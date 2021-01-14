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«Продвижение американских идеалов»: почему Байден назначил Саманту Пауэр главой USAID

14 января 2021, 11:35  •  43 • В мире
Джо Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID). Избранный президент выразил уверенность, что в качестве главы USAID Пауэр сыграет важную роль в «продвижении американских идеалов». Как и многие другие выдвиженцы Байдена, Пауэр уже занимала высокие посты в американском правительстве во времена правления Барака Обамы. По мнению экспертов, такой шаг свидетельствует о том, что Байден не готов к экспериментам, а в Демпартии наблюдается кадровый кризис.
 
Саманта Пауэр © REUTERS/Andrew Kelly
 

Избранный президент Джо Байден предложил на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID) кандидатуру экс-постпреда в ООН Саманты Пауэр. Об этом говорится в сообщении переходной команды демократа.

«Как руководитель Агентства она будет вести с нашими партнёрами совместную работу по противодействию пандемии COVID-19, улучшению положения уязвимых сообществ, борьбе за ценность каждой человеческой жизни и продвижению американских идеалов и интересов по всему миру», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Байден высоко отозвался о личных качествах Пауэр, с которой он был знаком по работе в администрации Барака Обамы. Новоизбранный президент заявил, что она — «всемирно известный голос совести и нравственной чистоты».

«Она бросает вызов международному сообществу и объединяет его в борьбе за достоинство и человечность всех людей. Я не понаслышке знаю о её выдающемся уме и неустанной приверженности основанному на твёрдых принципах американскому взаимодействию с другими странами. Её опыт и точка зрения будут иметь важнейшее значение по мере того, как наша страна будет подтверждать свою роль лидера на мировой арене. В качестве руководителя Агентства США по международному развитию посол Пауэр станет мощной силой, помогающей подняться уязвимым, возвещающей новую эпоху человеческого прогресса и развития, а также продвигающей интересы США в мире», — приводятся слова Байдена на его сайте.

В сообщении также подчёркивается, что вместе с выдвижением Пауэр на пост главы USAID Байден повышает статус этой должности и делает администратора членом Совета национальной безопасности при президенте США.

Гуманитарный упадок

Агентство США по международному развитию было создано президентом Джоном Кеннеди в 1961 году и является главным органом федеральных властей по оказанию помощи зарубежным странам. Администратор агентства и его заместитель назначаются президентом с одобрения сената. USAID является независимым агентством, однако работает в тесной координации с Госдепом США. Главными направлениями деятельности агентства декларируются поддержка торговли и экономики, здравоохранения и гуманитарной сферы, а также развития демократии в других странах.

При Дональде Трампе бюджет агентства активно сокращался. Так, в начале 2020 года Белый дом предложил сократить на 22% траты на международную помощь. В администрации это мотивировали тем, что выделять деньги на международные гуманитарные нужды должны не только США, но и другие страны.

  • © REUTERS/Mohamad Torokman

Американские СМИ отмечают, что при 45-м президенте USAID переживало не лучшие времена.

«При президенте Дональде Трампе бюджет агентства оказался урезан, а профессиональные эксперты по вопросам развития были заменены на политических назначенцев, у которых мало опыта в данной области», — сообщил телеканал NBC.

Журналисты напомнили, что вскоре после президентских выборов 2020 года со своего поста была снята заместитель администратора агентства Бонни Глик, которой приказали освободить занимаемый кабинет в тот же день. Причина увольнения официально озвучена не была.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что сотрудников USAID обошли стороной при первой волне вакцинации служащих Госдепа США против коронавируса, которая состоялась в декабре.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что в американском внешнеполитическом аппарате агентство до недавнего времени являлось одним из главных инструментов воздействия на другие страны.

«USAID — главный инструмент «мягкой силы» США, который должен поправить имидж страны, особенно после последних событий, а также продолжить распространять демократические ценности в других странах, демонстрировать добродетельные качества американской администрации. Кроме того, агентство финансирует некоторые культурные, образовательные программы и таким образом готовит элиту в определённых странах. При Трампе был сокращён бюджет этого агентства, что явилось свидетельством того, что он отказывается  использовать мягкую силу во внешней политике», — сказал политолог.

