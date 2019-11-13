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Проект о праве братьев и сестер ходить в одну школу прошел второе чтение в ГД
13 ноября 2019, 23:09 • 45 • Политика
Законопроект о предоставлении детям из одной семьи права преимущественного приема в школы и детские сады, куда ходят их братья и сестры, прошел второе чтение в Госдуме, сообщает сайт нижней палаты парламента в среду, 13 ноября.
«Иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, законопроект направлен на поддержку семей с детьми, причем ко второму чтению было решено распространить действие поправок и на детские сады.
5 ноября адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала «Известиям», что в России необходимо внести поправки в закон «Об образовании», которые запретят прогулы детского сада. По ее словам, прогулы в детском саду в западных странах приравнивают к прогулам школы.
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