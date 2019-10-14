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Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке

14 октября 2019, 05:54  •  85 • Аналитика
Когда 28 апреля 1947 года из перуанского порта Кальяо отчалило унылое несуразное сооружение из бальсовых брёвен, на котором находились шесть человек во главе с норвежцем Туром Хейердалом, никто, кроме них самих, не верил, что этот бальсовый плот не утонет. Однако 7 августа того же года путешественники достигли атолла Рароиа, пройдя по просторам Тихого океана около 4000 тысяч морских миль.




В 1969 и 1970 годах норвежец повторил свой опыт 20-летней давности. На этот раз он на папирусной лодке «Ра-II» успешно прошёл уже не по Тихому, а по Атлантическому океану от берегов Африки до Южной Америки.


Пожалуй, нет ни одной страны в мире, которая обладала бы столь подробными и детальными данными как о характере и направлениях океанических течений, так и состоянии морского дна, как Россия. Ещё во времена СССР количество научно-исследовательских судов в советском гражданском и военном-морском флоте исчислялось десятками. Полученная ими ценная информация, разумеется, после распада Советского Союза никуда не исчезла, и оказалась в распоряжении России.

Разумеется, рано или поздно Советы захотели бы использовать океанические течения в военных целях.

Решение, по сути, лежало на поверхности в переносном и буквальном смыслах: используя океанические течения в непосредственной близости от берегов США, но за пределами 200-мильной зоны, можно было пустить под видом мирных судов корабли — носители ракет, которые в случае необходимости нанесли бы внезапный и неотразимый удар по важнейшим объектам на территории Америки. Они просто дрейфовали бы тут, используя двигатели только в случае необходимости.



К тому же США настолько привыкли к своей агрессивной наступательной стратегии, что целиком и полностью упустили развитие системы противовоздушной обороны своей собственной территории. Если о противоракетной обороне Пентагон помнил и вкладывал огромные суммы в её развитие, то на сегодняшний день США полностью беззащитны перед угрозой ударов, например, дронов, крылатых ракет или баллистических ракет малой и средней дальности.

События 11 сентября 2001 года, когда ПВО Североамериканского континента полностью проспала удар террористов по башням в Нью-Йорке и Пентагону, а также недавнее позорное фиаско американских средство ПВО в Саудовской Аравии как нельзя лучше говорит об этом.

Насколько Советы, а потом Россия, продвинулись в реализации идеи таких плавучих пусковых площадок ракет, неизвестно. Один отставной сотрудник военной разведки США рассказал мне, что в начале 90-х годов прошлого века, когда в России купить можно было буквально всё, в его руки попала справка о советском проекте «Кон-Тики», суть которого я уже изложил выше. Но перед своей отставкой мой визави, пожелав ещё раз взглянуть на этот документ, с удивлением обнаружил, что тот якобы уничтожен.

Трудно сказать, почему это произошло. То ли из-за халатности, то ли из-за разгильдяйства. Вполне возможно, и я считаю это наиболее вероятным, что к этому исчезновению причастна российская военная разведка, которая либо вернула справку назад, либо ликвидировала её, учитывая чрезвычайную важность документа…

Правда, все советские предложения по использованию подобных плавучих платформ в 80-е годы прошлого века, вероятно, так и остались на уровне предположений. Однако в настоящее время в России бурное развитие получили боевые роботы, и эта страна достигла в этой области немалых успехов.

Мой собеседник из военной разведки США уверен, что русские заранее подготовились к выходу США из договора о ракетах малой и средней дальности и подготовили по-настоящему убийственный ответ.


В то время как демократы и республиканцы в США занимаются губительными для страны внутренними разборками, Россия вывела на просторы океанов OBGMP – морские платформы управляемого ракетного оружия.

Их идея, как и всё гениальное, весьма проста. И намного эффективнее и дешевле, чем та советская.


Пусковые контейнеры российских «Калибров» (крылатых ракет), «Искандеров-М» (баллистических ракет средней дальности» и «Ониксов» (противокорабельных ракет) размещаются на полупогружных платформах, построенных с широким использованием stealth-технологий, которые отнюдь не путешествуют с использованием океанических течений.

Они находятся в «спящем состоянии» и не требуют много электроэнергии. Они полностью автоматизированы, и там нет моряков. Они только ждут сигнала из космоса, чтобы нанести свой разящий и неотразимый удар.

В качестве позиционного района для удара по США русские, говорит мой собеседник, выбрали Саргассово море.



Границами его акватории являются атлантические течения: Гольфстрим на западе, на севере — Североатлантическое, на востоке — Канарское, и Пассатное на юге. Эти течения в результате их кругового замкнутого взаимодействия создают обширную зону антициклона, которая и является Саргассовым морем. Самое главное, что в этой зоне общей площадью более 2,5 миллионов квадратных миль никогда не бывает штормов. И имеется огромное мусорное пятно из пластика и других отходов, сформированное океаническими течениями, постепенно концентрирующими в одной области выброшенный в океан мусор, что является прекрасной маскировкой для русских пусковых ракетных установок.



И только русские смогли, вероятно, замаскировать свои пусковые установки под груды мусора в Саргассовом море


Российский президент Путин говорил о том, что «в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США)». При этом подлетное время российских ракет будет меньше такого же показателя у американских, которое он оценил в 10-12 минут.

Все западные «аналитики» тут же принялись с жаром обсуждать, каким оружием Россия будет поражать эти центры в США. И их никчемная фантазия не пошла дальше российской ракеты с ядерным двигателем типа «Буревестник» или торпеды, также с ядерным двигателем, которую называют «Посейдоном».

Но эти «знатоки» никак не учли того факта, что для этих видов оружия подлётное время никак не может составить те самые искомые 10-12 минут… Проще говоря, Путин надул Вашингтон, а там не нашлось ни одной трезвомыслящей разумной головы, которая это поняла бы… Да и откуда ей взяться, если элита США занята не безопасностью страны, а скандалами, которые следуют один за одним.



Между тем расстояние от центра Саргассова моря до Майами 720 миль, а до Нью-Йорка – около 900 миль. Время подготовки к пуску и подлёта российских ракет типа "Искандер" как раз составит именно те самые минуты, о которых говорил Путин.

А в Тихом океане Россия поставила свои установки на некоторых из многочисленных мелей или коралловых рифах, которые в этом районе имеются в изобилии. Они доставлялись в эти районы скрытно при помощи русских подводных лодок, специально приспособленных для таких целей, или обычными судами, которые тайно их разгрузили в ночное время.

Остаётся только догадываться, как теперь вооружённые силы США станут искать русские OBGMP в Саргассовом море, негодует мой визави, который много раз пытался предупредить Пентагон об опасности, используя свои старые связи. Но каждый раз дело глохло из-за бюрократических проволочек, или моего знакомого принимали за полусумасшедшего.

Для того чтобы буквально просеять эту массу водорослей через сито и обнаружить русские ракеты, не хватит даже всех спутников, разведывательных самолётов и кораблей ВМС США…
Джон К. Уильямс

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