Однако Саманта Пауэр ничего нового не привнесёт в работу USAID, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. 

«Уверен, новое руководство США переосмыслит политику Трампа и попытается предпринять попытки конкурировать со своими соперниками, но не так грубо, как это делалось при предыдущем руководстве, а как раз с использованием «мягкой силы», которой является USAID», — сказал эксперт в комментарии RT.

Конфронтационный дипломат

Саманта Пауэр родилась в Ирландии, её семья иммигрировала в США в 1979 году. После учёбы в Йельском университете Пауэр с 1992 по 1995 год работала корреспондентом для таких СМИ как U. S. News & World Report, The Economist и Boston Globe, освещая вооружённые конфликты в Югославии.

В 2005 году она пришла на работу к Бараку Обаме, который в то время был членом сената от штата Иллинойс. В 2008 году Пауэр участвовала в его президентской кампании в качестве советника по внешней политике.

  • Саманта Пауэр
  • © REUTERS/Brendan McDermid

После победы Обамы на выборах Пауэр работала в Совете национальной безопасности в должности специального помощника. Она была в числе чиновников администрации, призывавших в 2011 году к военному вмешательству в ситуацию в Ливии, направленному против режима Муаммара Каддафи.

Следует отметить, что в начале января Джо Байден пообещал не превращать своё президентство в «третий срок Барака Обамы». Однако Саманта Пауэр стала очередным членом его кабинета, ранее работавшим в команде Обамы.

Сейчас в администрации Байдена насчитывается уже 16 членов кабинета и глав различных служб федерального правительства, которые работали под началом 44-го президента США. Это вызвало недовольство среди прогрессивной части Демпартии, активисты и политики которой считают, что ставка на проверенных функционеров не поможет решить накопившиеся в государстве проблемы.

Наиболее широкую известность Саманта Пауэр получила на посту постоянного представителя США при ООН, который она занимала с 2013 по 2017 год. Пауэр регулярно выступала с жёсткой критикой России и запомнилась постоянными перепалками с постпредом РФ в ООН Виталием Чуркиным, в основном по вопросам Сирии и Украины.

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В заочную полемику с американским постпредом вступала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая в ответ на критику действий России в Сирии приглашала Пауэр совершить совместную поездку, чтобы постпред США могла напрямую пообщаться с сирийцами и самостоятельно оценить гуманитарную ситуацию в этой стране.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров после череды обвинений в адрес Москвы со стороны Пауэр назвал её высказывания истеричными и заявил о неприемлемости её риторики.

«Я думаю, она несколько агрессивна для представителя США. Мы считаем, что абсолютно неприемлемо использовать такую риторику, такой язык… Я не хочу обсуждать манеры наших партнёров и предпочитаю концентрироваться на фактах, а не на истеричных высказываниях людей, которые теряют контроль над собой», — заявил Лавров.

По словам Владимира Васильева, нынешняя кадровая политика США говорит о том, что Джо Байден не готов к экспериментам и хочет как можно скорее восстановить статус-кво.

«Сегодня, несмотря на обещание Байдена не делать из своей администрации третий срок Обамы, она уже практически полностью состоит из его бывших подчинённых, но в других качествах. Возможно, Байден считает, что самое главное — не экспериментировать с подходами, а использовать уже накопленный опыт, чтобы подправить имидж США уже известными методами. В этом смысле Саманта Пауэр и её коллеги смогут в сжатые сроки донести идею, послание до своих контрагентов и других стран, что Трамп — не современная Америка, что он не отражает облик Америки, а является, по их мнению, досадным сбоем в американском политическом развитии», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин. 

«Это ситуация напоминает круглый стол, за которым сидит прежняя администрация Обамы, только на других местах и без его личного участия. С одной стороны, это является позитивным моментом, поскольку российское руководство уже работало с этими людьми, знает, чего от них можно ожидать. Но с другой — не стоит ожидать положительных изменений, эти политики продолжат курс, который сложился при Обаме. Такая ситуация  демонстрирует кадровый кризис, нехватку новых кадров в демократической администрации, которые могли бы преобразовать её», — заключил политолог.

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