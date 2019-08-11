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Продвинутся ли войска США в Европе на восток – из Германии в Польшу?

11 августа 2019, 14:24  •  111 • Война
Каким будет выбор Берлина?
Президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от своей идеи принудить Германию к отчислению 2% своего ВВП в пользу оборонных статей бюджета, а если говорить точнее, – в пользу финансирования НАТО. В Берлине не слышат американского президента. В прошлом году правительство «подтянуло» военные расходы Германии лишь до 1,36% ВВП, что вызывало неудовольствие в Белом доме. У Трампа, похоже, заканчивается терпение. Если прежде требования США обосновывались союзническими обязательствами Германии в рамках НАТО, то сейчас в ход идут новые аргументы.
В Вашингтоне завели речь о присутствии в Германии американских войск, которые «выполняют свой долг по защите союзника». Нигде больше в Европе нет столько американских солдат, как в Германии, – 35 тыс. кадровых военных и 17 тыс. гражданских служащих. Кроме того, в воинских частях США работают 12 тыс. граждан ФРГ. Американские официальные лица усиленно распространяют информацию о том, что Трамп думает о выводе этих войск в другую страну, «которая бы соответствовала его представлениям об исполнении союзнического долга в рамках НАТО». У этого аргумента, однако, есть сторона, которую в Вашингтоне не учитывают.
В последнее время расклад политических сил в Германии существенным образом изменился: на первое место вышли зелёные – 27% голосов (у ХДС/ХСС – 26%), существенно укрепились позиции партии «Альтернатива для Германии». Предстоящие в 2021 году федеральные выборы в ФРГ запрограммированы на сюрпризы для англосаксонских союзников, и вывод американских войск станет дополнительным импульсом к более независимой германской внешней политике. Трамп своими действиями приближает перспективу ухода Германии с позиций младшего партнёра США.
Тем не менее тема возможного вывода части войск США из Германии звучит всё настойчивее. «Обидно видеть, что американский налогоплательщик содержит 50 000 американцев в Германии, а немцы свои доходы от положительного торгового баланса с Соединёнными Штатами используют только для себя», – заявил перед предстоящей в августе большой поездкой Трампа по Европе американский посол США в Берлине Ричард Гренелл.
Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сравнила Германию с Польшей не к выгоде Германии – она написала в Twitter, что Варшава исполняет свою обязанность перед НАТО по военным расходам на оборону в размере 2% от ВВП, тогда как Германия этого не делает. Мосбахер заявила, что «приветствовала бы, если американские войска из Германии пришли в Польшу». Трамп уже затрагивал тему такой передислокации во время визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон в июне.
Ричард Гренелл продолжает давить на немцев: «Многие американские президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за свою оборону. Наконец наступил момент, когда президент вынужден приступить к действиям». 24 августа Трамп прибудет во французский Биарриц на встречу G7, где он встретится с Меркель. Федерального канцлера ждёт нелицеприятный обмен мнениями по поводу военного бюджета её страны, и исход этого обмена мнениями остаётся неопределённым. В Берлине опасаются, что если Трамп решится на частичный вывод американских войск из Германии, это выльется в большой политический скандал. Меркель, однако, пока признаков уступчивости не проявляет. В её окружении считают повышение военного бюджета под давлением США утратой дееспособности немецкого правительства.
С 31 августа по 3 сентября Трамп посетит Данию и Польшу, а 1 сентября примет в Варшаве участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны – нападения Германии на Польшу.
Оценивая отношения между США и Германией, немецкая пресса пишет, что «сегодня тон, в котором Вашингтон разговаривает с Берлином, больше всего похож на тон, каким бандиты насильно навязывают платные услуги по охране». Американцы применяют в отношении Берлина грубый нажим. Здесь первую скрипку играет посол США в Германии Р. Гренелл. Многие немцы разочаровываются в Д. Трампе, их шокируют его поведение и высказывания; рейтинг Д. Трампа в Германии уступает, например, рейтингу В. Путина. Немецкая пресса считает, что «Дональду Трампу и его бравому послу надо бы указать, что солдаты США защищают в Германии не Германию, а американские интересы».
Экономисты указывают, что из этого положения Германии не выбраться даже при тех темпах повышения расходов на оборону, какие имели место в последнее время. Для выравнивания «долга» необходимо добавлять очень много. К объявленной цели – довести военные расходы каждого государства-члена НАТО до 2% его ВВП Германия не приблизится даже в отдалённом будущем. Она ставит перед собой цель в 1,5%, но и это в среднесрочной перспективе недостижимо.
«Правительство Трампа относится к старым друзьям, как к врагам. Это горько. И если эти старые друзья подставят спину под американскую дубинку, им не стоит удивляться, если радикальные тенденции в стране оттеснят их на обочину, – пишет «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг». – …Сейчас Германии жёстко и нелицеприятно напоминают, что времена прежних удобных манёвров проходят. Какие выводы мы из этого сделаем?»
Фото: armytimes.com
Дмитрий СЕДОВ

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