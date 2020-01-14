Проект авианосца «Ламантин» возвращает России надежду • 104 • Аналитика

На прошлой неделе в Севастополе на выставке перспективного вооружения президенту России Владимиру Путину показали макет нового российского авианосца проекта «Ламантин», разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро Санкт-Петербурга.



Шапки наголо

В новом веке проекты авианосцев появлялись в публичном пространстве России с завидной регулярностью. Конструкторские бюро (главным образом – Крыловский научный центр) представляли их в виде лёгких, средних и тяжёлых авианесущих кораблей, в атомном и не атомном вариантах. (Много авансов выдали, например, проекту «Шторм».) Состав авиакрыла варьировали от трёх десятков до почти сотни летательных аппаратов.







Каждый новый проект инициативная публика принимала с восторгом. Вооружившись для уверенности шапками, она объявляла очередной продукт конструкторской мысли «не имеющим аналогов в мире». Потом возникший ажиотаж тихо спадал.



Очень скоро выяснялось, что проект родился в результате инициативы самих конструкторов. Государство им ничего не заказывало, а военные чиновники интересовались новой разработкой также шапочно, как и публика в прилегающих к минобороны интернет-сетях.



Очередной проект возбуждал две, взаимно пересекающиеся дискуссии: нужны ли нам авианосцы в принципе и – где их строить. Большинство участников дискуссии сходились во мнении, что интересы России заканчиваются где-то на траверзе Ямала или Камчатки, а в дальней морской зоне ей по определению делать нечего. Окончательно добивал тему тезис о слабости российской экономики.



На фоне этих споров-разговоров судостроители неторопливо делали подводные лодки, экспериментировали с малыми ракетными кораблями и модификациями корветов, ставили на воду композитные тральщики и даже после долгих проволочек сдали флоту пару надводных кораблей первого ранга.



Есть повод для оптимизма

Споры об авианосцах оживились после не совсем удачного похода авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» к берегам Сирии, а потом и после пожара на этом корабле. Однако нотки в новых спорах зазвучали другие. Прежде всего, многие поняли, что мировая держава не может ограничить себя только прибрежным флотом. Потому что её интересы распространяются и на дальние заморские страны.



Прошлым летом на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге страна увидела проект нового атомного авианосца 11430Э «Ламантин». Макет очень напоминал тяжелый атомный авианесущий крейсер проекта 1143.7 «Ульяновск», который Советский Союз так и не смог достроить на николаевской верфи Украины.



Смущала буковка «Э», появившаяся в литерации «Ламантина». Конструкторы вежливо намекали властям, что новый проект можно спустить на экспорт. Той же Индии, например. Меж тем, презентация «Ламантина» в Санкт-Петербурге в отличие от прежних макетов давала некоторые поводы для оптимизма. Во-первых, было ощущение, что после событий в Венесуэле власть почувствовала потребность в таком мощном рычаге влияния на международную обстановку, как демонстрирующая флаг авианосная группа.



Во-вторых, на Дальнем Востоке подрастает верфь, которой вполне по зубам через пару лет осилить такое серьёзное строительство. Компетенции и кадры для реализации проекта в стране есть. Наконец, в последние годы бюджет России верстается с завидным профицитом. Образовалась достойная резервная кубышка, где можно найти 200-300 млрд. рублей, которые просят разработчики на реализацию проекта.



Второе за год явление публики макета «Ламантина» свидетельствует о том, что власть дозрела до масштабов проекта. Они впечатляют. Авианосец видится конструкторам с атомной энергетической установкой, водоизмещением в 80-90 тысяч тонн. Длина корпуса до 350 метров, максимальная скорость – 30 узлов, автономность – 120 суток.



Экипаж корабля составят 2800 человек. 800 – обеспечат работу авиагруппы. На борту разместят порядка 60 летательных аппаратов (самолеты ДРЛО, тяжелые и легкие истребители, вертолеты и беспилотники, в том числе, ударные – типа «Охотник»). Боезапас авиакрыла потянет на 1600-2000 тонн.



Поговаривают, что новый авианосец заложат на рубеже 2023-2024 годов и в конце десятилетия поставят в строй. Будем надеяться, что так оно и случится вопреки сложившейся практике несвоевременного выполнения госзаказа (в минувшем декабре, например, сорван ввод в строй полдюжины кораблей – от фрегата «Адмирал Касатонов» до подводного стратега «Князь Владимир»). Проект возвращает Россию надежду.







