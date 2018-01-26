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«Продвинутая стадия»: как проходят переговоры России и Индии по поставкам С-400
26 января 2018, 01:54 • 123 • В мире
По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Москва и Нью-Дели находятся в «продвинутой фазе переговоров» и уточняют технические детали соглашения о поставках ЗРК С-400. Предполагается, что стоимость контракта составит около $5,5 млрд. При этом Чемезов призвал «не торопить события». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вопрос продажи зенитно-ракетных комплексов обсуждается с несколькими странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. О растущем интересе к российским вооружениям за рубежом — в материале RT.
Комплекс С-400 «Триумф» РИА Новости © Александр Гальперин
Россия и Индия находятся в «продвинутой стадии переговоров» по покупке зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью Indian Defense News рассказал глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Чемезов также напомнил, что межправительственное соглашение по этому проекту было подписано в индийском штате Гоа ещё год назад. По его словам, «важно не торопить события и дать обеим сторонам больше времени для переговоров».
Как поясняет издание, стороны обсуждают такие вопросы, как условия передачи технологий, обучение персонала, а также стоимость сделки. По предварительной оценке, она может составить $5,5 млрд.
Индийский контракт
Данные о том, что переговоры по покупке С-400 между Россией и Индией подходят к концу, появлялись в местных СМИ и ранее. На этой неделе издание Times of India со ссылкой на источник в индийском министерстве обороны сообщило, что Москва и Нью-Дели приступили к финальной стадии переговоров.
«Комплексы, включающие пусковые установки, систему управления, радары и другие машины... должны быть доставлены в течение четырёх с половиной лет», — сказал собеседник газеты.
В индийском ведомстве предполагают, что соглашение будет подписано в следующем финансовом году, то есть в период с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 года. А непосредственно поставки вооружения начнутся через два года после заключения контракта.
О «продвинутой стадии переговоров» в середине декабря 2017 года сообщило индийское информационное агентство PTI. Некоторые детали обсуждаемой сделки местному СМИ рассказал тогда директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.
Также о ходе переговоров сообщал в конце декабря 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«С-400 пошла очень хорошо. Мы видим, что очень многие страны стоят в очереди, причём те, которые никогда не покупали наше вооружение и где всегда было засилье американского. Это не только Турция. Не хочу называть все страны, так как это предмет конфиденциальных переговоров. Могу надеяться, что с Индией будет в ближайшее время подписан контракт на С-400», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, межправительственное соглашение о поставках С-400 «Триумф» было подписано на полях саммита БРИКС в октябре 2016 года. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Другие покупатели
Во время официального визита в Мьянму министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Россия также ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о продаже зенитных ракетных систем С-400. По его словам, это обусловлено непревзойдёнными характеристиками военного оборудования.
Позже председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев сообщил, что следующими претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 могут стать Сирия, Ирак, Судан и Египет.
«Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО», — пояснил Бондарев.
По его словам, страны Ближнего Востока и Северной Африки будут стремиться приобрести суперсовременные средства ПВО. При этом Турция, например, будучи членом НАТО, «предпочла поставить под угрозу» отношения с альянсом, «отдав приоритет укреплению обороноспособности». Бондарев также заявил, что система С-400 является уникальной и мировой спрос на неё будет расти.
Напомним, Турция — уже вторая страна Североатлантического альянса, на вооружение которой встанут российские ЗРК дальнего действия. Ранее Россия упешно развивала военно-техническое сотрудничество с Грецией, которая так же, как и Турция, является членом НАТО. На вооружении у Афин находятся российские ЗРК С-300 ПМУ1.
С-400
ЗРК «Триумф» С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. В апреле 2007 года она была принята на вооружение в РФ. Установка наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в защите границ государства.
Кроме того, несколько комплексов развёрнуты в Сирии на авиабазе Хмеймим в Латакии.
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