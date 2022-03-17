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Продвинулись на 10 км за сутки: Минобороны отчиталось о спецоперации на Украине

17 марта 2022, 21:15  •  72 • Политика
В Минобороны России сообщили, что продвижение за день составило 10 километров. При этом уничтожено 12 украинских беспилотников, один вертолёт Ми-24 и один Ми-8.
За день русские военные продвинулись на 10 километров, сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки авиация и средства ПВО сбили один украинский вертолёт Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в их числе три беспилотника "Байрактар ТБ-2".
Кроме того, взяты под контроль населённые пункты Новомайорское и Пречистовка. А оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили 29 военных объектов Украины.
Продвижение за день составило 10 километров,
- отчитался представитель Минобороны России.
Всего же с начала проведения специальной военной операции уничтожено 182 украинских самолёта и вертолёта, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники.

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