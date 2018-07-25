«Проект будущего»: зачем Россия строит многокилометровую железную дорогу в Арктике

Пропускная способность новой железной дороги в Арктике составит почти 24 млн т грузов в год, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Речь идёт о проекте Северного широтного хода (СШХ), который планируется реализовать в 2023 году. Руководство РФ рассчитывает, что эта магистраль придаст импульс экономическому развитию Заполярья, разгрузит Транссиб и увеличит грузопоток по Северному морскому пути. Чем уникален один из крупнейших инфраструктурных проектов современной России, выяснял RT.

Инфраструктура Северного широтного хода позволит транспортировать 23,9 млн т грузов в год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, которое было опубликовано по итогам встречи губернатора региона Дмитрия Артюхова с гендиректором РЖД Олегом Белозёровым.

Северный широтный ход — один из крупнейших проектов железнодорожной сети в новейшей истории России. Эта магистраль должна связать населённые пункты Арктики, задействованные в добыче и переработке энергоресурсов. В рамках реализации СШХ планируется проложить 350 км железнодорожных путей и модернизировать существующую инфраструктуру.

Общая протяжённость магистрали составит 686 км. Ранее бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин (с 18 мая 2018 года занимает пост министра природных ресурсов и экологии РФ) говорил о 707 км.

Торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства СШХ

Строительство Северного широтного хода стартовало 11 мая в Салехарде. В торжественной обстановке Дмитрий Кобылкин, Олег Белозёров и министр транспорта РФ Максим Соколов заложили символическую капсулу в честь начала возведения моста через Обь.

«Железнодорожная магистраль коренным образом изменит всю транспортную инфраструктуру в северном регионе страны. Это проект будущего, и это будущее начинается сегодня», — заявил тогда глава Минтранса.

Предполагается, что строительные работы завершатся в 2023 году. СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Это позволит связать богатые углеводородами регионы Арктики и Западной Сибири, а также промышленно развитый Урал.

«Новый импульс»

Проект Северного широтного хода активно обсуждается последние пять лет. В строительстве магистрали заинтересованы федеральное правительство, власти ЯНАО, РЖД и крупные энергетические корпорации («Газпром», «Новатэк»).

О СШХ говорили и на самом высоком уровне. Выступая на пленарном заседании III Железнодорожного съезда в ноябре 2017 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Северный широтный ход «сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири и даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути».

В декабре 2016 года на традиционной пресс-конференции Путин назвал СШХ «хорошим, нужным для экономики страны проектом». По мнению главы государства, железнодорожная сеть позволит диверсифицировать транспортную систему РФ, разгрузить Транссибирскую магистраль, а также поддержит развитие порта Сабетта, через который Россия экспортирует сжиженный природный газ (СПГ).

В конце прошлого года Кобылкин отметил, что в рамках СШХ будет проложена железнодорожная ветка Бованенково — Сабетта, которая фактически предоставит расположенным за Уралом регионам выход в Мировой океан. Кроме того, как сообщил экс-губернатор ЯНАО, Северный широтный ход обеспечит реализацию стратегии развития Арктики и повысит транспортную безопасность РФ.

Морской порт Сабетта © Сергей Мамонтов

РИА Новости

Общие вложения в Северный широтный ход оцениваются в 236 млрд рублей. Почти половина этой суммы (105 млрд) заложена в инвестпрограмму РЖД. Бюджетные расходы составят 30 млрд рублей. Государственные средства будут выделены в виде капитального гранта (форма частичной компенсации расходов).

По данным Института исследования проблем железнодорожного транспорта, стоимость строительства 1 км СШХ может достичь $2,8 млн. Столь высокие затраты на прокладку путей объясняются суровыми природно-климатическими условиями Заполярья.

Поддержка государства

По предварительным подсчётам, пропускная способность Северного широтного хода в сравнении с существующей инфраструктурой удвоится, а объёмы транспортировок вырастут более чем в 10 раз.

По информации правительства ЯНАО, по СШХ будут перевозить в основном газовый конденсат — смесь жидких углеводородов, которая используется для производства различных видов топлива, включая высококачественный бензин.

В беседе с RT главный эксперт-аналитик отдела комплексных исследований Института проблем естественных монополий Сергей Минков отметил, что доля газового конденсата в перевозках превысит 50%. В частности, смесь углеводородов будет перевозиться с принадлежащего «Новатэку» завода (Пуровский ЗПК) в Тюменской области в порты северо-западной части РФ.

Также, как считает Минков, Северный широтный ход окажет положительное влияние на развитие экспорта СПГ.

По прогнозу Сибирского научно-аналитического центра, с вводом новых мощностей в ЯНАО и на Гыданском полуострове производство сжиженного природного газа в 2025 году должно вырасти с 16,5 млн до 93,5 млн т. Москва ожидает, что Россия станет крупнейшим поставщиком этого продукта.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в посёлке Сабетта

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Помимо СПГ Северный широтный ход будет использоваться для транспортировки продуктов переработки попутного нефтяного газа, различных нефтепродуктов, сырой нефти, чёрных металлов, железобетонных изделий и полиэтилена.

«Отдельно стоит сказать о роли федеральных властей в реализации СШХ. Государство не только выделяет капитальный грант на стадии строительства, но и берёт на себя обязательства по компенсации концессионеру минимального гарантированного дохода, что является дополнительной гарантией для банков», — рассказал Минков.

Эксперт пояснил, что активное участие в проекте государства позволяет нивелировать трудности, которые могут возникнуть при его финансировании.

«В целом реализация Северного широтного пути позволит развить железнодорожную сеть страны, увеличить транспортную доступность, разгрузив существующую инфраструктуру, которая функционирует на пределе провозных и пропускных способностей. Кроме того, немаловажно, что проект способствует созданию новых рабочих мест и наполняемости бюджетов», — подчеркнул Минков.