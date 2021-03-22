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Продюсер Пригожин повторил трюк Путина, отвечая на преследование артистов Украиной

22 марта 2021, 23:15  •  114 • Политика
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин повторил трюк президента РФ Владимира Путина, комментируя преследование российских артистов со стороны Украины. "Чего комментировать? Мы желаем им счастья, добра и здоровья", - отметил он.
Ранее власти Украины обвинили 23 российских музыканта в "незаконном посещении оккупированного полуострова". Речь, в частности, идёт о Григории Лепсе, Олеге Газманове и Валерии, которые выступали в Крыму в 2018 году по случаю открытия Крымского моста.
Пригожин решил повторить за президентом России Владимиром Путиным и просто пожелал оппонентам здоровья. Именно так российский лидер сделал, комментируя выпад президента США Джо Байдена, который в интервью назвал российского коллегу "убийцей".
Чего комментировать? Мы желаем им счастья, добра и здоровья. Пусть они сходят с ума, - отметил продюсер.
Однако впоследствии Пригожин всё же не смог сдержать эмоций и обвинил украинские власти в фашизме.
Это фашизм. Это то, за что (всегда) порицали, - добавил он, выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Пригожин также добавил, что украинские власти ставят перед артистами невыполнимое условие. Они требуют, чтобы в Крым все летали через Украину, однако сами же запрещают въезд многим российским артистам.

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