Проект мотивации: почему США выделят $10 млн «на решение проблем» украинской Верховной рады

Американское агентство по международному развитию (USAID) намерено усовершенствовать работу украинского парламента. Верховная рада, по мнению ведомства, не способна своевременно и эффективно разрабатывать законы. Для решения «серьёзных проблем» ВРУ агентство США запустит новый проект. Он предполагает среди прочего обучение депутатов. В самой Раде некоторые отнеслись к инициативе как к попытке Вашингтона взять под свой контроль весь законотворческий процесс на Украине.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить пятилетний проект для решения «наиболее серьёзных проблем» украинской Верховной рады. Как сообщается в документе, с которым ознакомился RT, в американском ведомстве рассчитывают устранить слабые места в законодательных процессах парламента. На реализацию инициативы Вашингтон выделит $10 млн.

«Цель деятельности в рамках программы «РАДА: ответственность, подотчётность, демократическое парламентское представительство. Следующее поколение (RANG)» — решение наиболее серьёзных проблем, с которыми сталкивается Верховная рада Украины, и предоставление ей возможности стать современным эффективным институтом, который будет способствовать укреплению подотчётности и демократическому развитию на Украине», — говорится в описании.

Проект RANG заменит действующую с 2013 года программу агентства «РАДА: ответственность, подотчётность, демократическое парламентское представительство», которая должна завершиться в июне.

В USAID считают, что работа Верховной рады вызывает сомнения, поскольку депутаты «игнорируют институциональные и процессуальные нормы, когда им это выгодно». Кроме того, законодательный орган плохо контролируется, особенно если одна политическая партия обладает и президентским креслом, и большинством в парламенте, как сейчас.

В ведомстве полагают, что украинские граждане не считают решения, принятые ВРУ, важными или влияющими на их жизнь. Даже парламентская реформа, завершившаяся в 2018 году, не привела к заметным переменам.

«Верховной раде, как правило, не хватало институционального потенциала для своевременного и эффективного проведения анализа законодательной базы и разработки важнейших законов», — пишут американские специалисты.

По их словам, действующий, девятый созыв парламента ещё менее опытен, чем предыдущий. Депутаты пришли к власти в критический момент для Украины, но при этом они открыты к новым подходам в работе. Этот созыв может означать смену поколений в политике, заключили в ведомстве.

На этом фоне американское агентство в рамках проекта RANG намерено заняться такими проблемами, как слабая парламентская подотчётность, фрагментированный и неэффективный законодательный процесс, недостаточное взаимодействие с гражданами и их неактивное участие в работе Рады, низкий аналитический потенциал депутатов и фактическое отсутствие официального надзора за исполнительной властью.

Так, помимо прочего, для привлечения общественности к законотворчеству планируется разработать программы гражданского образования, информирующие о полномочиях парламента. Кроме того, будут подготовлены программы по подготовке будущих депутатов.

«Новые депутаты и сотрудники, заступающие на службу в ВРУ, как правило, не готовы к её сложностям и нюансам, поскольку в украинской системе высшего образования не имеется учебных программ по подготовке будущих государственных деятелей, разбирающихся в законодательных вопросах, процессах и процедурах. В рамках данной инициативы предполагается разработать учебные программы и планы, которые в итоге могут стать официально одобренными программами подготовки новых депутатов и кадров ВРУ», — поясняется в документе.

USAID также планирует усилить потенциал организаций гражданского общества и аналитических центров, осуществляющих надзор за деятельностью Рады.

Ещё одна задача проекта — развитие технологических возможностей «электронного парламента». Этот инструмент должен содействовать организации виртуального заседания комитетов, помогать расширить участие населения в процессе создания законов путём электронных петиций и общественных консультаций.

В этом контексте в документе упоминается Россия. В агентстве утверждают, что из-за войны на Украине и «угрозы российского влияния» требуется разработать стратегии кибербезопасности для обеспечения надёжной передачи данных между ВРУ, гражданами и другими заинтересованными сторонами.

Reuters

«Помогают», не стесняясь

Новую инициативу USAID прокомментировал источник RT в Верховной раде. По его словам, украинские депутаты подают в парламент огромное количество «мусора» — законопроектов низкого качества, — а Соединённые Штаты пытаются улучшить работу парламентариев.

