15%.

Горелкин внес в парламент законопроект об ограничении доли иностранного владения в онлайн-кинотеатрах в декабре прошлого года. Предполагается, что, если доля иностранного акционера в работающем преимущественно с российской аудиторией онлайн-кинотеатра будет выше 20%, ее потребуется дополнительно согласовывать с правительственной комиссией.

Законопроект предусматривает изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».