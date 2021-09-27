Проект изменений закона о публичной власти в регионах внесли в Госдуму

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Инициативы направлены на реализацию принятых ранее положений Конституции

В Госдуму внесен проект нового закона о региональной власти в России. Среди предложений – отмена запрета для губернаторов занимать пост более двух лет подряд, усиление ответственности депутатов заксобраний и др. Как отметил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на "совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ".

По словам Крашенинникова, с недавних пор в российской Конституции закреплен принцип единства системы публичной власти. Это означает, что различные уровни власти должны действовать во благо граждан согласованно, как единое целое. Новый законопроект позволяет привести существующее законодательство в соответствие с Конституцией.

Так, все региональные депутаты должны будут нести ответственность за свою деятельность и могут быть, как и депутаты Госдумы, в ряде случаев отстранены от должности в парламенте.

Избирать законодательный орган власти предлагается во всех регионах на единый срок – пять лет. Пятилетний срок предлагается установить и для губернаторов. При этом именовать высшее должностное лицо предлагается тоже везде одинаково – "Глава такого-то субъекта РФ".

Досрочно прекращать полномочия главы региона сможет президент. Причем не только в связи с выявлением фактов конфликта интересов, коррупции или иных преступлений. Формулировку "в связи с утратой доверия" можно будет применять и в других случаях. При этом после досрочного снятия с должности главы региона разжалованный чиновник в течение пяти лет не сможет снова претендовать на эту должность.

В то же время губернатор, пользующийся поддержкой властей и населения, сможет занимать свой пост более двух сроков подряд.

"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий",

– пояснил в комментарии ТАСС соавтор законопроекта, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Среди других важных нововведений: перечень субъектов права законодательной инициативы в региональных парламентах дополняется прокурорами субъектов РФ. Органы публичной власти региона обязываются обеспечить доступ населения к информации о своей деятельности.

Отмечается, что большая часть предложенных инициатив может вступить в силу уже с 1 июня 2022 года.