«Эффективность работы парламента очень низкая, и важные для страны законопроекты могут пылиться на полках годами. У президента Владимира Зеленского нет контроля над своей партией, и он часто говорит западным партнёрам, что реформы тормозит именно Рада. Видимо, с помощью новой программы американцы хотят повлиять на депутатов и мотивировать их больше работать», — сказал он.

Между тем источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что США решили взять ситуацию в Раде под свой контроль из-за коррупции в законодательном органе. По его словам, депутатам доплачивают за продвижение законопроектов и в Вашингтоне поняли, насколько такая ситуация опасна в условиях растущего недоверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Может, сотрудников посольства США приглашать на каждое заседание парламента? Чего уже стесняться?» — добавил представитель партии.

В кабинете министров Украины высказали мнение, что американский проект послужит очередным инструментом для продвижения интересов Штатов на Украине.

«Не секрет, что в посольстве США на Украине работает большое количество специалистов по разным направлениям — от банковского дела до военных экспертов. Ни в одном другом посольстве такого штата нет. Они прекрасно понимают, что каждое решение приходится в буквальном смысле «продавливать» через парламент, и ищут свой рычаг влияния на него. Думаю, что Рада со временем будет работать гораздо эффективнее — во всяком случае, в вопросах, которые нужны западным партнёрам», — сказал источник RT в правительстве республики.

Подозрительные успехи

Как следует из документа, USAID оказывает поддержку Верховной раде с 1994 года. Программа «РАДА: ответственность, подотчётность, демократическое парламентское представительство», которая подходит к завершению, должна была повысить участие общественных представителей в законодательном процессе, расширить роль граждан в мониторинге работы парламента и укрепить контроль ВРУ за исполнительной властью.

Как заявляют в агентстве, благодаря этой программе «удалось добиться многочисленных успехов», однако прогрессу препятствовали якобы «пророссийские элементы» и коррумпированные олигархи. Подчёркивается, что парламент был подвержен потрясениям и нестабильности, в том числе из-за угрозы роспуска и «продолжающейся войны с Россией».

Напомним, официальные лица РФ неоднократно заявляли, что Россия не участвует во внутреннем вооружённом конфликте на Украине. Тем не менее на Западе продолжают игнорировать этот факт.

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американские специалисты также открыто сообщают, что сотрудничество с Верховной радой имеет решающее значение для успеха миссии USAID на Украине в целом.

«Подавляющее большинство программ USAID полагаются на разработку Верховной радой законов для поддержки программ ведомства, в особенности тех, которые касаются обеспечения устойчивости власти. Постоянная поддержка не только повышает вероятность эффективности работы ВРУ, но и оказывает положительное влияние на более широкий круг приоритетов миссии агентства США на Украине», — подчёркивается в документе.

Ранее USAID приняло в отношении Украины «Стратегию сотрудничества в целях развития на 2019—2024 годы», которая, как отмечалось, необходима для реализации приоритетов Вашингтона по развитию республики.

Политолог и экономист Александр Дудчак убеждён, что подобная активность американского ведомства является вмешательством во внутренние дела Украины.

«Происходит профилактика. Над Украиной уже установлен полный контроль, но, чтобы не было шагов в другую сторону, такие организации ведут свою деятельность. Они унифицируют систему управления и ставят её на поток», — отметил эксперт.

«Мы наблюдаем обновление способов работы с украинской властью. Всё это происходит в рамках единой программы, которая была запущена ещё до событий на Майдане», — подчеркнул он.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавил, что с точки зрения улучшения работы парламента в интересах Украины американские программы — пустая трата денег. Он также обратил внимание на то, как США назвали Россию в числе факторов, якобы влияющих на неэффективную работу Верховной рады.

«Какое отношение Россия имеет к работе украинского парламента? Как она может повлиять на тот же роспуск? Это настолько внутриполитическое украинское событие, что больше не придумаешь. Американские программы действуют давно, они настолько абсурдны и явно никак не усовершенствовали работу ВРУ. Так и в этот раз ничего не поменяется», — подытожил эксперт.