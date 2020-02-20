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Продвинут земные технологии на тысячи лет: Уфологи нашли военные корабли на Марсе и Меркурии

20 февраля 2020, 20:24  •  117 • В мире
Уфолог Скотт Уоринг, постоянно проживающий на Тайване, снова заявил о себе: на этот раз он опубликовал в Сети фотографии странных объектов на поверхности Марса и Меркурия. По словам Уоринга, это военные базы и корабли инопланетян, которые способны продвинуть земные технологи на тысячи лет вперёд.
Скотт Уоринг, уфолог-любитель, который не раз шокировал общественность заявлениями о присутствии на Земле инопланетян, переключился на исследование наших соседей по Солнечной системе. С помощью Google-карт ему удалось обнаружить на поверхности Марса и Меркурия десяток странных объектов, явно имеющих неприродное происхождение.
По мнению уфолога, это не что иное, как военные корабли или базы инопланетян. Правда, современные технологии пока не позволяют как следует рассмотреть их, но в будущем, уверен Уоринг, искусственный интеллект обнаружит тысячи таких объектов.
Снимки "инопланетных кораблей" исследователь разместил на своём сайте UFO Sightings Daily, а также в Инстаграм, прокомментировав фото следующим образом:
Можете ли вы представить себе технологию внутри одного из этих кораблей? Она способна продвинуть земные технологии на тысячи лет вперёд всего за несколько дней. Страна, у которой будет один из этих кораблей, будет самой могущественной страной на Земле.
Фото: скриншот instagram.com/ufosightingsdaily/

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