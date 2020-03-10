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Проект «Анти-Россия» стал пожирать украинских олигархов
10 марта 2020, 16:35 • 293 • Украина
Украинские олигархи, в 2014 году согласившиеся превратить свою страну в антироссийский таран в угоду Запада, попали в ловушку – их использовали для подавления Русской весны, но затем сами олигархи в определенный момент стали мешать американскому посольству.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил ранее поддерживавший Евромайдан украинский политолог Вадим Карасев.
Карасёв считает, что Украина будет вынуждена пересматривать свою политику.
«Надо переориентировать свою экономическую политику – не сильно рассчитывать на помощь Запада, а искать резервы здесь, внутри. А это, кстати, повлечет за собой вообще способ, методологию, логику включения Украины в международное сообщество. Потому что раньше считали так: мы меняли лояльность Западу на то, чтобы Запад иногда закрывал глаза на то, что тут делается.
Наш способ включения в международные отношения в последние четыре-пять лет — это быть спойлерами России, мешать во всем. Не важно – воевать, не воевать, но мешать.
А поняли, что это не укрепляет государство, что нельзя надеяться на Запад, потому что, рано или поздно, Запад потребует голову Коломойского, а потом еще кого-то по тем или иным причинам», – заявил Карасев.
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