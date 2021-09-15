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Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная готовность

15 сентября 2021, 00:40  •  113 • Политика
Продвигающие в России оппозиционера Алексея Навального США столкнулись со своеобразным эффектом бумеранга. В Вашингтоне готовятся к митингу протеста. Объявлена повышенная готовность полиции.
Правоохранительные органы США объявили усиленный режим работы в столице из-за готовящейся акции Justice for J6. Об этом во вторник заявил представитель Белого дома Карина Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
Федеральные органы и полиция приведены в состояние повышенной готовности, активно обмениваются информацией для выработки соответствующих оперативных планов,
- отметила она.
Акцию Justice for J6 проводят сторонники 600 американцев, которые были задержаны после январских событий в Капитолии. Активисты считают задержание сторонников Дональда Трампа незаконным и требуют освободить их. Полиция не исключает, что участники митинга могут устроить беспорядки возле Капитолия.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что США ранее критиковали Россию за разгон несогласованных митингов Навального. Однако теперь они сами готовятся к силовому решению проблемы.
Предупреждаю сразу: это - другое!
- пошутила она в Telegram, напомнив известный мем про русских либералов.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

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