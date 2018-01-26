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«Продвинутая стадия»: как проходят переговоры России и Индии по поставкам С-400

26 января 2018, 01:54  •  123 • В мире
По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Москва и Нью-Дели находятся в «продвинутой фазе переговоров» и уточняют технические детали соглашения о поставках ЗРК С-400. Предполагается, что стоимость контракта составит около $5,5 млрд. При этом Чемезов призвал «не торопить события». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вопрос продажи зенитно-ракетных комплексов обсуждается с несколькими странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. О растущем интересе к российским вооружениям за рубежом — в материале RT.
 
Комплекс С-400 «Триумф» РИА Новости © Александр Гальперин
 

Россия и Индия находятся в «продвинутой стадии переговоров» по покупке зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью Indian Defense News рассказал глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

«Обсуждение этого контракта находится на продвинутой стадии. В настоящее время обсуждаются технические детали контракта», — рассказал он.

Чемезов также напомнил, что межправительственное соглашение по этому проекту было подписано в индийском штате Гоа ещё год назад. По его словам, «важно не торопить события и дать обеим сторонам больше времени для переговоров».

Как поясняет издание, стороны обсуждают такие вопросы, как условия передачи технологий, обучение персонала, а также стоимость сделки. По предварительной оценке, она может составить $5,5 млрд.

  • Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Индийский контракт

Данные о том, что переговоры по покупке С-400 между Россией и Индией подходят к концу, появлялись в местных СМИ и ранее. На этой неделе издание Times of India со ссылкой на источник в индийском министерстве обороны сообщило, что Москва и Нью-Дели приступили к финальной стадии переговоров.

«Комплексы, включающие пусковые установки, систему управления, радары и другие машины... должны быть доставлены в течение четырёх с половиной лет», — сказал собеседник газеты.

India begins final contract negotiations with Russia for $5.5-bn S-400 Missile System https://t.co/ca2AzoX2BMpic.twitter.com/QPnD6n2trS

— Defence News (@defence_news) January 22, 2018

В индийском ведомстве предполагают, что соглашение будет подписано в следующем финансовом году, то есть в период с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 года. А непосредственно поставки вооружения начнутся через два года после заключения контракта. 

О «продвинутой стадии переговоров» в середине декабря 2017 года сообщило индийское информационное агентство PTI. Некоторые детали обсуждаемой сделки местному СМИ рассказал тогда директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

Также о ходе переговоров сообщал в конце декабря 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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«С-400 пошла очень хорошо. Мы видим, что очень многие страны стоят в очереди, причём те, которые никогда не покупали наше вооружение и где всегда было засилье американского. Это не только Турция. Не хочу называть все страны, так как это предмет конфиденциальных переговоров. Могу надеяться, что с Индией будет в ближайшее время подписан контракт на С-400», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, межправительственное соглашение о поставках С-400 «Триумф» было подписано на полях саммита БРИКС в октябре 2016 года. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Другие покупатели

Во время официального визита в Мьянму министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Россия также ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о продаже зенитных ракетных систем С-400. По его словам, это обусловлено непревзойдёнными характеристиками военного оборудования.

«Сегодня два комплекса С-400 развёрнуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надёжную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с никем в мире не превзойдёнными тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключённый контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — заявил Шойгу, добавив, что сейчас ни одни переговоры с зарубежными коллегами не обходятся без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения.

Позже председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев сообщил, что следующими претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 могут стать Сирия, Ирак, Судан и Египет.

«Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО», — пояснил Бондарев.

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По его словам, страны Ближнего Востока и Северной Африки будут стремиться приобрести суперсовременные средства ПВО. При этом Турция, например, будучи членом НАТО, «предпочла поставить под угрозу» отношения с альянсом, «отдав приоритет укреплению обороноспособности». Бондарев также заявил, что система С-400 является уникальной и мировой спрос на неё будет расти.

Напомним, Турция — уже вторая страна Североатлантического альянса, на вооружение которой встанут российские ЗРК дальнего действия. Ранее Россия упешно развивала военно-техническое сотрудничество с Грецией, которая так же, как и Турция, является членом НАТО. На вооружении у Афин находятся российские ЗРК С-300 ПМУ1.

С-400

ЗРК «Триумф» С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. В апреле 2007 года она была принята на вооружение в РФ. Установка наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в защите границ государства. 

Кроме того, несколько комплексов развёрнуты в Сирии на авиабазе Хмеймим в Латакии.

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