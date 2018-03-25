«Продвигал милитаристские взгляды»: новый советник Трампа Болтон оказался замешан в скандале с Cambridge Analytica

Общественная организация Super PAC, которой владеет новый советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, пользовалась услугами фирмы Cambridge Analytica (CA), оказавшейся в центре скандала. В частности, как сообщили американские СМИ, она потратила около $1,2 млн на заказ исследований. Специалистов Super PAC интересовало определение целевой аудитории на основе реакции людей на конкретную информацию. При этом «подопытными» CA были всё те же пользователи Facebook. Бывшие сотрудники Cambridge Analytica утверждают, что целью компании Болтона было распространение милитаристских взглядов среди американцев. О том, может ли эта информация стоить кресла новому советнику Трампа, — в материале RT.

Новый советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон оказался связан с британской фирмой Cambridge Analytica. Его общественная организация John Bolton Super PAC, которая занимается поддержкой предвыборных кампаний американских политиков, потратила почти $1,2 млн на услуги СА по определению свой целевой аудитории. Об этом сообщили бывшие сотрудники британской фирмы.

Они утверждают, что Болтон не мог не знать, что Cambridge Analytica оперирует данными пользователей Facebook, которые втайне от них компании поставляла сама социальная сеть.

«Информация и макеты, которые получала компания Болтона, извлекали из базы данных Facebook. И мы однозначно говорили им (компании Super PAC. — RT) о том, каким образом мы работаем. Мы обговаривали это на телеконференциях и на встречах», — рассказал газете The New York Times экс-сотрудник CA Кристофер Уайли.

Скандал вокруг британской аналитической компании Cambridge Analytica и Facebook развернулся после публикаций в западных СМИ о незаконном сборе данных более 50 млн аккаунтов.

В частности, бывшие сотрудники CA рассказали, что фирма создала алгоритм глубинного анализа для составления психологических портретов, который использовался для таргетирования политической рекламы.

Более того, Cambridge Analytica обвиняют в том, что с помощью этого алгоритма она вмешивалась в более 200 предвыборных кампаний по всему миру, в том числе в президентскую гонку 2016 года в США.

Приложить руку к этой кампании мог и Super PAC.

Издание USA Today со ссылкой на регистрационные документы Федеральной избирательной комиссии утверждает, что организация Болтона заплатила CA за «исследования» в данной области более $800 тыс.

Reuters

Между тем в Super PAC заверяют, что ничего не знали о методах и технологиях CA и не сотрудничали с фирмой в 2016 году.

«Что касается любых обвинений в неподобающих действиях, то The John Bolton Super PAC ничего не знала о действиях Cambridge Analytica до появления публикаций в прессе. Более того, компания не сотрудничает с CA по политической рекламе с 2016 года», — заявил представитель Super PAC Гарретт Маркес.

Глава Facebook Марк Цукерберг изначально не комментировал ситуацию, однако позднее выпустил расширенный пост с объяснениями.

«Мы несём ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем это сделать, то не заслуживаем того, чтобы обслуживать вас. Я работаю над тем, чтобы понять, что произошло и как не допустить этого вновь», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, руководство соцсети ещё ранее требовало от CA удалить полученные ею данные пользователей, и последняя даже предоставляла заверения, что всё это было сделано. Как отмечает Цукерберг, сам он узнал о том, что Cambridge Analytica не была с ними честна, из СМИ. И только после этого заблокировал для компании пользование сервисами соцсети.

Военные настроения

NYT отмечает, что деятельность Джона Болтона и Super PAC была в основном связана с избирательными кампаниями сенаторов. Продвижение определённых политиков было нацелено на аудиторию, выделенную на основе алгоритма Cambridge Analytica. В частности, компания Болтона делала ставку на милитаристские взгляды, в связи с чем заказывала исследования мнения людей о вопросах национальной безопасности.

«В действительности это означало склонение людей к более милитаристскому мировоззрению. Это то, что они (в Super PAC. — RT) хотели, по их словам», — отметил Уайли.

Так, для продвижения на пост сенатора от штата Арканзас Тома Коттона Super PAC делала ставку на выделенную группу избирателей, считающих, что Соединённые Штаты слабы перед угрозой войн и терроризма.

Боевики террористических группировок в сирийской провинции Ракка

Reuters

«В рекламе указывались угрозы, которые стоят перед Америкой, и необходимость для зрителей поддержать сильную политику по нацбезопасности», — рассказал в беседе с The Guardian другой сотрудник Cambridge Analytica.

Однако, по мнению экспертов, отрицание связей с Cambridge Analytica вряд ли поможет Болтону, если в Соединённых Штатах начнётся серьёзное расследование этого дела. Одной из причин является близость советника к Дональду Трампу, которому противостоит американский истеблишмент.

«Никто из членов команды Трампа не может считать себя находящимся в полной безопасности. Тот скандал, который произошёл с Cambridge Analytica, затронул очень многих», — пояснил в беседе с RT политолог Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

«Понимая, что у Дональда Трампа крайне короткая скамейка запасных на должности, конгресс будет делать всё, чтобы одного за другим выбивать членов его команды до тех пор, пока Трамп не станет «ручным», — подчеркнул эксперт.

#УдалитеFacebook

Скандал с Cambridge Analytica и Facebook вызвал недовольство тысяч пользователей социальной сети. В частности, они запустили хештег #УдалитеFacebook. Одним из тех, кто последовал этому призыву, стал и глава SpaceX и Tesla Илон Маск, который удалил аккаунты компаний в этой соцсети.

Кроме того, власти Израиля и Канады начали расследование в отношении Facebook по делу о передаче данных пользователей. В свою очередь, американские сенаторы призвали Марка Цукерберга дать показания по этому делу в конгрессе США, а генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.