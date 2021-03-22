Продюсер Пригожин повторил трюк Путина, отвечая на преследование артистов Украиной

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин повторил трюк президента РФ Владимира Путина, комментируя преследование российских артистов со стороны Украины. "Чего комментировать? Мы желаем им счастья, добра и здоровья", - отметил он.

Ранее власти Украины обвинили 23 российских музыканта в "незаконном посещении оккупированного полуострова". Речь, в частности, идёт о Григории Лепсе, Олеге Газманове и Валерии, которые выступали в Крыму в 2018 году по случаю открытия Крымского моста.

Пригожин решил повторить за президентом России Владимиром Путиным и просто пожелал оппонентам здоровья. Именно так российский лидер сделал, комментируя выпад президента США Джо Байдена, который в интервью назвал российского коллегу "убийцей".

Чего комментировать? Мы желаем им счастья, добра и здоровья. Пусть они сходят с ума, - отметил продюсер.

Однако впоследствии Пригожин всё же не смог сдержать эмоций и обвинил украинские власти в фашизме.

Это фашизм. Это то, за что (всегда) порицали, - добавил он, выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Пригожин также добавил, что украинские власти ставят перед артистами невыполнимое условие. Они требуют, чтобы в Крым все летали через Украину, однако сами же запрещают въезд многим российским артистам.