Интерес Верховного главнокомандующего к новому авианосцу говорит о том, что проект «Ламантин» вполне жизнеспособен. Не ошибиться бы в этой оценке… На прошлой неделе в Севастополе на выставке перспективного вооружения президенту России Владимиру Путину показали макет нового российского авианосца проекта «Ламантин», разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро Санкт-Петербурга.В новом веке проекты авианосцев появлялись в публичном пространстве России с завидной регулярностью. Конструкторские бюро (главным образом – Крыловский научный центр) представляли их в виде лёгких, средних и тяжёлых авианесущих кораблей, в атомном и не атомном вариантах. (Много авансов выдали, например, проекту «Шторм».) Состав авиакрыла варьировали от трёх десятков до почти сотни летательных аппаратов.Каждый новый проект инициативная публика принимала с восторгом. Вооружившись для уверенности шапками, она объявляла очередной продукт конструкторской мысли «не имеющим аналогов в мире». Потом возникший ажиотаж тихо спадал.Очень скоро выяснялось, что проект родился в результате инициативы самих конструкторов. Государство им ничего не заказывало, а военные чиновники интересовались новой разработкой также шапочно, как и публика в прилегающих к минобороны интернет-сетях.Очередной проект возбуждал две, взаимно пересекающиеся дискуссии: нужны ли нам авианосцы в принципе и – где их строить. Большинство участников дискуссии сходились во мнении, что интересы России заканчиваются где-то на траверзе Ямала или Камчатки, а в дальней морской зоне ей по определению делать нечего. Окончательно добивал тему тезис о слабости российской экономики.На фоне этих споров-разговоров судостроители неторопливо делали подводные лодки, экспериментировали с малыми ракетными кораблями и модификациями корветов, ставили на воду композитные тральщики и даже после долгих проволочек сдали флоту пару надводных кораблей первого ранга.Споры об авианосцах оживились после не совсем удачного похода авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» к берегам Сирии, а потом и после пожара на этом корабле. Однако нотки в новых спорах зазвучали другие. Прежде всего, многие поняли, что мировая держава не может ограничить себя только прибрежным флотом. Потому что её интересы распространяются и на дальние заморские страны.Прошлым летом на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге страна увидела проект нового атомного авианосца 11430Э «Ламантин». Макет очень напоминал тяжелый атомный авианесущий крейсер проекта 1143.7 «Ульяновск», который Советский Союз так и не смог достроить на николаевской верфи Украины.Смущала буковка «Э», появившаяся в литерации «Ламантина». Конструкторы вежливо намекали властям, что новый проект можно спустить на экспорт. Той же Индии, например. Меж тем, презентация «Ламантина» в Санкт-Петербурге в отличие от прежних макетов давала некоторые поводы для оптимизма. Во-первых, было ощущение, что после событий в Венесуэле власть почувствовала потребность в таком мощном рычаге влияния на международную обстановку, как демонстрирующая флаг авианосная группа.Во-вторых, на Дальнем Востоке подрастает верфь, которой вполне по зубам через пару лет осилить такое серьёзное строительство. Компетенции и кадры для реализации проекта в стране есть. Наконец, в последние годы бюджет России верстается с завидным профицитом. Образовалась достойная резервная кубышка, где можно найти 200-300 млрд. рублей, которые просят разработчики на реализацию проекта.Второе за год явление публики макета «Ламантина» свидетельствует о том, что власть дозрела до масштабов проекта. Они впечатляют. Авианосец видится конструкторам с атомной энергетической установкой, водоизмещением в 80-90 тысяч тонн. Длина корпуса до 350 метров, максимальная скорость – 30 узлов, автономность – 120 суток.Экипаж корабля составят 2800 человек. 800 – обеспечат работу авиагруппы. На борту разместят порядка 60 летательных аппаратов (самолеты ДРЛО, тяжелые и легкие истребители, вертолеты и беспилотники, в том числе, ударные – типа «Охотник»). Боезапас авиакрыла потянет на 1600-2000 тонн.Поговаривают, что новый авианосец заложат на рубеже 2023-2024 годов и в конце десятилетия поставят в строй. Будем надеяться, что так оно и случится вопреки сложившейся практике несвоевременного выполнения госзаказа (в минувшем декабре, например, сорван ввод в строй полдюжины кораблей – от фрегата «Адмирал Касатонов» до подводного стратега «Князь Владимир»). Проект возвращает Россию надежду.Интерес Верховного главнокомандующего к новому авианосцу говорит о том, что проект «Ламантин» вполне жизнеспособен. Не ошибиться бы в этой оценке… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





104 Источник Похожие новости Как авария Су-57 отразится на экспорте новых истребителей: по следам события в Хабаровском крае Чьи подводные лодки готовится топить Украина: о ситуации в ВМС ВСУ Патронный заводик в Белоруссии: в какую «европейскую страну» РБ наладила поставки боеприпасов Простота и доступность: в США выбрали пистолет года Пойдёт ли Россия за маршала Хафтара: сценарий для Ливии Европа не в силах сохранить ядерную сделку с Ираном: опять надежда на Россию Новости партнеров