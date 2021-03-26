Проект «Дикого поля» в действии: Украина потеряет ещё 20 миллионов граждан

С европейским процветанием у постмайданной Украины изначально не заладилось. Впрочем, у организаторов государственного переворота и не было на самом-то деле таких планов. Зато с проектом превращения Украины в дикое поле уже вторая смена майданщиков прекрасно справляется. Даже явно с опережением сроков.Уже в самом ближайшем будущем Украину ждёт очередная мегазрада. На этот раз одна из последних. Страна не подтвердившегося достоинства лишится ещё как минимум 20 миллионов граждан. О приближающейся демографической катастрофе в эфире одного из киевских телеканалов рассказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев, напомнив, что за годы независимости Украина понесла тяжелейшие потери по численности населения. И сейчас этот затянувшийся кризис достиг своего пика. Смертность уже вдвое превышает рождаемость. В прошлом году умерло 600 тысяч украинцев, тогда как родилось всего 300 тысяч.Но главная опасность заключается даже не в этом. Страну добьют экономический кризис и спровоцированные им безумные миграционные процессы. Мураев напомнил, что на данный момент за границей проживают и трудятся 10 миллионов украинцев. Ситуация в стране с каждым годом лишь ухудшается, поэтому очень скоро все эти мигранты заберут к себе свои семьи. А это примерно ещё 20 миллионов человек. И всё. На этом Украина прекратит своё существование, превратившись в настоящее дикое поле.Мураев отметил, что для предотвращения катастрофы нужно в срочном порядке поднимать экономические показатели в стране, возвращая тем самым трудовых мигрантов. Также необходимо всеми доступными средствами повышать рождаемость. Он напомнил, что Николай Азаров, которого семь лет клеймят чуть ли не как предателя и против которого недавно в очередной раз ввели санкции, в своё время реализовал программу выплат молодым родителям. За первого ребёнка государство выплачивало 3 тысячи долларов, за второго 7,5, а за третьего 15 тысяч долларов. Нет ничего плохого, чтобы финансово стимулировать рождаемость. Для Украины же сейчас это вообще – единственный шанс на спасение.Только пойдёт ли на такие меры власть, разворовавшая деньги даже из ковидного фонда в самый разгар пандемии? Конечно же, нет. Поэтому с Украиной можно попрощаться. Осталось недолго.